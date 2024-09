Lipavský a Šalomoun končí, oznámil Bartoš do hádky se Stanjurou

Moravec jejich debatu odstartoval rozmluvou o senátních volbách, kde hnutí ANO získalo 8 křesel, zatímco ODS 5 senátorských postů ztratila. Vládní koalice se ale i tak bude moct opřít o 59 senátorů z 81.

Připustil, že hnutí ANO s vysokou pravděpodobností dostane post místopředsedy Senátu. „Mimochodem, v dolní komoře má hnutí ANO také dva místopředsedy, takže to není tak, že bychom nectili výsledky voleb,“ vysvětloval Stanjura.

„My si myslíme, že jsme měli nárok na tři místopředsedy,“ ozvala se v tu chvíli Schillerová. A hned vysvětlovala, že hnutí ANO už tak úplně nevadí kumulace funkcí. „Abych citovala Miloše Zemana, včera jsem se s ním viděla, když měl osmdesátiny, tak ‚jen blbec nemění názory‘. My si pořád myslíme, že neměníme názory, jsme proti kumulaci funkcí, ale je to hodně individuální,“ vysvětlovala Schillerová.

Narážela tady na Janu Mračkovou Vildumetzovou, která zvítězila v Karlovarském kraji v krajských volbách, ale také se stala senátorkou. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, že ji bude tlačit na post místopředsedkyně Senátu.

Moravec poté přehodil diskusní výhybku a ptal se, zda by bylo namístě, kdyby vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o novou důvěru, když piráti vládu opouštějí.

Stanjura k tomu nevidí důvod. „Bylo by to férové, kdybychom přišli s jiným vládním programem. A to v tuto chvíli nechystáme,“ oznámil. A hned dodal, že vláda už nebude potřebovat obsadit post vicepremiéra pro digitalizaci. „Já myslím, že tady mluvíme otevřeně. Když se sestavuje vláda, tak každá strana chce svého vicepremiéra. A když ta strana sama z vlády odešla, tak nemusíme mít post vicepremiéra, myslím, že na 12 měsíců nepotřebujeme vicepremiéra pro digitalizaci,“ řekl.

A odmítl tvrzení, že by Fialův kabinet procházel vládní krizí. Stanjura zdůraznil, že i vládní čtyřkoalice bude mít většinu ve Sněmovně, takže je jasné, kdo bude vládnout. „Reálně je to odvolání jednoho člena vlády, který nezvládl velký úkol, který měl před sebou, a ostatní členové strany se poté rozhodli opustit vládu. Koaliční vládu vypoví piráti, nikoli naopak. My jsme to tak nechtěli, ale pokud se některá strana rozhodne, že odchází do opozice, tak my to respektujeme,“ dodal Stanjura.

Alena Schillerová trvala na tom, že premiér Petr Fiala „předvedl cynický tanec na hrobě pirátů“.

V tu chvíli se ve vysílání objevil Ivan Bartoš. Připomněl, že před vznikem Fialovy vlády digitalizace patřila pod ministerstvo vnitra. „A ta digitalizace tam byla takovou popelkou,“ pravil Bartoš, a že post vicepremiéra pro digitalizaci to změnil a podle Bartoše by bylo třeba tento post zachovat, aby digitalizace státní správy měla nějakou jednotnou podobu.

Informoval, že pirátský ministr pro legislativu Michal Šalomoun i pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský v pondělí 30. září do rukou premiéra podají demisi. A že pak bude třeba upravit koaliční smlouvu a pirátští poslanci od té chvíle budou vystupovat jako opoziční poslanci.

„Poslanci v minulém období vystupovali jako konstruktivní opozice a leccos se nám podařilo prosadit,“ zmínil ne zcela jasně Bartoš. A doplnil: „Já jsem s premiérem mluvil i o zákoně o bydlení, který je ve Sněmovně, a už jsou indicie, že by tento zákon mohl být zamítnut.“

Když znovu dostal slovo Zbyněk Stanjura, řekl, že piráti se ve vládní krizi chovají jako děti, byť by si měli dospěle připustit, že digitalizace stavebního řízení se prostě nepovedla. „Čím dříve se piráti vrátí do normálního režimu a budou jednat jako dospělí, tím to bude lepší. Oni mají takovou tu dětskou reakci, jako že ‚já jsem rozbil okno, ale předloni ho rozbil i někdo jiný‘,“ káral Stanjura.

„Tady už fakt musím,“ přihlásila se naléhavě o slovo Schillerová. „My jsme vás 2121 dní upozorňovali, že se to stane,“ uhodila na Stanjuru. „A vy jste říkal, že tady není vládní krize. Ale teď tady slyším, že se bude měnit koaliční smlouva, tak prostě předstupte před Sněmovnu a řekněte si o důvěru,“ žádala Schillerová. „Ty vaše koalice se rozpadají. Rozpadla se sice ta druhá, ale je to vaše vláda,“ zasazovala Stanjurovi slovní rány.

