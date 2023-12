Macinka proti Hřibovi: Motoristé nejsou žádní podlidé. A pak se musel smát

Nad problémy dopravy v Praze. mj. zákazu vjezdu do jejího centra, se v pořadu 360° na CNN Prima News střetli náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) a předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. Ten Hřiba popíchnul, že Praha by si zasloužila nějakého radního pro automobilovou dopravu, který by si všiml, že po Praze jezdí přes milion aut. „V těch autech taky jezdí lidé, nejsou žádná menšina a žádní podlidé,“ opřel se Macinka do Hřiba.

„Všichni víme, že na městské části Praha 1 je poměrně aktivistický radní pan Ryvola, který občas přichází s nekoncepčními izolovanými nápady, které samozřejmě vedou k tomu, že se dělají v podstatě zlomyslná opatření, která dopadají zejména na motoristy,“ uvedl Macinka na adresu radního Prahy 1 Vojtěcha Ryvoly, který nařídil noční zákaz vjezdu do části Starého Města, což poté pražský magistrát v přezkumném řízení kvůli nedostatečnému odůvodnění zrušil.

„Nejvíc mi na tom vadí ta absolutní nekomunikace a nekoordinace. Prostě jednoho dne se Praha vzbudí, zjistí, že jsou tam nové značky zakazující vjezd, aniž by to bylo s kýmkoli konzultováno. Dokonce to z celoročního zimního spánku vzbudilo i pana primátora, takže je pěkné, že nakonec zasáhl,“ ironizoval Macinka v pořadu 360°.

K náměstkovi primátora Hřibovi, který představil určité změny na zklidnění dopravy v centru Prahy včetně kolejové dopravy, Macinka podotkl, že je spíše náměstkem pro cyklodopravu a pro MHD. A upozornil, že po Praze jezdí milion aut. „Pan náměstek řekl, že prioritou jsou kolejové tratě a MHD. Já bych řekl, že Praha by si také zasloužila nějakého radního pro automobilovou dopravu, který by si možná občas všiml, že po Praze jezdí přes milion aut a že v těch autech taky jezdí lidé, že to není žádná menšina a žádní podlidé,“ pravil Macinka.

„Já se tu prostě musím usmívat,“ pokračoval Macinka. „Opravdu vy tvrdíte, že řešíte problémy, které jste si sami způsobili. Na mě to z pohledu motoristy může působit téměř jako sabotáž. Pod vaším vedením jste na Smetanově nábřeží stavební úpravou vehnali auta na tramvajový pás, tak co jste čekali, že se stane? Samozřejmě jste zjistili, že se vám začínají zpožďovat tramvaje, a teď musí mít prioritu koleje, takže zase budeme dál regulovat auta,“ pozastavoval se předseda strany Motoristé sobě. A že to spíše připomíná pouhou „improvizaci“.

Kritizoval také zpoplatňování vjezdu do centra hlavního města. „Jsou to nekoncepční kroky a já myslím, že to dopravu v Praze ještě daleko více zhorší,“ ryl do Hřiba předseda Motoristů sobě.

Dříve než zklidňování dopravy by se podle Macinky měly urychleně řešit infrastrukturní projekty, které jsou upozaďovány. „Vidím, že máme krásný projekt na filharmonii za 13 miliard, máme tu nový výběh pro ledního medvěda za 1,3 miliardy. Ale například dostavba Pelc-Tyrolka – Štěrboholy, městského okruhu, z důvodu nedostatku financí je odsunuta až za rok 2030, stejně jako tzv. radlická radiála a další stavby,“ rozčílil se Macinka.

Náměstek pro dopravu Hřib následně Macinkovu kritiku odmítl a pustil se do vysvětlování problémů. „Co se týče Smetanova nábřeží a zpožďování tramvají, tak to je dáno tunýlkama, které jsou u Karlova mostu, kde to nejde zařídit jinak, než že auta jedou po tramvajových kolejích,“ popisoval Hřib s tím, že doufá, že z výstavby těchto „tunýlků“ vedle Karlova mostu ho snad nikdo obviňovat nebude.

A připomněl, že magistrát „řeší i motoristy“. „Kdo myslíte, že opravuje Barrandovský most? Kdo po něm jezdí? Vždyť to je 150 tisíc aut denně,“ hájil se Hřib s tím, že v plánu je například také oprava Strahovského tunelu. „A děláme ještě jednu veledůležitou stavbu pro motoristy, a to je tzv. hloubětínský tunel,“ pokračoval ve výčtu staveb pro automobilovou dopravu Hřib. Zdůraznil, že jde o zkapacitnění tzv. průmyslového polookruhu. „To je stavba, která výrazně pomůže mnoha motoristům,“ konstatoval náměstek primátora, a že projektování potrvá čtyři roky; poté má být stavba za zhruba sedm miliard korun zahájena.

