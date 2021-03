Máme tu nejhorší vládu na světě, vmetl Kalousek Schillerové. A to se teprve rozjížděl

Pane Kalousku, vy jste populista! Peklo zamrzlo! Více neschopnou vládu nemá žádná jiná země na světě! Tohle já odmítám! Já si vzpomínám, jak opozice chtěla otevírat hotely! Václav Moravec do studia ČT pozval ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) a ekonomku Ilonu Švihlíkovou – a nestačil koukat, co se před kamerami děje.

Kdy dojdou Česku peníze? Václav Moravec řídil diskusi ministryně financí za ANO Aleny Schillerové, bývalého ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) a ekonomky Ilony Švihlíkové. Posledně jmenovaná dáma popsala, kdo všechno si vedl v časech epidemie lépe než Česko. Kalousek přišil vládě Andreje Babiše (ANO) na triko desítky tisíc mrtvých.

„Chudne celé Česko. I to je jeden z důsledků v Česku špatně zvládané pandemie,“ začal Moravec. Upozornil, že významně rostou počty lidí, kteří si chodí pro jídlo do potravinových bank. Nejčastěji jde o seniory a matky samoživitelky. A odborníci naznačují, že bude hůř. Počty lidí, kteří budou potřebovat pomoc státu, ještě narostou.

„Tam, kde postavili ty lidské životy na první místo, což jsou hlavně asijské země nebo Austrálie a Nový Zéland, které jsou nám kulturně blízké, tak tam měli nejmenší nárůsty mrtvých a zároveň rychle oživili ekonomiku,“ upozornila Švihlíková.

Kalousek připomněl, že i vláda Andreje Babiše hlasitě volala, že staví lidské životy na první místo. „Ale dělali to tak špatně, tak neschopně, tak chaoticky a především tak populisticky, že za posledních 14 dní máme největší počty úmrtí na celém světě. I proti těm zemím, které jsou méně vyspělé. My teď mrtvých máme prostě nejvíc. A za to odpovídá vláda,“ vypálil Kalousek.

I on je toho názoru, že opravdu tvrdý lockdown, spojený i se zavřením většiny firem, by bolel míň než to, co zažíváme dnes.

Česko podle něj pohořelo, protože koaliční vláda ANO a ČSSD slibovala, jak má připravené zdravotnictví, roušky, jak má připravenou chytrou karanténu, ale ukázalo se, že ochranných pomůcek v nemocnici nebylo dost, ukázalo se, že chytrá karanténa vůbec není připravena a ukázala se i celá řada dalších problémů.

Schillerová nabídla trochu jiný pohled. Zdůraznila, že jarní vlnu vláda zvládla. „Přišel postupný vývoj na podzim. Podívejte se kolem nás. Plus mínus země, které na tom byly lépe, tak se to přelívá v určitých vlnách. To není obhajoba. Ta odpovědnost je na nás,“ uznala Schillerová. Ale jedním dechem dodala, že se v Česku situace zlepšuje.

Když znovu dostala slovo Švihlíková, upozornila, že to mohlo být v Česku ještě horší, kdybychom neměli tak skvělé zdravotnictví. „A tady si myslím, že je potřeba to ocenit, ne jen jednorázově, a brát to jako strategický sektor,“ žádá Švihlíková.

Poté si posteskla, že v období pandemie by měli promlouvat především odborníci a vláda by měla postupovat podle jejich doporučení. V Česku je to však, podle Švihlíkové, jinak. „Je tady velká řada zájmů a vzniká z toho kompromis,“ pravila Švihlíková.

„Toto zásadně odmítám, na to bych ráda reagovala,“ ozvala se okamžitě Schillerová.

Kalousek si v palbě do Schillerové ještě přisadil a konstatoval, že vláda dostala k dispozici opakovně prostor k řešení epidemie v podobě nouzového stavu a opakovaně ukázala, že ho nedokáže využít tak, jak by bylo třeba. „Více neschopnou a více populistickou vládu nemá žádná jiná země na světě,“ nešetřil ostrými slovy Kalousek.

A v tu chvíli už se Schillerová neudržela. „Vy jste normální populista. Vy dobře víte, že nouzový stav ta vláda potřebuje,“ zvolala ministryně financí.

„Peklo zamrzlo a členka nejpopulističtější vlády obviňuje Kalouska z populismu,“ smál se exministr financí.

Jenže v tu chvíli do debaty opět vstoupila Švihlíková. Na jedné straně konstatovala, že ministr Karel Havlíček chce každý týden něco rozvolňovat, ale na druhé straně si pamatuje i výroky opozice. „Opozice chtěla otevírat hotely, pokud si pamatuji,“ pravila ekonomka.

Hosté se pak shodli na tom, že až pandemie odezní, česká ekonomika už nebude stejná jako před epidemií. Neshodli se však na tom, jak bychom měli postupovat v budoucnu. Ukazuje se totiž, že lidé více spoří, protože mají obavy z budoucnosti.

Schillerová přesto věří, že lidé zase začnou utrácet. „Věřím tomu, že se ta spotřeba zvedne, ale nikdy jsme neřekli, že ti lidé utratí všechno,“ uvedla šéfka státní kasy.