„Ale to jsou dvě různé věci. My budeme jednat o nové koaliční smlouvě, což je věc mezi koaličními stranami, ale programové prohlášení se měnit nebude. Vládní prohlášení a koaliční smlouva, to je přece úplně něco jiného,“ vysvětloval první místopředseda ODS. „Piráti se urazili, protože z vlády byl odvolán člen jejich strany, který nezvládl svůj úkol. A zrovna je to současně jejich předseda,“ připodotkl Stanjura.

Pirátům se podle něj daří odvádět pozornost od podstaty věci – totiž od faktu, že Ivan Bartoš nezvládl digitalizaci stavebního řízení.

A ministr financí v tu chvíli jasně vyzval: „Tak se pojďme vrátit k meritu věci. Je 607 stavebních úřadů. Kolik z nich řekne, že ten nový systém je alespoň stejně dobrý jako systém funkční do 30. června? Ne že nový systém je dokonce lepší, ale alespoň stejný. Kdy přijde alespoň 300 stavebních úřadů a řekne, že ten nový systém normálně funguje?“ nakladl řečnický otazník Stanjura.

Bartoš se snažil oponovat, že staré stavební řízení a nové digitální stavební řízení nelze jednoduše porovnávat. „Ten systém je diskomfortní, nejsou v něm funkce, které byly ve starém systému, ale my jsme tam řadu těch funkcí dodali v průběhu měsíce června,“ vysvětloval šéf pirátů, jenž se však své funkce vzdal a bude řídit piráty jen do chvíle, než si piráti zvolí předsedu nového.

Než se Bartoš rozloučil s diváky, odmítl jakkoli komentovat chování dosavadního piráta Jana Lipavského, který pravděpodobně zůstane ministrem zahraničí.

Premiér Petr Fiala ale znovu nabídl pirátům možnost, aby zůstali ve vládě, aby vláda dál efektivně pracovala co nejrychleji. „Přikláním se k tomu, že bychom už neobsazovali post mistra pro legislativu, ale co nejrychleji abychom obsadili ta ministerstva, která jsou volná,“ vysvětloval před kamerou České televize Fiala.

Pokud jde o Lipavského, ten podle Schillerové vzorně plní politiku Fialovy vlády, „ale myslím si, že do historie se nijak významně nezapíše“, podotkla Schillerová.

Vedle toho podle Schillerové Česko vůbec nepotřebuje ministra pro legislativu, ale vedle toho prý nepotřebuje ani ministra pro vědu a výzkum a ministra pro evropské záležitosti. Ale podle Stanjury se třeba ministerstvo pro evropské záležitosti rušit nebude.

„To by mohl být začátek vládní krize,“ varoval Stanjura. Pod ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem pracuje řada lidí, kteří odvádí dobrou práci, ministr to koordinuje, a tak je to podle Stanjury v pořádku.

Schillerová: Na řešení povodní nemáte v rozpočtové rezervě ani korunu

Moravec poté přehodil diskusní výhybku ještě k povodním a tady Alena Schillerová opět nešetřila kritikou.

„V tuto chvíli je situace taková, že tam ve vládní rezervě nemáte ani korunu. Teda je tam něco maličko, jsou tam 2 miliardy. Takže oni nemají ani korunu, i když to potřebujeme. Ale v tuto chvíli nevíme, jak se k tomu postavit. Bude tam celá řada podmínek. Ta vláda prostě bude muset pomáhat. … My to určitě nebudeme brzdit, protože občanům musíme pomáhat,“ zdůrazňovala Schillerová.

Stanjurovi vyčetla, že měl ve vládní rozpočtové rezervě 12 miliard a postupně většinu těchto peněz rozpustil na různé věci. Věci, které měly být v rozpočtu. Třeba zajištění bezpečnosti na mistrovství světa v hokeji.

„My máme čísla z pátku. 200 milionů korun už na tu mimořádnou okamžitou pomoc bylo uvolněno,“ vysvětloval Stanjura.

Stát prý jedná i s bankami, aby banky přistoupily na odklad splátek úvěru. A vedle toho jednají ministři i s pojišťovnami, které dosud vyplatily asi 700 milionů korun.

„Ale hlavně, pane ministře, my chceme v úterý slyšet, jak bude postupováno vůči domácnostem a vůči firmám, které jsou v prekérní situaci,“ ozvala se Schillerová.

V úterý to všechno oznámím veřejnosti. Koordinujeme to. Občanovi je jedno, jestli mu peníze pošle obec, kraj, nebo stát, hlavně že ta pomoc bude rychle,“ vysvětloval ministr financí s tím, že bude třeba řešit, jak pomáhat lidem třeba i s vysokými cenami energií. Energií, kterou spotřebují vysoušeče. A nakonec bude třeba podle Stanjury řešit i finanční stránku náhradního bydlení pro rodiny postižené povodněmi.

