Litr benzínu za stovku? Podle analytiků je to stále pravděpodobnější

Poté, co 24. února nařídil ruský prezident Vladimir Putin rozpoutat válku na Ukrajině, vyšplhala cena jednoho barelu ropy v březnu 2022 na 130 dolarů za barel. Na konci roku 2019 to bylo přibližně 62 dolarů.

Analytici největší americké banky JP Morgan Chase & Co upozorňují, že za určitých okolností se cena ropy může vyšplhat až na 380 dolarů za barel. Na jejich vyjádření upozornila agentura Bloomberg. Analytici varují, že snahy skupiny sedmi nejvyspělejších ekonomik světa, skupiny G7, omezit Ruské federaci příjmy z ropy, mohou vést k tomu, že Rusko drasticky omezí dodávky své ropy na světové trhy a tím vyšponuje cenu až k již zmíněným a dnes nepředstavitelným 380 dolarům za barel.

„Vzhledem k robustní fiskální pozici Moskvy si národ může dovolit snížit denní těžbu ropy o 5 milionů barelů, aniž by nadměrně poškodil ekonomiku,“ upozornili analytici, s tím, že snížení těžby by ceny ropy vyhnalo ke 180 dolarům za barel a snížení o 5 milionů barelů by vedlo až k cenám kolem 380 dolarů za jeden barel.

„Napjatost světového trhu s ropou je na straně Ruska,“ upozornili analytici.

Server Echo24.cz v této souvislosti upozornil na slova ekonoma Lukáše Kovandy, podle kterého by ceny kolem 380 dolarů za jeden barel pro české spotřebitele znamenaly ceny kolem 90 korun za litr pohonných hmot.

„Pokud by se barel ropy Brent prodával za cenu kolem zmíněné úrovně 380 dolarů, benzín a nafta v Česku by stály takřka 90 korun za litr, přesněji přibližně 88 korun za litr. Předpokládá to, že by jak spotřební daň, tak DPH, tak i marže rafinérií a čerpacích stanic byly na nynější úrovni. A na nynější úrovni by byl také kurs koruny k dolaru,“ uvedl Kovanda. „Přitom pokud by opravdu na ruskou odvetu došlo, lze předpokládat spíše další oslabení koruny vůči dolaru, jež by cenu pohonných hmot dostalo do pásma od 90 do 100 korun za litr,“ dodal.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

