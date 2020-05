Manažer ČT vůbec poprvé ke konkrétním pořadům. Škrt. Škrt. Taky škrt. Zrušit. Co to zase je? Kulový, ať jdou k lopatě!

reklama

Anketa Souhlasíte s tím, že europoslanec Kolaja chce volbu radních ČT řešit na úrovni EU? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 3541 lidí naleznete ZDE.

„Celkově ale nemohu zpravodajství označit za problematické. Musíte si uvědomit, že tam pracuje mnoho lidí, a ještě větší počet odborníků, které nikdo nezná, protože nejsou vidět. Střihači, technici, produkční, těch lidí tam je hodně. Problém je v tom, že některé známé tváře zpravodajství, a týká se to paradoxně především redakce sportu, se často staví do pozice erudovaných komentátorů politického řízení v zemi. Už se to na poradách řešilo a někteří s tím přestali, jiní ne. Nemohu mluvit za všechny, ale mně osobně se to nelíbí," uvedl náš zdroj.

Poslední část našeho rozhovoru ovšem mířila jinam. Nešlo o zpravodajství.

„Tam bych opravdu nerušil vůbec nic. Náklady nejsou přehnaně vysoké, pokud to srovnáme s jiným typem zpravodajství v zahraničí. Dokonce ani platy, jestli si lidé myslí, že jdou do stovek tisíc, tam nejsou. Jsou to zcela přiměřené platy v médiích, bonusy se pohybují třeba v rámci zahraničních zpravodajů. Logicky se jim tam platí ubytování (Nettl, Duhan, Jonáš, Dolanský, Vostal atd.) a další věci, ale zase; je potřeba si uvědomit, že hlavním zdrojem financování jsou televizní poplatky, které pokrývají téměř 90 procent celkových nákladů, přičemž se zde bavíme o miliardách korun ročně. To vám potvrdí Hodač, Balvín, Dvořák, Janeček a dalších pár ředitelů ČT, že bez tohoto příjmu by televize nebyla s to existovat,“ uzavírá.

Psali jsme: „Hamáček zalapá po dechu…“ Přinášíme zprávy z politického podsvětí o dění uvnitř socdem. Prachy, vliv, prachy a zase prachy. Tohle se líbit nebude

V čem je tedy hlavní problém?

„Ono to nejde říct jednou větou. Ale kdybych se na to podíval jako divák, asi bych se zamyslel nad tím, proč každé ráno vysílá Česká televize dvojí živák, tedy živý přenos. Jednak na čtyřiadvacítce a potom na ČT2., Jde o Dobré ráno. Ptal bych se, jaké jsou náklady na hosty, dále na taxíky, někdy ubytování, dále na nákupy jídla, které třeba na Dvojce dělají poměrně vysokou sumu, tam se vaří snad imrvére. A takhle bych mohl přejít na původní tvorbu, odměny za scénáře, seriály, štáb. Ty sumy jsou astronomické a často se věští z hvězd, jaký to bude mít úspěch. Ačkoli má ČT dramaturgický plán, má jich mnoho, od dokumentaristiky po přejatou tvorbu, ta původní vyjde skutečně draze. To se týkalo například rybářské show Jakuba Vágnera, to se týkalo dvoudílného filmu Marie Terezie, stejně jako v minulosti absolutně otevřené náruče vůči produkci Fera Feniče, z níž se mi doteď ježí chlupy,“ přiblížil.

Ondráčka má jasno. Jako vždy

Co s tím? Ani zde prý neexistuje jednoduchá odpověď. Ukázalo se totiž, že řada odpovědných pracovníků v ČT tvoří plány na několik let dopředu.

Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 10704 lidí Poslední hloupostí byla reprízová ČT 3 se všemi právy, moderátory, placením šíření kanálu, opravdu děs,“ doplnil.

ParlamentníListy.cz se děním v ČT zabývají už několik dnů po sobě, a to zejména s ohledem na nové členy Rady ČT, jimiž se stali moderátor Luboš Xaver Veselý a spolu s ním ekonomka Hana Lipovská a publicista Pavel Matocha. Část opozice viní ČSSD a současně hovoří o možném ovlivňování této veřejnoprávní instituce. Jak, kým, kdy, to ovšem nikdo nesdělil.

Dodejme, že mezi zpravodajské pořady ČT patří: Události, Události, komentáře, Hyde Park Civilizace, 90’ ČT24 a Události v regionech. Za publicistické pořady jsou považovány 168 hodin, Černé ovce, Dobré ráno, Historie.cs, Interview ČT24, Kluci v akci, Máte slovo s M. Jílkovou, Nedej se!, Objektiv, Otázky Václava Moravce, Polopatě, Reportéři ČT, Sama doma, Studio 6 a Toulavá kamera.

Dobré ráno na ČT2 vaří, peče, radí a veřejnoprávně informuje

V roce 2016 prezident Zeman prohlásil, že „Česká televize by neměla být veřejnoprávní, ale státní institucí, že by koncesionáři neměli platit 135 korun měsíčně za její provoz, že by tento provoz měl být hrazený ze státního rozpočtu". Začátkem roku 2017 podal Andrej Babiš stížnost Radě České televize kvůli několika reportážím ČT o okolnostech jeho nákupu dluhopisů Agrofertu. Reportáže měly účelově dehonestovat jeho osobu a zamlčovat známé, klíčové informace. Televize se mu údajně mstila a vedla proti němu dlouhodobou politickou kampaň.

Centrum pro mediální studia Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypracovalo v roce 2017 zveřejněnou Analýzu předvolebního vysílání České televize a Českého rozhlasu před krajskými a senátními volbami 2016 v období od 9. září do 7. října, ve které uvedlo, že politická strana TOP 09 měla ve zpravodajství ČT v porovnání s ostatními stranami více prostoru podle stopáže promluv jejích zástupců ve vybraných pořadech, než jaký měla průměr výsledků v parlamentních volbách 2013 a preferencí podle předvolebních průzkumů tří vybraných agentur pro výzkum veřejného mínění ve vztahu k ostatním politickým stranám.

„Propojení TOPky a ČT? Tak samozřejmě, ale na to se ptejte pana ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala,“ dodal náš zdroj, letitý, vysoce postavený zaměstnanec veřejnoprávní televize.

Psali jsme: „Ať si ODS vzpomene sama na sebe.” Analytička o Xaverovi a Lipovské. A o vedení ČT, redaktorech, Kalouskovi a Šarapatkovi Lipovská: Málem mě zlomili. Tlak na Duku, obavy. Zkontroluji finance ČT. Začerněné smlouvy prověřím. A nejen to Česká televize: Benefice ČT přinesly neziskovým organizacím a nemocnicím přes 19 milionů korun Fňukno Němcová. Sv*ně, nemůžeme demonstrovat! Xaver a Lipovská „řádí“ dál. A dostalo se to daleko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.