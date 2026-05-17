Poučíme se, odpustíme si. Lidovecký recept na landsmanšaft

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Moderátorka Terezie Tománková debatu odstartovala diskusí o změně rozpočtových pravidel. Murová konstatovala, že v tuto chvíli nelze jasně říct, jaká bude výše schodku na rok 2027. „Ale vláda ANO se historicky vyznačovala tím, že se schodky postupně snižovaly. … Ale pokud bychom zastavili investice, tak bychom zastavili možnost hospodářského růstu,“ zdůrazňovala Murová.
Skopeček oponoval, že je jistě možné bavit se o nějakém zvýšení schodku ve jménu vyšších investic. „Ale tady se vypnula jakákoli rozpočtová pravidla,“ rozzlobil se Skopeček. „Ale nikdo, a Evropská unie vůbec ne, po nás nechtěl, abychom si rozvolnili rozpočtová pravidla. A mě děsí, že politici ANO nám dávají za příklad jiné země, které jsou předlužené a ničí to jejich sociální politiku, jejich zdravotnictví. Jestli chtějí jít cestou Itálie nebo Španělska, tak je to špatně!“ rozzlobil se Skopeček.
Upozorňoval, že česká ekonomika má jednu velkou potíž – pevně dané platby v důchodovém systému i ve zdravotnictví, a to v situaci, kdy vůbec nejsou dobré demografické výhledy v Česku. „Měli bychom se připravit na to, že systém bouchne, pokud nic neuděláme. Ale vláda dělá pravý opak,“ zlobil se Skopeček.
Libor Vondráček prohlásil, že by byl spokojený, kdyby byl schodek rozpočtu nula korun, ale jedním dechem dodal, že předchozí vláda Petra Fialy zanechala rozpočet v tak špatném stavu, že stávající vládě nezbylo než rozpočtová pravidla rozvolnit.
Činčila oponoval, že to, co připravila stávající vláda, nelze ufinancovat a stávající vládní koalice ANO, Motoristů a SPD lidem lhala, že to ufinancovat lze. A přislíbil, že až budou lidovci opět ve vládě, budou rozpočtová pravidla dodržovat.
Murová kontrovala, že stávající opozice připravovala rozpočet v nějaké podobě, ale reálný schodek nakonec měla vyšší. Murová to označila za skryté zadlužování, se kterým je třeba se vypořádat.
Předchozí vládě také vyčetla, že nepřipravila vůbec žádné smysluplné reformy.
„Hnutí ANO se chce k veřejným financím chovat jako k počasí, a to je právě ten problém,“ ozval se v jednu chvíli Jan Skopeček. A ptal se Libora Vondráčka, zda se svým názorovým ukotvením hodlá hlasovat pro zadlužování Česka i v příštích letech.
„My máme v programovém prohlášení a budeme je dodržovat. Budeme dodržovat to, co máme v programovém prohlášení. Prostě to tak bude,“ zdůraznil Vondráček.
„Sněmovna je vysoce neefektivní orgán. Třeba v případě povodní je nutná rychlost,“ zdůrazňovala s tím, že exministr financí Zbyněk Stanjura ponechával při povodních v Krnově rychlost stranou a sděloval podnikatelům, že měsíc v krizi musí umět přežít sami. Tato vláda chce podle Murové postupovat jinak.
Skopeček znovu varoval, že si vláda rozvolnila pravidla tak, že může zadlužovat Česko o další stovky miliard korun, a navíc to ze Skopečkova pohledu udělala tak, že to může dělat bez své kontroly. „Já si myslím, že to je prostě cesta do pekel. Já chci mít vládu, která je funkční, ale která je kontrolována Sněmovnou,“ upozorňoval Skopeček.
Činčila se ve studiu zlobil, že stávající vláda ohrožuje bezpečnost českých občanů, a ještě zakázala opozici o tom mluvit, když zařadila napevno pevno hlasování o rozpočtových pravidlech.
Vondráček oponoval, že stávající opozice jedná často tak, že si pět klubů vezme každý dvouhodinovou pauzu a tím v podstatě ukončí jednací den. „Je to obstrukční taktika, která je ještě navíc pohodlná. … Oni si vezmou volno a jdou domů a z toho já jsem byl v šoku,“ upozorňoval Vondráček.
Landsmanšaft v Brně? Stále to otevírá rány, míní Murová
Terezie Tománková v jednu chvíli diskusní výhybku přehodila ke konání sjezdu sudetoněmeckého landsmašaftu v Brně.
Murová ve studiu hájila stanovisko vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, která konání potomků sudetských Němců v Brně odsoudila. „Je to sněm politického hnutí – sudetoněmeckého landsmanšaftu, - který se až do loňského roku konal v Německu. A letos se bude konat v Brně. … To, že to otevírá ty rány a je to stále živé téma, vypovídá ta živá diskuse, která kolem toho je. Že to ty občany trápí, o tom vypovídá i množství dopisů, které já dostávám. … Kdo se nepoučí ze svých dějin, je nucen si prožít prožit znovu, a to si myslím, že nikdo z nás nechce.
Činčila oponoval, že stávající koalice jen sype sůl do ran. „Je to o tom, že se poučíme, že si odpustíme a posouváme ty vztahy dál?“ nabídl na celou věc odlišný pohled poslanec Činčila.
Skopeček upozorňoval, že Česká republika a Německo v roce 1997 uzavřely deklaraci, ke které se obě strany hlásí, a sjezd sudetských Němců ji z jeho pohledu nijak nenarušuje.
V závěru debaty došlo i na pití alkoholu ve Sněmovně. Murová upozorňovala, že poslanci jsou dospělí a nesou za své chování odpovědnost před svými voliči. „Nebo vy jako předsedající budete dávat někomu dýchnout?“ ptala se Murová Skopečka, jenž zastává i roli místopředsedy Sněmovny.
Činčila také upozorňoval, že k alkoholickým excesům dochází i v jiných profesích, ale politici pracují jako kdokoli jiný a pokud se kdokoli ve Sněmovně opije, „tak v prvé řadě dělá ostudu sám sobě“.
