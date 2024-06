Macinka „čechral“ ministra Kupku. Ten na něj vytáhl Klause

Úvodní otázka byla, zda evropské volby byly referendem o vládě. „Nepochybně tam i hlas, který hodnotí fungování vlády, byl. Ale mnohem zajímavější je sledovat to, jak se využívaly marketingové nástroje. Byl to do značné míry úspěch sociálních sítí, v osobě Filipa Turka nepochybně. To, že zároveň vsadil na tu základní sílu hlasů Roberta Šlachty, Přísahy, a přidal k tomu to, co je schopen na sociálních sítích odvést, o tom není sporu. Pro koalici Spolu to dramatický neúspěch nebyl. Ten výsledek byl opravdu velmi slušný. I z hlediska toho, co předjímaly všechny předvolební průzkumy. A potvrzuji to, že i proti všem průzkumům, tak největší odskok od těch předpokladů zažili skutečně Motoristé sobě a Přísaha Roberta Šlachty,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

A jak Motoristé interpretují oněch víc než 10 %, které strana, v uskupení s Přísahou, získala?

„Dá se na to dívat z několika pohledů. Musím poděkovat všem příznivcům a voličům, že nám dopomohli k takto fantastickému výsledku, kdy jsme prakticky z nuly během několika měsíců obdrželi přes 10 %. V těchto volbách jsme se stali třetím nejsilnějším politickým subjektem v této zemi. Myslím si, že je to částečně jistý vzkaz, který chtěli voliči poslat, ale zároveň také vybírali a reagovali na takovou nepřehlednou, ne úplně uchopitelnou politickou situaci v zemi, kdy dali přednost nějakým jasnějším, zřetelnějším a srozumitelnějším postojům, které jsme se snažili v této kampani lidem nabízet. Oproti tomu, co tady voliči vidí v uplynulých letech, to znamená spoustu vyšeptalých politiků, kteří používají stále stejné floskule a už to ty lidi moc nebaví,“ odvětil Macinka.

Kupka hovořil i o politice vlády, kdy podle něj se konečně začíná zvedat ekonomika. „Roste reálná mzda. Stavíme nejvíc komunikací, dálnic, silnic, co se kdy v České republice stavělo. To jsou konkrétní výsledky,“ sdělil Kupka. Ten Macinkovi řekl, že se domnívá, že výsledek hnutí Přísaha a Motoristé je individuálním výsledkem Filipa Turka.

A může výsledek voleb nějak stmelit, či naopak rozštěpit vládní koalici?

„To si myslím, že se uvidí. Jsem přesvědčený o tom, že ta koalice bude schopná dobře vládnout v dalším období a dotáhnout do konce celou řadu těch klíčových věcí. Ten obsah, o kterém je řeč. To, aby motoristé měli v České republice po čem jezdit. To, abychom dokázali uchránit – a to si troufnu tvrdit, že je jedna z důležitých věcí – Českou republiku před nelegální migrací,“ míní Kupka.

„K dobrému vládnutí patří nezbytný náhled. Před volbami se všichni, kteří se v tu chvíli účastní té soutěže, tak se samozřejmě snaží ukázat na svoje přednosti a pochopitelně také ukázat na to, co třeba těm druhým tolik nejde. Jsme si vědomi odpovědnosti za to, kam se Česká republika bude dál posouvat. A to v těch konkrétních věcech,“ zmínil dále Kupka, který se takto smířlivě vyjadřoval k některým předvolebním výrokům koaličních partnerů.

Závěrečné téma dvojrozhovoru patřilo stavbě komunikací.

„Podařilo se výrazně navýšit počty kilometrů, na nichž se nyní pracuje. Z dálnice D35, která bude konečně alternativou přetížené D1, se stává vůbec největší infrastrukturní staveniště střední Evropy. Důležitá zpráva pro všechny: v letošním roce zprovozníme pro motoristy více než 100 km nových dálničních úseků – a co je ještě důležitější, nových 100 km dálnic se ještě začne stavět, stejně jako v příštím roce. V tuto chvíli stavíme vůbec nejvíc kilometrů jak silnic I. třídy, tak dálnic. Je to přes 260 km, které bude možné v příštích letech otevírat,“ podotkl Kupka.

„Rozumím tomu, že ministr dopravy se musí bít za svůj resort, chválit se a říkat, že je vše perfektní, ale veřejnost vnímá, že to tak není. My tady přece máme živé policejní kauzy, do nichž jsou namočeni a dokonce obviněni krajští šéfové ODS a tak dále, a které se týkají právě výstavby té infrastruktury. Připomenu kauzu autostráda. A potom také nepochopitelné různé čachry s tím, že se dávno nestaví D11, protože se vylučuje polská firma, která údajně má být nekompetentní, přestože je levnější, ale zároveň, když vidíme ten boom dálnic v Polsku, tak ta firma tam stavěla tunely, a u nás se říká, že je nekompetentní pro stavbu tunelů. Měl bych obavu, jestli tam trošku toho klientelismu, nebo možná dokonce korupce, což nemohu dokázat, není,“ dodal Macinka.

„Pana kolegu omlouvá nedostatek informací a manipulace s fakty,“ reagoval Kupka, kterého podle jeho slov mrzí zásadně, že se D11 nestaví.

„A to, že v rámci té soutěže uplatnili soutěžící, ne stát, výhrady k referencím svých konkurentů a následně o tom rozhoduje ÚOHS a my se jako každý normální stát musíme řídit právem. A můžete si říkat, co chcete, ale v okamžiku, kdy ÚOHS rozhoduje a posuzuje opravdu to, jakým způsobem splňuje, nebo nesplňuje ten soutěžící kritéria, tak je to na jeho posouzení,“ sdělil Kupka.

To, že se dálnice stavějí, vnímá jako v pořádku Macinka, a zároveň dodává, že jsme bohužel zaspali. „Ten byrokratický nános a to extrémně dlouhé povolovací řízení a různé vlivy ekologických, aktivistických skupin, které žijí jenom z toho, že se snaží tyto stavby blokovat, je potřeba eliminovat,“ poznamenal Macinka.

„V předchozím roce se podařilo dosáhnout napříč politickým spektrem změnu zákona o urychlení liniových staveb. Dokonce v tuhle chvíli ten zákon pokrývá nejenom dálnice a železnici, ale pokrývá například i energetické zdroje, je to zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury,“ připomenul Kupka.

„Je dobře, že jste po čtvrtstoletí ekoteroristických útoků udělali nějakou změnu, to je fajn," dodal Macinka. – „Já bych na Václava Klause takhle ošklivě nenasazoval,“ řekl Kupka. – „Stavebním zákonem bych se moc nechlubil, protože to taky není nic růžového. Tyto věci nevznikají navíc na vašem ministerstvu. Ty vznikají buď v Poslanecké sněmovně, nebo v Hospodářské komoře. Jsou struktury, které to suplují,“ pokračoval Macinka. – To Kupka označil za „totální nesmysly“. – „Povolovací řízení v naší zemi trvá déle než pomalu v Pásmu Gazy,“ zakončil Macinka.