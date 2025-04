Lipavský – nástroj Fialy a Pavla. Holec se s tím nemazal

Komentátor Petr Holec se ve svém novém textu ostře pustil do ministra zahraničí Jana Lipavského. Podle něj se z bývalého Piráta stal nástroj premiéra Petra Fialy a prezidenta Petra Pavla.

Tvrdě kritizuje argumenty, které veřejnosti předkládali Fiala s Pavlem – totiž že Lipavský musí zůstat ministrem zahraničí, protože je údajně „nejlepší“. Podle Holce je to ale „nejlepší zrádce vlastní partaje, co za funkci, peníze a místo na kandidátce jiné partaje udělá všechno, co mu řeknou. Teď to znovu potvrdil“.

Holec naráží na rozhovor, který Lipavský poskytl serveru Politico, jenž Holec označuje za „mezinárodní propagandu fialovců a jejich globálních soudruhů“.

V rozhovoru Lipavský například uvedl: „Babiš si pořád hraje s ruskými narativy. Je si nejistý v otázkách bezpečnosti. Je členem Patriotů pro Evropu, kteří prosadili celou řadu ruských narativů v Evropě a v Evropském parlamentu.“

Holec k tomu poznamenává, že obdivuje, jak se Lipavskému podařilo do několika vět nacpat tolik „narativů“. Označuje to za „komunikační kartu“, kterou podle něj ministr dostal výměnou za to, že ho Fiala a Pavel nechají ve funkci.

Lipavský opět postrašil Česko ruským vlivem

„Jen dodám, že Politico k tomu udělalo hodnotový titulek, že je Babiš noční můrou pro evropskou bezpečnost. Upozorňuji, že Politico patří do globální skupiny politické propagandy, kterou jménem USAID platili Američani, aniž by o tom věděli nebo chtěli. Když Donald Trump tenhle štědrý penězovod utnul, začalo Politico strašit, že tím nahraje ruské propagandě,“ upozornil Holec.

Podle komentátora nejde o jednorázový útok na Babiše – do stejného „narativu“ lze podle něj kdykoli dosadit jakéhokoli politického soupeře, kterého si Fiala s Pavlem určují. „Prostě každý politický soupeř či oponent premiéra a Hradu. Jasně, Lipavský je směšný jukebox ohraných šlágrů těchhle dvou, kteří se z něj za příslib pokračování politické kariéry udělali svou osobní pirátskou ,krysu',“ dodal Petr Holec.

Ministr zahraničí Jan Lipavský opustil Pirátskou stranu poté, co se v roce 2024 rozhodla stáhnout své ministry z vlády. Lipavský se proti tomuto rozhodnutí postavil, ve funkci zůstal a následně ukončil své členství ve straně. Pokračoval jako nestraník s podporou vládní koalice. V roce 2025 pak oznámil, že bude kandidovat v nadcházejících sněmovních volbách za Občanskou demokratickou stranu.

