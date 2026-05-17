„Pr*se s Rakušanem v břiše,“ počastovala provokatéra. V Plzni proti Sudeťákům

17.05.2026 15:46 | Reportáž
autor: Jan Rychetský

„Muniční iniciativa pro Ukrajinu pokračuje, nákup stíhaček F-35 také a má proběhnout sjezd landsmanšaftu, který já považuji za příklad propagace nacismu,“ řekl člen vedení hnutí Stačilo! Vítek Prokop na demonstraci v Plzni ParlamentnímListům.cz . Lidem tam do fašistů nadával provokatér Vojtěch Pšenák. Vyzpovídali jsme některé protestující, třeba i člověka, co přivezl na vozíčku figuru Bernda Posselta.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: V Plzni se konala demonstrace proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

„Můžete vyvést to prase, které, když ho někdo píchne do břicha, tak vyteče Rakušan,“ pronesla jedna z účastnic víkendové demonstrace v Plzni. Její výzva byla namířena proti youtuberovi a známému provokatérovi Vojtěchu Pšenákovi. Tím skrytým v břiše myslela bývalého ministra vnitra Víta Rakušana. Byli jsme při tom!

Pšenák s bodyguardem

O Plzni jen krátce. Na autobusáku mají plakát: „Svobodný tisk. Chráníme to, co je důležité“ s vlajkou Evropské unie. O kousek dál ve vchodu do oprýskaného domu s nápisem Divadlo Dialog velký záchod Toi Toi. U nespočtu památníků a pamětních desek k připomínce druhé světové války mnoho květin. Plzeňské v hospodách zhruba za 57 korun. Nicméně demonstrace s názvem Ne mlčení, ne zapomenutí, která byla namířena proti konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, se konala na náměstí Míru. Hodně policajtů, dokonce dodávka s obrovskou kamerou, a přes stovku demonstrujících, přestože občas poprchávalo.

Mezi nimi procházel Pšenák s bejsbolkou na hlavě s nápisem Live is porno, tedy Život je porno. Většina na malého, ale rozložitého chlápka pokřikovala „Jdi do pr**le!“ Přesto procházel davem s jedním kolegou a vysportovaným bodyguardem, jenž měl u pasu rukavičky. Kolem něj policisté a lidé s vestami antikonfliktního týmu. Některým sdělil, že jsou fašisté, a když měli zpočátku organizátoři demonstrace problémy se zvukem, ale pak je vyřešili, prohlásil: „Však my vám to zase vypneme!“

„Dostávají velké dotace od bavorské vlády. A zajímavé je, že jsou větší a významnější v celém tom svazu vyhnanců než všechny ostatní podobné spolky odsunutých. Třeba svaz odsunutých z Polska je mnohem menší, přitom odtamtud bylo odsunuto mnohem víc lidí. A slyšeli jste někdy, že by v Polsku někdo organizoval nějaké sjezdy? Ne,“ hlásal do mikrofonu komunista Josef Skála. Mluvil o Sudetoněmeckém krajanském sdružení, tedy o sudetoněmeckém landsmanšaftu, a projevil obavy, že příště se jejich sjezd bude konat v Liberci či Chebu. Po něm vystupovali další, třeba člen vedení Stačilo! Vítek Prokop nebo člen hnutí SPD a diplomat Jiří Kobza.

Bernd na vozíčku

Opodál davu postával u stánku s peticí starší chlapík s šedými delšími vlasy. „Od Plzně byla moje máti. Ta tady chudinka za války trpěla. Přídělový systém, špatné zásobování, byla podvyživená a zbytek života měla problémy s páteří. A dva členové rodiny ze strany otce zůstali v koncentrácích,“ prohlásil Ivan Fabián z Českých Budějovic.

Jak zmínil, odsun Němců bylo rozhodnutí mocností a ne prezidenta Československa Edvarda Beneše. Podle něj se Evropa opět trochu fašizuje. „Edvard Beneš se už v roce 1946 nechal s projevem slyšet, že jednou přijde doba, kdy se budou někteří lidé snažit stírat zločiny fašismu a obviňovat spíše oběti. Ta doba začíná přicházet. Dvacet let tady má Bernd Posselt kancelář kousek od parlamentu a tak. Sudetoněmecký landsmanšaft je sice krajanské sdružení, ale politické, nejde o folklor. Chtějí nám vysvětlit, že i když 95 % sudetských Němců od Konrada Henleina fandilo likvidaci Slovanů a dalších národů ve střední Evropě, tak to bylo v pořádku.“ Podotkl, že nový nacionalismus je opět na postupu a bude hůř.

