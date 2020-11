Maďarská ministryně: Nevstupovali jsme do EU, aby Brusel mohl diktovat, co je rodina, co je manželství a kdo může adoptovat děti

reklama

Maďarsko s Polskem zablokovaly schválení evropského rozpočtu a s ním i fond obnovy, který země dohodly v létě. Jak uvádí server AboutHungary.hu, Evropskou unii a maďarský postoj k ní komentovala Judit Vargová, ministryně spravedlnosti Maďarska. Jednak prohlásila, že Maďarsko nebojuje proti Evropě, ale za Evropu a za „evropskou budoucnost pro naše děti a vnoučata". Do debaty o financích prý ostatní státy a domácí opozice vměšovaly jiné záležitosti.

„Maďarsko souhlasí se zakladateli EU, že EU buď bude křesťanská a humanistická, anebo nebude,“ uvedla Vargová. Většina Maďarů a Evropanů dle ní věří, že Evropa se nesmí vzdát své identity a základních hodnot, které z ní dělají nejlepší místo pro život.

„Když Maďarsko v roce 2004 přistupovalo do EU, tak nedalo souhlas s federalistickou Evropou, s globalismem a hlavně ne se Spojenými státy evropskými, ale vzájemně se podporující alianci založené na silných národních státech,“ uvedla ministryně a dodala, že tím, že Maďarsko vstoupilo do EU se nevzdalo svrchovanosti v otázce, kdo bude či nebude v Maďarsku žít. „Nevstupovali jsme do EU, aby Brusel mohl diktovat, co je rodina, co je manželství a kdo může adoptovat děti,“ řekla.

Dle Vargové není pravda, že by Maďarsko nebylo solidární během migrační krize, namítla, že Maďarsko utratilo miliardy forintů na ochranu evropské hranice, protože nemá za to, že by se problémy do EU měly dovážet. Podotkla, že dotace z EU nejsou milostivě poskytnuté dary, ale platby, na které má Maďarsko podle smluv nárok.

„Není to Maďarsko, které vydírá Brusel, je to Brusel, který vydírá nás,“ tvrdí Vargová a dodává, že pokud jde o budoucnost jejich dětí a vnoučat, nedělají Maďaři kompromisy. „Ať už je to válka za nezávislost nebo jen veto,“ řekla.

