Lubomír Volný milovaný ČT? Petr Hampl: Zákeřný plán. A Babiš s Hamáčkem mají další

reklama

Anketa Má poslanec Lubomír Volný vaši důvěru? Ano 31% Ne 69% hlasovalo: 3409 lidí

Na protest proti vládním opatřením určeným na boj s koronavirem byly i v čase lockdownu vyhlášeny v Praze dvě demonstrace. Jedna na Staroměstském náměstí, kterou svolala iniciativa Chcípl PES a druhá na Václavském náměstí. Jedním ze spolupořadatelů této demonstrace byl i nezařazený poslanec Lubomír Volný. Toho policie s dalšími asi 60 lidmi zadržela, protože si odmítal nasadit roušku.

„Mám informace, že byl pan poslanec zajištěn poté, co opakovaně odmítl použít roušku,“ potvrdil CNN Prima News ministr vnitra Jan Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další informace naleznete zde

Volný měl prý policisty varovat, aby si rozmysleli, na které straně budou stát, „až se bude lámat chleba“. „Dobře si rozmysli, na které straně budeš stát, až se bude lámat chleba,“ prohlásil na adresu jednoho z policistů.

O pár hodin později promluvil o demonstraci na sociální síti Facebook.

„Bylo to prostě tak, že jsme přijeli do obklíčené Prahy, která byla obšancovaná ze všech stran. ... I přes veškerou snahu pana Hamáčka přišli lidi z celé republiky. To bylo snad 30 míst z celé republiky. Bylo to prostě úžasné. Přijeli jsme do velmi nepřátelského prostředí, přijeli jsme tam, kde nás chtěli zbít, kde nás obklíčili, kde na nás byla nasazena veškerá technika, přijeli jsme tam, kde na nás byly nasazeny desítky a desítky policistů. Oni potom, když večer opouštěli Václavák, po tom mém zadržení, tak to byla v podstatě vojenská přehlídka. Já bych řekl, že jich tam byly stovky,“ poznamenal Volný.

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konstatoval, že mezi demonstranty byli nasazeni i profesionální provokatéři, kteří chtěli vyvolat zásah policie. Jako učitel prý rozezná spravedlivé rozhořčení od divadelního přehrávání.

Volný vystudoval Pedagogickou fakultu v Ostravě - obory tělocvik a informatika.

Petru Hamplovi se ani trochu nelíbí, kolik pozornosti se Volnému dostává v médiích. Má obavy, že Volný oslabí SPD. Podle Hampla mu v tom pomůže Česká televize a další média.

„Tak jsem mluvil s dalším člověkem, jehož rodiče dříve volili SPD, ale letos je volit nechtějí - kvůli tlaku na rozvolňování. Horlivé rozvolňovače jim ovšem přebere Volný, kterému k tomu poskytne mainstream mohutnou podporu - Česká televize, Český rozhlas i všechno Bakalovo se spojí k propagaci Volného bloku. Duo Luboš Volný - Jana Volfová tak dostane státní příspěvek, ale sněmovně se vůbec nepřiblíží. Ale nejvíc frustrující na každé porážce je, když si to ten poražený nedokáže přiznat. Nemůže se tudíž poučit a vy víte, že se to bude příště opakovat,“ posteskl si Hampl. Ten sám má s Janou Volfovou, která se nyní přidala k formaci Lubomíra Volného, zkažené vztahy z doby, kdy oba působili v uskupení Blok proti islámu a Volfová se s jeho protagonisty včetně Hampla rozešla ve zlém.

Udeřil i na vládu. Ta podle jeho názoru uzavřela okresy, jen aby to vypadalo, že něco dělá. V praxi jde podle Hampla vlastně jen o marketing. Rýpl si do ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a jeho stranických kolegů a nakonec si položil otázku, kolik lidí vláda tímhle lockdownem asi zachrání.

„Obávám se, že význam současné uzávěry okresů je čistě reklamní. Nemocnice kolabují a vláda může ukázat: Podívejte se, my něco děláme. V novinách jsou fotky vojáků a policistů (většinou velkých skupin), mnozí je opravdu vidí na silnicích, a vzniká atmosféra toho, že vláda jedná opravdu rozhodně. Nemá to ale větší význam, než kdyby rozvěsila plakáty ‚myslíme to upřímně a makáme‘,“ napsal Hampl.

„Obávám se dokonce, že za tím nemusí být pouze zlý úmysl (i když ten tam taky hraje roli). Ti lidé jsou už desítky let cvičení v tom, že nezáleží na výsledcích, ale na výkazech. Po každých volbách tvrdí představitelé ČSSD ‚dělali jsme to skvěle, ale špatně jsme to komunikovali‘. Tak teď to komunikují dobře. Schválně, kolik lidí to zachrání,“ pokračoval Hampl.

I komentátor serveru Seznam Zpráv Jindřich Šídlo má za to, že Volný udělá ledacos pro to, aby na sebe upoutal pozornost.

„Říkal jsem vám, že se Lubomír V. příště někde klidně vysere, aby se o něm psalo. A on doprostřed Staromáku,“ napsal na sociální síti Twitter s nadsázkou.

Psali jsme: Postavím Radu ČT, jak řekne Václav Moravec, sdělil Pavel Novotný z ODS. „Ty p*čo, n*gr v obecním rozhlase,“ vzpomenul svůj přešlap Volného odvedla policie. Na Václaváku se to zvrtlo, tohle k tomu vedlo Je horko. Volnému zablokovali příznivce cestou do Prahy, následuje vzkaz Hamáčkovi VIDEO Volný u nemocnice se ženou, jejíž manžel je na tom zle. Přijde pokus s lékem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.