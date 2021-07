Lipovská zmrazila ČT. Žaloba nejen na vedení, vážná situace

„Na vědomí rady dovolím si pouze stručně informovat, že na základě doporučení právníků, na základě právního rozboru jsem včera podala trestní oznámení pro podezření ze spáchání několika trestných činů včetně trestného činu podvodu a mezi oznamovanými osobami jsou mimo jiné představitelé vrcholného managementu akciové společnosti Médea, vrcholného managementu České televize a někteří členové dozorčí komise rady. Chci upozornit, že se nejedná o to takzvané happeningové trestní oznámení, ale o výsledek rozhodnutí poté, co byly vyčerpány všechny ostatní zákonné prostředky,“ oznámila doslova v závěru jednání Rady ČT s přáním hezkého léta Lipovská. Konkrétnější nebyla, není tak jasné, na koho jsou trestní oznámení mířena.

Zásadní je svědomí. To říká radní České televize a ekonomka Hana Lipovská o tom, co je pro ni v životě i v práci důležité. S moderátorem Čestmírem Strakatým v pořadu Prostor X v minulých dnech hovořila o svých motivacích, ale také o své spolupracovnici Janě Bobošíkové. Řeč přišla i na to, zda se sama Lipovská cítí být někdy manipulována.

„Doufám, že je poctivá,“ poznamenala Lipovská, když se jí moderátor Čestmír Strakatý zeptal, jak je zatím spokojená s výsledky své práce v Radě ČT. „Mnohdy je na to člověk sám, ale myslím si, že práce je dobrá,“ podotkla Lipovská. „Kdykoliv hlasujete, tak musíte jednat v souladu se svým svědomím. Odpovědnost, jak zvednete ruku, tak nesete vždycky vy. A v tom okamžiku je člověk na jednu stranu sám a na druhou stranu zastupuje několik milionů koncesionářů. A to je takový velký rozdíl, taková velká odpovědnost, takže z tohoto hlediska jsem spokojená, ale zároveň mluvím o samotě v tom slova smyslu, že se vydáváte, že nabíháte na tu branku za ostatní sám. Sám za sebe, sám za ostatní,“ podotkla Lipovská.

Podle jejích slov je práce v Radě ČT práce jako každá jiná, spojená s odvahou. „Z tohoto hlediska je to pro mě full time job. Svědomí hraje velkou roli. Televize je nejenom věc veřejná, ale je spojená s velkou mediální politickou, byznysovou pozorností, mediální politickou byznysovou mocí a samozřejmě těch oblastí, kde by člověk mohl sklouznout, kde by se mohl vydat cestou, která je prospěšná pro něj, ale ne pro koncesionáře, těch je samozřejmě hodně," uvedla.

„Česká televize je hřištěm, ale v očích a rukou mnohých je spíše hračkou, o které se různé strany přetahují. Viděla jsem mnoho pokusů o mou manipulaci, ale je to otázka zkušenosti, určité pevnosti, tvrdosti a samozřejmě svědomí, aby se člověk nestal manipulovaným,“ sdělila dále Lipovská, jež rozhodně nikdy nechce být užitečným idiotem.

„Pokud hledáte správnou cestu, správné řešení, tak myšlení mnoha lidí je nastaveno tak, že má tendenci se přiklánět vždycky k někomu... člověk nerad jde sám. Strašně nerad jde sám. Člověk vždycky je rád, když je součástí nějakého křídla, nějaké skupiny, rád stojí v poli s někým. A pak je samozřejmě velmi jednoduché přiklonit se k tomu, že pokud někdo vidí rizika ve stejném místě jako vy, tak má smysl jít s ním. A on může být úplně stejným rizikem jako to, proti čemu vy stojíte. A proto v danou chvíli víte, že se k němu nesmíte připojit, že dokonce není možné řídit se heslem nepřítel mého nepřítele je můj přítel. A v tom musí být člověk obezřetný. V tom musí dávat podle mě pozor, aby se nestal užitečným idiotem, ale to neplatí pro Českou televizi, to platí pro všechny sféry lidského života,“ uvedla.

Řeč byla i o Janě Bobošíkové, jež je Lipovské spolupracovnice a kolegyně. „Samozřejmě že ve věci České televize se s ní radím, na její názory dám, jinak by asi moje vystupování v rámci rady bylo mnohem ostřejší, tvrdší vůči České televizi. Spíše mě mírní, spíše mě klidní,“ sdělila Lipovská a vyjádřila se i k tomu, zda je porušením zákona o České televizi to, že ona sama je napojena na Janu Bobošíkovou, jež v nadcházejících volbách chce do Sněmovny za Volný Blok.

„Není to ani případným, ani skutečným porušením zákona o České televizi. Můžeme se podívat po radě, kdy například René Kühn je poradcem ministra kultury Zaorálka, jedničky v Moravskoslezském kraji za ČSSD, je přímo na jeho výplatnici. Já na ničí výplatnici nejsem, pouze koncesionářů, občanů a daňových poplatníků jako akademický pracovník. Takže kdyby tohle mělo být v konfliktu se zákonem, tak pak si myslím, že v radě jsou konflikty mnohem významnější, které by musely být řešeny primárně,“ uvedla.

Dále se vyjádřila k tomu, na opětovné otázky Čestmíra Strakatého, zda může oddělit politický vliv a prosazování činnosti ve prospěch jiných skupinových zájmů, ve prospěch žádné politické strany a hnutí. Je to fyzicky možné, když se Lipovská setkává s mnohými politiky. „Nemyslím si, že otázka zní, jestli můžu. Ta otázka je, že musím. Když se podíváme na zákon, když se podíváme na způsob volby. Když se podíváme na právní výklady k této problematice, tak de facto my, což mimochodem zákon o České televizi výslovně říká, skládáme účty Poslanecké sněmovně. A Poslanecká sněmovna, pokud vím, na rozdíl od vlády není kolektivním orgánem, jinými slovy je takřka povinností každého člena rady hovořit s poslanci. Já spíše považuju za problém ne to, jestli radní hovoří s poslanci, já považuji za problém to, že desítky členů Poslanecké sněmovny, volených občany a volených koncesionáři, nemají zájem hovořit s členy rady,“ opáčila Lipovská.

Když se pak hovořilo o SPD, Lipovská zmínila, že hnutí Tomia Okamury možná zneužilo Radu ČT, když se do závěrů z jednání dostala věta o podprezentaci politiků Okamurova hnutí. Lipovská sama volá po tom, aby Rada ČT získala přesnější statistiky, co se týče SPD, ta však uvádí, že šlo možná o příklad vlivu politiků, který potřebuje vysvětlit.