Majdan kvůli ČT. Temný vzkaz z akce Milionu chvilek

V neděli se odehrály další akce spolku Milion chvilek pro demokracii, namířené zejména proti plánům současné vlády. Tentokrát mimo hlavní město. Dle profilu Milionu chvilek bylo pochodů celkem dvanáct ve dvanácti krajích, chvilkaři pochodovali skrz Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové a Pardubice, Jihlavu, Brno, Zlín, Olomouc, Ostravu a České Budějovice, kam zavítal i předseda spolku Mikuláš Minář.
Ačkoliv jednotlivá videa obsahují výrazy jako „plná ulice“ či „plné náměstí“, souhrnný příspěvek hovoří pouze o tisících účastníků, což poněkud zaostává za obsazením pražských akcí. Také většina videí a fotek neukazuje počty demonstrantů. Spolek každopádně láká na další akci, která se má odehrát příští neděli 24. května na Staroměstském náměstí a demonstrující, kteří si na akcích nacvičili pochodování, budou pochodovat k budově Úřadu vlády.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Poněkud znepokojující slova zazněla od režiséra Václava Marhoula, který dorazil na akci do Pardubic. „A pan Macinka a Turek a všichni tihle lidé myslí, že to projde, že budou mít chleba namazaný po obou stranách, tak to říkám, že NE-BU-DOU!“ snažil se burcovat dle sestřihu z videa.
„A poslední, co chci říct, že pokud lidé z České televize, zaměstnanci se opravdu pochlapí a já doufám, že ano, tak půjdou ne do stávkové pohotovosti, ale půjdou do stávky, a v tom horším případě půjdou do okupační stávky. A v tu chvíli to bude hodně na nás. Protože jestli to udělají, tak to bude na nás, abychom je všemožně podpořili. Bude to znamenat občanskou neposlušnost a ne že se budeme hezky a mírově scházet u sochy Jana Kašpara, protože za kašpary nebudem, byť je to slavné jméno. Ale bude nutné počítat s tím nejhorším. My musíme počítat i s tím, že pokud tohle nastane, tak že se ta vládní moc může uchýlit i k násilí. Může dojít k bití znova…“ předpovídal temně Marhoul.
Podle záběru jednoho z odpůrců Milionu chvilek pro demokracii nebyla akce v Pardubicích zrovna populární.
Chvilkaři před rozhlasem v Pardubicích. No, nic moc, mám jako Pardubák škodolibou radost. ?? pic.twitter.com/QmAB9yqotM— MeRaS (@me2drast) May 17, 2026
A neměla ani příliš velký dopad na počet podpisů pod peticí „Ruce pryč od médií veřejné služby“, která má k dnešnímu ránu něco přes 182 000 podpisů. Dodejme, že chvilkaři plánovali mít 200 000 podpisů už před předchozí akcí, tedy pochodem k budově ČRo v Praze.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Majdanizace nebo případ pro cvokaře?
Komentátor Petr Holec si ohledně slov Václava Marhoula nebral servítky: „Znovu poděkujme ‚kasičkářům‘ i jejich užitečným idiotům jako Václav Marhoul za jejich slova, podle kterých nepatří do demokracie. Očividně se totiž inspirují bolševickým Únorem 1948 a kyjevským Majdanem. Podobně jako chce teď Marhoul převzít státní ČT a ČRo ‚okupační stávkou‘, tak bolševici přebírali fabriky, které taky nebyly jejich,“ podotkl pro ParlamentníListy.cz k protestu.
„A stejně jako na Majdanu, to taky balí do občanské ‚neposlušnosti‘ a opírají se o podporu spřízněných médií a neziskovek. Přitom tihle totalitáři mají jediný problém: neumí se prostě smířit s porážkou svého ulhaného cenzurního režimu v demokratických volbách. Jak jsou ale stále militantnější a nenávistnější, tak myslím, že v příštích volbách budou jménem demokracie ‚okupovat‘ i volební místnosti. To jen aby volby dopadly správně. Republiku si přece rozvracet nenecháme!“ dodal.
K výrokům Václava Marhoula, ale i řady dalších osobností z chvilkařských kruhů, se vyjádřila také komentátorka Karolina Stonjeková. „Já teď nebudu mluvit konkrétně o panu Marhoulovi, budu mluvit obecně… Ten největší problém dneška není politika. Největší problém současnosti má evidentně medicínský rozměr, neboť řada lidí, kteří zjevně trpí těžkou paranoiou, buď vůbec není správně diagnostikována a medikována, či - a to je ještě horší - neberou své léky podle odborníkem stanoveného předpisu,“ naznačila.
A následky? „Pak to dopadá tak, že si kdejaký pomatený paranoik hlásá na náměstích své apokalyptické vize s cílem strhnout další podobné paranoiky k nějaké zcela přehnané reakci. A to všechno proč? Ne proto, že by jim někdo něco dělal, bral, nějak jim ubližoval. Vůbec ne! To všechno jen kvůli takové banalitě, jako je změna financování televize a rozhlasu. Tohle není o debatě nebo o argumentech, tohle je případ pro cvokaře!“
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku