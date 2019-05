Magda Vášáryová: Viktor Orbán je „trojsky osol Kremla“. Ten dopadl!

Rusové prý slyší o EU stále to samé. Evropské elity jsou prý slabé, Evropa hnije zevnitř, liberalismus jí škodí a celá EU spěje k neslavnému konci. Tyto interpretace často doputují až do zemí EU, kde si o nich přečtou zdejší obyvatelé. Dočtou se také, že vedle tohoto zmatku a morálního močálu stojí silné Rusko se svými tradičními hodnotami a etikou.

Teoreticky by Kremlu mohlo pomoct vítězství Marine Le Penové ve Francii, ale zda opravdu pomůže, ukáže až čas. Orieszkinovi se zdá, že oproti dřívějším volbám Le Penová spíš část voličů ztratila. Moskva by podle politologa přivítala, kdyby v EU zvítězily strany, které EU skutečně přivedou k rozkladu, podobně jako se kdysi rozložil Sovětský svaz. Ale výsledky letošních voleb podle politologa nenaznačují, že by k nějakému takovému rychlému rozkladu mělo dojít.

V EU existují politici, které lze označit za trojské koně Kremlu. Ruský odborník do této skupiny řadí např. maďarského premiéra Viktora Orbána, který ve své zemi evropské volby drtivě vyhrál a už dal najevo, že hodlá otevřít otázku protiruských sankcí. Ale prý není jisté, že Moskvě opravdu pomůže.

Možná právě proto polský deník Gazeta Wyborcza použil v titulku ke článku slovní spojení o ruských trojských oslech.

Titulek zaujal i někdejší československou herečku a diplomatku Magdu Vášáryovou, která se pozastavila nad tím, kam až to Orbán vlastně dotáhl. Začínal jako jeden z velkých zastánců demokracie v roce 1989 a o třicet let později z něj polský deník udělal trojského osla Kremlu.

autor: mp