Figurína na kolečkovém křesle s portrétem Bernda Posselta na hlavě. Tak tu sem přivezl Miroslav z Rokycan. „Už jsem ji přivezl na třetí demonstraci, jen jsem vyměnil hlavu. Předtím tím v křesle seděl bývalý premiér Petr Fiala a pak prezident Petr Pavel. Nesouhlasím s politikou těchhle lidí. Měli by dělat, co chce národ, a když ne, tak na tom křesle může sedět kdokoliv. Nechci, aby se zapomínalo na to, co bylo,“ řekl a dodal: „Sudeťáci chtějí vrátit majetky, přitom reparace nebyly žádné. A nic dobrého to nemůže přinést. Horší je to s těmi Čechy, co je podporují.“

Vítek proti Witikobundu

Nakonec jsme oslovili nejmladšího z řečníků a člena vedení hnutí Stačilo! Vítka Prokopa, což je místňák. „Chci dělat politiku tak, abychom se dostali opět do povědomí. To je přirozené místo levice. Ta se nezrodila v paláci či kavárně, jak si myslí Vladimír Špidla, ale v hospodách a na ulicích. Mezi takovými lidmi musíme být vidět. Sem přišla stovka lidí, natočili si to na mobily a na sociálních sítích to uvidí další. Lidé si o tom začnou vyprávět a začne se vytvářet efekt sněhové koule. Když budeme mluvit srozumitelně a hájit zájmy běžného člověka, tak můžeme mít úspěch,“ sdělil.

Podle něj je problémem, že v Německu sílí Alternativa pro Německo (AfD), kde byli v minulosti politici, co označili druhou světovou válku jen za malou skvrnu na slavné německé historii. „Němci se dnes snaží usilovně zbrojit… Německá vláda své zbrojní plány bere velice vážně a sype do toho obrovské množství peněz. A revanšismus narůstá, přitom AfD roste a bude možná sestavovat vládu,“ zmínil, a na dotaz ohledně vlastenectví Stačilo! a AfD, tedy jednoho styčného bodu obou politických uskupení, odpověděl: „Říkají to o sobě. Ale i tady se před volbami našla spousta politiků, co to o sobě říkala, ale když po nich šlo do tuhého, tak z mnoha věcí vycouvali. Muniční iniciativa pro Ukrajinu pokračuje, nákup stíhaček F-35 také a má proběhnout sjezd landsmanšaftu, který já považuji za příklad propagace nacismu.“

Při projevu Prokop mluvil i o součásti landsmanšaftu zvané Witikobund, což je v překladu Svaz Vítků. Jde o organizaci založenou v roce 1948 sudetoněmeckými nacisty a celkem často se o ní zmiňoval český „lovec nacistů“ a spisovatel Stanislav Motl. „Jde o údernou složku landsmanšaftu a tady se o nich vůbec neví. Od nultých let jsou v samotném Německu bráni jako pravicově extremistická organizace, sledují je tajné služby a jsou i zdokumentované případy, kdy tiskli letáky, v nichž byla antičeská propaganda ve smyslu Sudety jsou naše, Češi tam nemají co dělat. Pro mě je to niterní záležitost, protože jsem vyrůstal v oblasti bývalých Sudet a tady v Plzni je jeden z mála pomníků, který připomíná vyhnání Čechů v roce 1938,“ zmínil s tím, že je sám Vítek a když to zjistil, tak se zhrozil.

Demonstrace skončila, lidé odcházeli. Provokatér Pšenák, menší než Posselt, ale podobně rozložitý, odešel do hloubi parku náměstí Míru. Jeho bodyguard ho opustil.

německo povraždilo 360 000 občanů čsr , plánovali genocidu slovanů i pobaltských národů general ost , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskusekupecSamo , 17.05.2026 15:50:47
, dnes nás zkolonizovali rozkradli, a vyžírají - kolonizují čr, 300 mld ročně jde na západ v dividendách další stamiliardy přes podvodné smlouvy korporací i hitler měl v čr své kolaboranty 1938 stejně tak je tu mají dnes banderovští náckové i sudet náckové, hitlerovi pohrobci v čr přepisují dějiny, odstranují památníky osvoboditelů rudé armády, vyvolávači nenávisti vůči rusku spojenci banderovských nácků mluví o smíření s potomky nácků? okupanti iráku ,libye srbska sýrie, zloději kosova, to jsou evropské hodnoty , ve spojených státech evropských ,které prosazuje vlastizrádně ksč pávek zaniknou státy a s nimi benešovy dekrety , lichtenštejnové se paktují s bolševvikem na to pávkem aby si tu vynutili své majetky, zabavené kolaborantům s nácky sudetoněmecký landsmančaft je založen na nacistických kořenech, ods, top,stan,kdu, piráti a další vlastizrádci, kolaboranti se sudetnácky,potomky neonacistů pozvali do čr nebo, schvalují sjezd udetnácků v čr , čr není rozdělena , v čr žijí kolaboranti s nacisty kolaboranti s banderovskými nácky , i hitler měl v čsr své kolaboranty stejně jako je mají potomci hitlera dnes, 2024 azov náckové v praze, 2023 naci bandera party v plzni, to nejsou náhody, agent ksč nato pávek prosazuje zájmy potomků sudetnácků lichtenštejnů ( rod kolabantů s hitlerem), a ukronácků, banderovců

