Mafiáni kolem vládních představitelů? Odpovědnost nese Fiala, takže... Šéf ČSSD toho má dost

„Ani jeden krok neřeší nekontrolovatelný růst cen. Vláda zcela rezignovala na růst cen energií, bydlení i inflaci. Podařilo se to vládě slovenské, podařilo se to vládě německé, podařilo se to vládě rakouské a česká nebyla aktivní,“ shrnuje současný předseda sociální demokracie a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda poslední politické události.

Šmarda nesouhlasí například s nápadem pětikoaliční vlády zrušit stavební spoření – tedy státní příspěvek ke spoření na bydlení. „Mně se líbila na začátku této vlády ambice a plán, že chtějí podpořit bydlení, ale tento krok jde opačným směrem. Pokud má vláda spoření za zastaralý nástroj, jak podporovat bytovou výstavbu, pak jeho zrušení chápu jen jako součást nové koncepce podpory bydlení. Tak to ale není a vláda předkládá tento krok jako tupý škrt bez návazností,“ vysvětlil.

Současný předseda sociální demokracie rovněž považuje za zásadní, aby se zrušení spoření týkalo pouze nových smluv. „Bylo by naprosto nepřijatelné, aby zrušení bylo retroaktivní - tedy aby lidem, kteří mají uzavřené stavební spoření na pět let a mají přislíbenou státní podporu, měnili podmínky během spoření. Aby jim byla podpora odebírána, bych považoval dokonce za protiústavní. Pokud by se ale jednalo o součást celkové nové koncepce podpory bydlení, pak bych to chápal,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Michal Šmarda. Vláda se má prý zbavovat starých nástrojů, jestliže zároveň přichází s nástroji novými, modernějšími a účinnějším. „Ale ona se zbavuje fungujícího nástroje a s ničím novým nepřichází,“ podotkl.

Co platilo kdysi, platí dnes

Premiér Petr Fiala (ODS) se nechal slyšet, že Čechům, jejichž náklady na bydlení přesahují 30 procent, stát zbytek doplatí. Rozjely se diskuze, zda si může někdo pronajmout 4+1 na Malé straně v Praze a stát náklady uhradí. Tak tomu ale není. Maximální výši příspěvku určuje takzvaný normativní základ – podle počtu členů v domácnosti a místa bydliště – a tak tomu bylo vždy.

„To je nic neříkající vyjádření, které napůl jenom opakuje, co platilo kdysi a platí dnes. To znamená, že od 30 procent nákladů výše může stát pomoci, ale do určité maximální výše. To Fiala nezmínil a nezmínil ani, zda se maximální částka zvýší poté, co rostou ceny nájmů i elektřiny. A pokud se zvýší, tak neřekl o kolik. Pro řadu Čechů to byla nová informace a drtivá většina Čechů neměla na tento typ podpory dosud nárok. V důsledku ruského zdražování, neřešeného růstu cen energií se dostává čím dál více z nich do situace, kdy sociální podporu potřebují. Proto je to pro ně nové, dříve tyto problémy neměli,“ sdělil.

Vláda rezignovala

Podobné kroky nevnímá jako vhodnou sociální politiku a tvrdí, že ve Sněmovně chybí levice. „Ani jeden krok neřeší nekontrolovatelný růst cen. Vláda zcela rezignovala na růst cen energií, bydlení i inflaci, aby nějak regulovala a zabránila tomu, že všechno roste mimo všechny meze. To je zásadní úkol vlády. Podařilo se to vládě slovenské, podařilo se to vládě německé, podařilo se to vládě rakouské a česká nebyla aktivní. Proto je u nás inflace mnohem vyšší než ve srovnatelných zemích Evropské unie, a to je základní neúspěch,“ shrnul Šmarda.

Za nejlepší sociální politiku považuje zabránit dalšímu zdražování. „A až následně růst cen některým obyvatelům kompenzovat. Právě taková opatření obsahuje náš záchranný kruh proti chudobě, o němž jsme už dříve spolu mluvili. Když se podíváte kolem, podobná opatření zavádí už od března ostatní státy. Jen česká vláda dosud ne,“ podotkl starosta Nového Města na Moravě.

O to hloupější se mu zdá vyjádření šéfky TOP 09 Markéty Adamové Pekarové, která nedávno pro CNN Prima News, že mohou Češi brát energetickou krizi jako motivaci vzít si dva svetry. „Je to něco, jako když Marie Antoinetta prohlásila, aby hladovějící jedli koláče, když nemají na chleba. Jde prostě o hloupé vyjádření a počítám, že samotná předsedkyně se vyjádří, že svého výroku lituje,“ řekl Šmarda.

Šéf rozvědky by měl vysvětlit, o čem jednal s Redlem

„Jsem přesvědčen, že šéf rozvědky by měl vysvětlit, o čem s Redlem (Michal, zlínský podnikatel podezřelý jako hlava korupční kauzy Dozimetr, pozn. red.) jednali. Pokud spolu jednali o získávání zakázek pro jeho firmu, tak by měl říci konkrétně, o jaké zakázky se jednalo. Pokud jeho kontakty nesouvisely s tajnou službou, měl by otevřeně říci na rovinu, co projednával a proč. Veřejnost má na to právo,“ dodal Šmarda.

