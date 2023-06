Lodě potáhnou létající draci. Boj za klima. Novinka. Internet nadskakuje: A pak parní stroj...

reklama

Americká zpravodajská stanice CNN informovala o inovativním návrhu francouzské společnosti Airseas. Základem je myšlenka Seawingu, technologie, která by nákladním lodím mohla pomoci snížit emise uhlíku v průměru o 20 procent.

Lodní doprava poháněná fosilními palivy se podle Mezinárodní námořní organizace na celosvětových emisích skleníkových plynů podílí přibližně 3 procenty, i z toho důvodu je dle generálního ředitele Airseas Vincenta Bernatetse změna nutná. Alternativní paliva jsou stále ve vývoji, využití větru je proto kritické.

Anketa Bude Vladimir Putin příští rok opět zvolen prezidentem Ruské federace? Bude 94% Nebude 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7168 lidí

Více než 250 metrů čtverečních velká první verze Seawingu byla již více než rok testována na nákladní lodi společnosti Airbus, která plula přes Atlantik. Bernatets uvedl, že tým společnosti Airseas draka umístil, vypustil a letěl s ním a letos v květnu společnost oznámila, že drak loď skutečně táhl.

Technologie by měla být plně funkční do roku 2025, od Evropské unie společnost Airseas dostala finanční prostředky ve výši 2,5 milionu eur. Generální ředitel si od technologie slibuje snížení spotřeby paliva o 20 procent pro 70 až 80 procent světového lodního obchodu na trasách Tichého oceánu a Atlantiku. „Jsme naprosto přesvědčeni, že větrná energie je skutečně další velkou věcí, která radikálně změní a možná způsobí revoluci v lodní dopravě,“ prohlásil Bernatets.

Na twitteru však tento alternativní návrh na táhnutí lodi drakem sklidil spíše negativní a posměšné reakce. „Nemohu uvěřit, že znovu vynalezli plachty. Co bude dál, přidají parní stroj pro případ, že přestane foukat?“ napsal ironicky jeden z uživatelů. Že řešení společnosti Airseas vypadá prakticky, podotkl i Elon Musk.

I can’t believe they invented sails again. What’s next, add a steam engine in case the wind stops? pic.twitter.com/v1qwTbymjO — Dashmir Veliu (@dashmir_veliu) June 30, 2023

„Myslím, že se jim říká plachetnice,“ domyslel si jiný uživatel a navrhl navrácení se ke kočárům taženým zvířaty.

I think their called sail boats. Now let’s talk about replacing the automobile with buggies pulled by animals. — Big Fish (@BigFish3000) June 30, 2023

Podobu létajícího draka společnosti Airseas a plachet vidí i další uživatel sociální sítě. „Plachetnice existují již po staletí,“ napsal s vysmátým emotikonem.

Sailboats been around for centuries. ?? — Real Phil Jones ™?????? (@RealPJones) June 30, 2023

I další gratulují k inovaci nového konceptu: „Jaký to neotřelý nápad, využít samotný vítr k pohonu lodi přes otevřený oceán. Divím se, že tohle řešení ještě nikoho nenapadlo!“

What a novel concept, to use the wind itself to propel a ship across the open ocean



I’m amazed no one’s thought of this solution before! — Enguerrand VII de Coucy (@ingelramdecoucy) June 30, 2023

„Bylo by levnější zaháknout loď za čínský balón,“ podotýká další a připomíná tím kauzu s čínským špionážním balónem vznášejícím se nad USA.

Be cheaper to just to hook onto a Chinese balloon — Jerry Keith Coleman (@JKColeman777) June 30, 2023

Psali jsme: Poslanec ANO, který nepodpořil smlouvu s USA: Arogantní Černochová, zneužité téma. A slzy Pekarové jej prý také nedojmou „Ne!" Biden ztratil nervy před kamerou. Průšvih roste Ukradli rypadlo a šup do sloupu! Francie hoří, Macron hasí 122 miliard za stíhačky F-35. Mluvčí vlády vystoupil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.