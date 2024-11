Lipavský vysvětloval, jak se „zařídí“ s Trumpem

Šéf české diplomacie úvodem rozhovoru poukázal, že výsledek souboje o prezidentské křeslo je mezi republikánským kandidátem Donaldem Trumpem a jeho demokratickou soupeřkou Kamalou Harrisovou podle nejrůznějších odhadů nejistý. „Je to natolik vyrovnáno, že se nedá úplně předpovědět, kdo to bude. Chystáme se na obě varianty, protože nedokážeme říct, kdo se stane vítězem,“ řekl ministr zahraničí Jan Lipavský v pořadu Interview ČT24. První relevantní data by mohla být známa po půlnoci z úterý na středu SEČ.

„Už před mnoha měsíci jsem vydal zadání, to samé zadání probíhá i v EU, je to cvičení, které se snaží odhadnout, jaká bude politika budoucího vítěze. Ať už demokratické kandidátky Kamaly Harrisové nebo republikána Donalda Trumpa,“ uvedl Lipavský.

Jan Lipavský



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jako česká diplomacie a jako Evropa se musíme umět podle toho zařídit,“ pokračoval ministr Lipavský. A doplnil. „Jednoznačné je, že to od nás bude vyžadovat více odpovědnosti, ať už se stane vítězem demokratka nebo republikán. Odpovědností míním zajistit hlavně obranu Evropy,“ pokračoval šéf české diplomacie s tím, že Česká republika bude samozřejmě spolupracovat s oběma administrativami.

„Musíme si najít to pozitivní, musíme najít soulad zájmů Spojených států a Česka a udělat maximum pro to, abychom ty vztahy dál úspěšně rozvíjeli. Česko jako země, která má danou svou geopolitickou váhu, musí vždy dokázat zaujmout, tak abychom to partnerství dokázali naplňovat, a to rozhodně budeme dělat,“ řekl Lipavský k česko-americkým vztahům po volbách.

Republikánský kandidát Donald Trump bude podle Lipavského v případě vítězství klást více důrazu na politiku vůči Číně. Bude asi vytvářet obchodní bariéry. Tam naším velkým úkolem bude, abychom vysvětlili, že potřebujeme zůstat v jednom společném prostoru, že ty bariéry nemají být uplatňovány vůči Evropě. Dá se očekávat, že přijde požadavek, abychom více zabezpečili vlastní bezpečnost. Diskutuje se o tom, kolik mají být výdaje na zbrojení.

Zdůraznil zároveň, že je jedno, kdo volby vyhraje, jelikož tlak NATO, aby členské státy byly silnější, tedy dávaly více výdajů na obranu, pocítíme. „Musíme s tím umět pracovat,“ dodal Jan Lipavský.

„V případě vítězství demokratické kandidátky Harrisové očekávám, že ta politika bude navazovat na to, co jsme zažívali poslední čtyři roky,“ nečeká Lipavský po případném vítězství Harrisové zásadní obraty, jako by tomu bylo u republikána Trumpa.

Psali jsme: Babiš v kšiltovce: Zkuste hádat, koho podporuju Klvaňa se obává, že „trumpismus“ v USA už nejde zastavit Trump vyhraje volby, má jasno Zdechovský. A zde je důvod Miliardy na Trumpa. Sázkaři den před volbami v USA mají favorita