Švihlíková upozornila, že tu existuje část společnosti, která nemá vůbec žádné úspory, už teď je ve velkých problémech a jejich v podstatě katastrofická situace se hned tak nezlepší. „To rozložení úspor ve společnosti je velmi nerovnoměrné,“ volala v ČT ekonomka.

Schillerová trvá na tom, že vláda udělala dobře, když zrušila superhrubou mzdu a většině zaměstnanců snížila daně. Ale to, zda udělala vláda opravdu dobře, nakonec půjde zhodnotit až někdy v budoucnu. „Rozsoudí nás budoucnost,“ zvolala Schillerová.

Kalousek okamžitě kontroval, že české rozpočty jsou na tom v poslední době tak špatně, že už nejsou dlouhodobě udržitelné, což bude v budoucnu znamenat pokles důchodů a že dojde ke zhoršení veřejných služeb. „Teď je možnost ještě tu zatáčku vybrat tak, aby to bolelo co nejméně, ale musí s tím začít ještě tato vláda, která to způsobila,“ vyjevil Kalousek. A že už v roce 2024 prý přijde náraz do zdi.

„Tam se ta zatáčka musí vybírat rychle a poměrně razantně,“ upozorňoval v ČT Kalousek. Už tato vláda bude podle něj muset dělat nepopulární kroky, bude muset zvyšovat daně, bude muset zavádět jistou formu spoluúčasti občanů na veřejných službách, nebo bude muset říct, že se sníží kvalita služeb a tím se také chod státu zlevní.

Ekonomka Švihlíková nabádá z ke výšení daní, a spravedlivěji rozložit. Určité úpravy by si dokázala představit i v covidových kompenzačních programech. „Já nevidím důvod, proč podporovat třeba vlekaře,“ dala příklad ekonomka. „Nemůžete mít kvalitní veřejný sektor s takovouto daňovou kvótou... tečka!“ zvolala v jednu chvíli Švihlíková.

Hosté se poté opět shodli – že by se ve volební kampani mělo debatovat také o tom, jak si která politická strana bude počínat v daňové politice.

„Ať už byl ministrem financí Andrej Babiš nebo já, tak veřejné finance byly přebytkové nebo vyrovnané,“ oznámila před kamerami Schillerová. Načež Kalousek okamžitě začal kroutit hlavou. „Můžete se chytat za hlavu, jak chcete, ale to je prostě fakt,“ nedala se zastavit Schillerová.

Zdůraznila, že jako ministryně financí snížila stavy úřednictva o 4300 osob.

„Možná byste prostě měl říct, že chcete všechno zpoplatnit, to by bylo fér,“ vypálila Schillerová na exministra financí. Kalousek se chtěl ohradit, ale Schillerová ho nenechala. „Teď mluvím já,“ udeřila na Kalouska. „Vaše role historická už tady byla – a teď je role moje,“ pravila Schillerová.

„A bude...“ ozval se přece jen Kalousek, jenž tak dal najevo, že počítá se svým návratem. „Já se modlím, aby ne,“ začala se smát Schillerová.

Když znovu dostal slovo Kalousek, Schillerovou nešetřil. Zásadní problém je podle něj v tom, že vláda dlouhodobě zatížila celou republiku dluhy, která bude potřeba splácet, ale nebude z čeho. To je podle Kalouska důsledek toho, že vláda nejedná zodpovědně. „To se ukazuje na tom balíčku, 180 miliard, pro který si paní ministryně přišla do Sněmovny. Ale z toho je jen 70 miliard na covid, a 110 miliard je na předvolební dárečky. Tak to prostě je. To vám tady ukážu, nebo se nechám ukřižovat,“ hřímal ve studiu Kalousek.

Předvolební dáreček podle něj spočíval v nesystémovém snížení daní většině zaměstnanců.

„Těch 180 miliard, co tady pan kolega demagogicky vysvětluje, tak to je rozdíl mezi příjmy a výdaji a v jiném rozpočtovém určení daní. My jsme prostě zvolili jinou cestu než on. Já chápu, že ho to štve,“ šila Schillerová do Kalouska.

Jenže Kalousek jí ránu vrátil. „Jenom jedete do zdi a neděláte vůbec nic. My chceme, aby ministr financí něco dělal, aby to nepokračovalo touhle dramatickou cestou, ale ministr financí nedělá nic,“ zuřil ve studiu ČT exministr financí.

Ani Švihlíková v závěru pořadu Schillerovou nešetřila. Vyčetla jí, že zrušením superhrubé mzdy firmy de facto dostaly možnost přestat zvyšovat platy zaměstnancům, což je podle ekonomky problém, protože platy českých zaměstnanců je podle ní zapotřebí přibližovat platům zaměstnanců „na Západě“.

„Ale když chcete zvyšovat platy, tak si na to nejdřív musíte vydělat,“ volal v tu chvíli Kalousek.

Nakonec vyčetl Schillerové, že vyplácela svým podřízeným vysoké odměny, a to v covidové době. Na tom se podle Kalouska ukazuje, že vláda rozděluje společnost, protože živnostníkům zavírá podniky, ale státním úředníkům se odměny. „To je nemravné segmentování společnosti,“ nešetřil kritikou Kalousek.

A tady poslední úder zasadila Ilona Švihlíková. „A co vy? Vy jste jenom nezaměstnané poslali na poštu a postiženým jste sebrali peníze,“ padlo z úst ekonomky.

