Maláčová chce ČSSD zachránit návratem Bohuslava Sobotky. Mimo jiné

Budu všude tam, kde se bude politicky bojovat. Na demonstracích i na debatách. Končící ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se hlasitě přihlásila o post předsedkyně ČSSD. Popsala, jak chce stranu vyvést z krize. Mimo jiné prý i tím, že by se pokusila k návratu do strany přesvědčit expremiéra Bohuslava Sobotku.

reklama

Sociální demokraté si v podzimních volbách do Sněmovny prošli masakrem. Po desítkách let, kdy byla ČSSD buď vládní stranou, či nejsilnější stranu opoziční, sociální demokraté zmizli ze Sněmovny. Tentokrát nedostali ani 5 procent hlasů. Tradiční levicoví voliči dali často přednost např. hnutí ANO, Pirátům a SPD Tomia Okamury.

Dosavadní předseda strany Jan Hamáček se v reakci na toto volební Waterloo vzdal své funkce a sociální demokraté se dohodli na svolání předčasného sjezdu. Ten začal právě dnes. A o křeslo předsedkyně se na něm hlásí dosluhující ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Ačkoli sama reprezentuje vedení strany, které dovedlo stranu až ke krachu v podobě odchodu ze Sněmovny, v rozhovoru pro Seznam Zprávy zdůraznila, že by do strany ráda nalákala nové tváře. Novou krev. Současně by prý čerpala zkušenosti od bývalých předsedů strany. K návratu do strany by podle svých vlastních slov ráda přesvědčila i expremiéra Bohuslava Sobotku.

Pokud se předsedkyní strany skutečně stane, hodlá být předsedkyní velmi aktivní.

„Budu všude tam, kde se bude politicky bojovat. Na diskusích, debatách, přednáškách, demonstracích, stávkách, ale i festivalech, slavnostech. Budu mluvit s lidmi, budu přesvědčovat lidi, budu poslouchat, co chtějí, jaké mají názory. Budu se všechny snažit nadchnout pro sociálně demokratickou politiku. Protože je třeba, aby se o nás vědělo, aby se vědělo, co chceme. A aby nám zase lidé začali důvěřovat,“ rozohnila se Maláčová.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Volá také po větší spolupráci ČSSD s odbory, především s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefem Středulou. Je připravena spolupracovat i se svým protikadidátem na post předsedy Michalem Šmardou. Ale pokud ona sama nevyhraje, zůstane prý jen v pozici řadové členky.

Ať už vyhraje kdokoli, podle Maláčové bude muset ČSSD především šetřit, šetřit a šetřit, aby výdaje strany nepřesahovaly její příjmy. To s sebou ponese povinnost propouštět zaměstnance ČSSD. Strana podle ní musí hospodařit zodpovědně a ukázat lidem, že opravdu umí hospodařit zodpovědně a opětovně si tak získat důvěru voličů.

„Jde pořád o to, koho budeme propouštět. To jsou lidé, kteří u nás pracují 20 let, kteří jsou naprosto srostlí se sociální demokracií. Je to strašně nepříjemné, když máte v práci kolegu, který je bytostným sociálním demokratem a strašně moc pro tu stranu udělal, a my si ho teď nemůžeme dovolit platit. To je strašně nepříjemné rozhodnutí. Velmi složité,“ posteskla si Maláčová.

ČSSD chce prezentovat jako stranu, která je tu pro všechny, kteří se živí prací, pro lidi mladší i starší. A na svém programu chce také jasně ukázat, z čeho se má stát dál financovat. Chce jasně říkat, že se mají zvýšit daně korporacím a nejbohatším lidem, aby bylo z čeho zvyšovat mzdy střední třídy i důchody seniorů.

„Když se podíváte na všechny činitele a ukazatele, tak za nás se udělal obrovský mílový krok. Obrovský. Ale vtip je v tom, že i přesto – a víte, že se mi to vyčítalo ve velkém stylu – jen průměrný důchod se navýšil o pět tisíc. Minimální mzda se za našich vlád zdvojnásobila. Víte, co to je? To jsou neuvěřitelné pokroky. Já když jsem na radě ministrů EU a bavíme se o tom s kolegy, tak ti říkají: to je naprosto neuvěřitelné, čeho se dosáhlo. Důležité ale je, aby to dělal každý ministr práce a sociálních věcí. Nejenom jednou za deset let, když se dostane k moci sociální demokracie. Pokud nebude takovou sociální politiku dělat každý můj nástupce, tak to Německo ani Skandinávii nikdy nedoženeme,“ varovala.

Celý rozhovor naleznete zde

Nakonec rázně odmítla, že by v rámci spojování sil na levici došlo ke sjednocení ČSSD a KSČM.

„Žádné úvahy o slučování nepřipadají v úvahu, to je mimo jakoukoliv politickou realitu, nic není v sociální demokracii nemožnější než toto,“ pronesla rázně.

Psali jsme: ČSSD si na on-line sjezdu zvolí nové vedení po vypadnutí ze Sněmovny Fridrichová zuří. Zeman dá PL rozhovor a nám ne? Nachytat politika. Řekla, jak se to dělá. Klaus měl svatou trpělivost Mladí sociální demokraté: Šmarda do vedení strany Jurečka nastoupil na Maláčovou: Jestli zavedete povinné očkování nad šedesát, tak my ho zase zrušíme

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama