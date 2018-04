Ľuboš Blaha: Britům nezbývá než říct „sorry, Rusko“. I historky o vesmírných ještěrech jsou lepší než ta se Skripalem

Poslanec slovenské Národní rady Ľuboš Blaha má za to, že britské premiérce Therese Mayové nezbývá nic jiného, než se Rusku omluvit za to, že ho spojila s otravou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala. Jak k tomuto názoru Blaha dospěl?

Britští experti oznámili, že nemohou nade vší pochybnost prokázat, že smrtelně nebezpečný plyn novičok využitý při otravě ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery pocházel z Ruska. Současně s tím vědci definitivně potvrdili, že smrtelnou zbraní byl novičok, jehož výroba je natolik náročná, že jej mohl připravit jen někdo, za kým stojí stát.

„Empiricky – neexistuje žádný důkaz o tom, že novičok je z Ruska. Britští vědci nebyli schopni spojit neurální látku s Ruskou federací. Britové tedy nemohou vinit Rusko, jak to udělala britská premiérka Tereza Mayová. Vzhledem k tomu, že neměla a zřejmě nebude mít proti Ruské federaci žádné důkazy, může v této fázi říct jen jediné: sorry,“ napsal k tomu slovenský poslanec Blaha na sociální síti Facebook.

Podle Blahy Rusko také nemělo důvod odstraňovat agenta ve výslužbě Skripala. Pokud by na tom Rusko mělo zájem, mohlo Skripala nechat zabít už dřív. Zvláště před blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale v Rusku nepotřebuje Moskva negativní reklamu. Ten, kdo i navzdory dříve řečenému útočí na Rusko, je prý buď rasista, nebo si přeje rozpoutání války. „Bylo by zvrácené, kdyby to dělaly údajně mírumilovná západní společnost a vrcholně progresivní liberální média. Jedině že by nebyly ani mírumilovné, ani progresivní,“ uvedl Blaha.

Vyvolávat protiruské nálady je jen a pouze v zájmu lidí, kteří si přejí návrat ke studené válce, dalšímu masivnímu zbrojení a sjednocování národa ve jménu nenávisti vůči Rusku. Západ k takovému jednání vede jen strach, že Rusko s Čínou vytvoří mocenskou protiváhu Západu, díky čemuž poklesne vliv USA ve světě.

Země, které sáhly k vyhoštění ruských diplomatů, by prý také měly zpytovat své svědomí. Blaha si je prý ovšem vědom toho, že k ničemu podobnému nedojde. Místo toho se v zájmu geopolitického boje budou dál šířit různé konspirační teorie. Politici na Západě využívají podle Blahy rusofobii k tomu, aby ovládali své občany. Blaha je proto rád alespoň za to, že se Slovensko nepřipojilo k vyhošťování ruských diplomatů ze svého území.

Ľuboš Blaha doslova napsal:

Takže aby sme si to zhrnuli:

1) Empiricky - neexistuje dôkaz, že novičok je z Ruska. Britskí vedci nedokázali spojiť nervovú látku s Ruskou federáciou. Tým pádom Briti nemôžu obviňovať Rusko, ako to urobila britská premiérka Theresa Mayová. Vzhľadom na to, že nemala, nemá a zrejme ani nebude mať žiadne dôkazy v neprospech Ruskej federácie, môže Rusom v tejto fáze odkázať jediné: sorry.

2) Logicky - neexistuje dôvod, prečo by Rusko chcelo odstraňovať agenta vo výslužbe, ktorého mohli miliónkrát odstrániť v minulosti, keď bol v ruskom väzení. Nehovoriac o tom, že posledná vec, čo Rusko potrebuje pred MS vo futbale v Rusku, je takúto negatívnu reklamu. Boli by blázni. V kauze Skripaľ ide o tú najmenej premyslenú konšpiračnú teóriu za posledné roky: to už aj storky o vesmírnych jašteroch pôsobia vierohodnejšie.

3) Emotívne - neexistuje dôvod, prečo by niekto mal vyvolávať nepriateľské emócie voči Ruskej federácii, ak nie je rasista a ak si neželá vojnu. Rozdúchavať negatívne emócie voči inému štátu - to robia len vojnoví štváči. Bolo by choré, ak by to robila údajne mierumilovná západná spoločnosť a vrcholne progresívne liberálne médiá. Jedine, že by neboli ani mierumilovní, ani progresívni.

4) Politicky - neexistuje dôvod, pre ktorý by mal niekto bez dôkazov kopať do Ruska a vyvolávať masovú rusofóbiu, ak si neželá novú studenú vojnu, ďalšie obrovské výdavky na zbrojenie, zjednotenie britského národa v nenávisti a nacionalizme a oslabenie radikálnej ľavice, ktorá je v podobe Corbyna skutočnou hrozbou pre britský vojensko-priemyselný komplex.

5) Geopoliticky - neexistuje iný dôvod, pre ktorý západné štáty hystericky útočia na Rusko, ako je strach z toho, že Rusko spoločne s Čínou vytvárajú vo svete novú mocenskú rovnováhu, v ktorej je relatívna sila USA a jej západných spojencov čoraz menšia v mocenskej aj ekonomickej oblasti. Potom by si ale mohli naši drahí priatelia zo Západu hľadať skutočne inteligentnejšie zámienky.

Summa summarum: kauza Skripaľ ukazuje, že Rusko bolo obvinené nespravodlivo a Západ by sa mu mal ospravedlniť. Tí, ktorí podľahli hystérii a vyhostili ruských diplomatov, by si mali spytovať svedomie. A Západ by si mal dať aspoň na čas pohov a prestať s protiruskou hystériou. Takto by to malo byť v ideálnom svete.

Samozrejme, nič z toho sa nestane: niekto len potreboval zámienku na vytvorenie napätia. Empiricky, logicky, politicky aj geopoliticky. A preto si neprizná chybu. Ďalej sa budú šíriť konšpirácie a ďalej budú urážať každého, kto nebude hrať ich hru. Pretože ide o veľa.

Potrebujú rusofóbiu, aby mohli strašiť ľudí a vládnuť. Potrebujú rusofóbiu, aby mohli dojiť zbrojársky priemysel a vďaka nemu udržiavať nespravodlivý systém. Potrebujú rusofóbiu, aby mohli držať ľudí pod kontrolou. Darmo britskí experti ukázali, že Rusko za nič nemôže. O to predsa celý čas vôbec nejde :-(

Ja som rád, že Slovensko sa na tejto špinavej hre proti Rusku nezúčastnilo. Uchovať si rozum v davovej psychóze, to chce pevný charakter a odvahu. V najťažších historických chvíľach zväčša ľudia aj národy oboje strácajú. My sme tentoraz obstáli... A preto nás budú ešte viac nenávidieť.

