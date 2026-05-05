Milion chvilek nesplnil svůj cíl. Zase

05.05.2026 11:54 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Ze Staroměstského náměstí k budově Českého rozhlasu má dnes vyrazit pochod spolku Milion chvilek pro demokracii – a to přes jednu z nejrušnějších pražských křižovatek. Výzva Milionu chvilek však pokulhává. Autoři chtěli mít do úterý 200 000 podpisů, nemají ani 175 000. Což není vzhledem k původu názvu spolku tak překvapivé. Komentátorka Karolína Stonjeková pak pro ParlamentníListy.cz uvedla, že by Mikuláš Minář měl na demonstraci vytáhnout kasičku.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Mikuláš Minář na Letné

Dnes se má uskutečnit další z akcí spolku Milion chvilek pro demokracii, který se v poslední době zaměřuje zejména na bránění veřejnoprávních médií před údajným ohrožením ze strany vlády, která chce změnit systém jejich financování.

Předseda spolku Mikuláš Minář již zveřejnil detaily setkání a pochodu, který má dojít ze Staroměstského náměstí k budově Českého rozhlasu. Na Staroměstském náměstí se chvilkaři mají sejít v 17:30, v 18:00 by se pak měli vydat k budově rozhlasu. Demonstrující budou jako obvykle mít transparenty, tentokrát dle Minářova přání hlavně v podobě štítů, protože protest bude tématicky stylizován do výjezdu Blanických rytířů. Zúčastnit se opět mají známé osobnosti, např. režisér Vít Klusák, komička Natálie Schejbalová a nově sportovec Vavřinec Hradílek.

Předseda spolku uvádí, že se pochod vyhne rozkopanému Václavskému náměstí a místo toho půjde ulicemi Celetnou, Hybernskou, Seifertovou, Italskou a následně na Vinohradskou, kde se budova rozhlasu nachází. Demonstrující se tím sice vyhnou turistům a stavebním pracem, ale ani jejich plánovaná trasa nebude bez obtíží. Hybernská je totiž dovede až na nechvalně známou křižovatku U Bulhara, kde se průvod bude křížit s provozem aut, která sjíždějí z magistrály.

Kolik se protestu zúčastní lidí zatím není jasné, ale přesná čísla jsou u počtu podpisů. V sobotu se spolek pochlubil tím, že už nasbíral 170 000 podpisů na svou iniciativu Ruce pryč od médií!, která má odradit vládní strany od plánované změny financování ČT a ČRo. A položil otázku, zda se do úterka najde 200 000 podpisů.

Odpověď na tuto otázku už je. Nenasbíral. Dnes dopoledne je pod iniciativou dle webu podepsaných ani ne 175 000 lidí. Svůj cíl tak spolek nesplnil. Například petice Stojíme za prezidentem je mnohonásobně populárnější, je pod ní přes 782 tisíc podpisů.

Nesplněný cíl ale není zas tak překvapivý. Samotný spolek totiž nese název neúspěšné výzvy z roku 2018. Tehdy si dal za cíl za pouhých 100 dní získat jeden milion podpisů, což se mu nepodařilo až do konce mandátu vlády Andreje Babiše, kdy byla výzva ukončena.

 

Na to, co od protestů Milionu chvilek očekává, se ParlamentníListy.cz dotázaly komentátorky Karolíny Stonjekové. „Čekám, že se tam stane to jediné a zásadní. Že Mikuláš Minář obejde přítomné s kasičkou a výjimečně nebude vybírat sám na sebe, ale právě na ta veřejnoprávní média - na nichž mu prý tak záleží. Dále očekávám, že se demonstranti zavážou, že budou na ‚svoji‘ Českou televizi a ‚svůj‘ Český rozhlas každý měsíc přispívat alespoň 4 tisíce korun. Neboť pokud na Letné vykřikovali, že veřejnoprávní média jsou jejich, měli by si je také sami platit - a nechtít to po nás, kteří tyto propagandistické stoky už nadále povinně financovat nechceme…“ odpověděla.

Komentovala také otázku, zda si již Milion chvilek nevystřílel prach na obraně prezidenta. „Chvilkaři si vystříleli prach především tím, jak během Fialovy vlády čtyři roky mlčeli. Chvilky jsou prostě nátlaková skupina, napojená na stávající opozici, a tím pádem nejsou ve svém rádoby bohulibém úsilí důvěryhodní,“ míní Karolína Stonjeková.

Souhlasí, že pojmenovávat spolek po neúspěšné výzvě, je ironické. „Největší ironie ovšem je, jak ti, kteří se považují za ty vzdělanější, inteligentnější a dezinformacím nepodléhající, totálně naletěli jednomu nestydatému týpkovi v hnědém svetru na jeho kecy o ohrožení demokracie. Kteréžto kecy slouží jenom k tomu, aby si ten rezavý nestyda opět bezpracně namastil kapsu. Jsou lidé, kteří tohoto nazdárka podporují, vůbec svéprávní? Možná by jim někdo měl přepočítat zuby. Protože to vypadá, že ta ‚lepší a vzdělanější‘ část společnosti nám podezřele dezolátovatí…“

