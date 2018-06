Malá znovu odmítla pochybnosti o originalitě diplomové práce

29.06.2018 21:26

Nová ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) dnes znovu odmítla pochybnosti o originalitě své diplomové práce, o které Český rozhlas - Radiožurnál ve čtvrtek napsal, že v ní oslovení experti nalezli prvky možného plagiátorství. Řekla to dnes na tiskové konferenci poté, co ji premiér Andrej Babiš jako poslední ministryni nové vlády uvedl do úřadu. Babiš novinářům řekl, že jde o kampaň a ministryně má jeho podporu.