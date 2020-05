Manažer ČT přestal mít strach: Si ani neumíte představit, co se tady posledních 72 hodin děje. Ty porady, smlouvy, těch prachů pro paní **** a pana ****

reklama

Kritika vůči tajné volbě zní nejen z řad veřejnosti, ale rovněž z útrob ČT. Jedním z hlasitých odpůrců demokratické volby byl moderátor Jakub Železný.

„Nejbizarnější člověk z dějin našich médií si dal pseudonym XAVER. Nevzdělanec, adorující totalitu, šířící konspirace. V rádiu blábolící nesmysly, přehnané i dle jeho soukmenovců, pro normální lidi blázen. (Vl. jm. Miroslav Mráz, žil 1925-?, agent StB) Nějak se mi dnes vybavil,“ neudržel své emoce na uzdě poté, co se dozvěděl, že právě Xavera Veselého poslanci zvolili do Rady ČT.

„Tak samozřejmě, že Železný si lebedí, to samé ale i další. Oni se narychlo začali bát, že by skončili. Proč? No, to je jednoduché. Každý, kdo byl schopný a dělal v ČT, uznal, že servis a zázemí je absolutně nesrovnatelné. Co se peněz týká, počtu zaměstnanců, zaměstnaneckých výhod, to všechno je hrozně těžké jinde sehnat. A co je nejpodstatnější, pravidelně se na poradách řeší čísla, třeba to, že je nějaká sledovanost nízká. Obvyklá reakce vedení, které s tím není schopno cokoli dělat, je, že řeknou, že v ČT nejde o čísla, ale o kvalitu. Jinde by mizerně sledovaný pořad zrušili, u nás se naopak chválí,“ uvedl další náš veřejnoprávní zdroj.

Z jeho úst vyšla i řada konkrétních poznatků o posledním dění.

To, že jsou na prvním místě peníze a vliv, ovšem pro PL konstatoval i nejmenovaný člen koalice.

„Tady přeci ani tak nešlo o poslední volbu. Šlo tady o volbu na jaře příštího roku, ne? Tam se taky bude volit. A taky se tam bude hlasovat o tom, co ten pan Dvořák udělal, pro koho to udělal, jak makal, jaké dohody dodržel nebo nedodržel. Tam se vyloží karty na stůl. Třeba pan Dvořák neuvidí odměnu deset nebo kolik platů, a to bude jasným signálem, že končí. Pokud by se tak stalo, určitě ne naším přičiněním. Myslím si, že dneškem začal konec jedné éry. Ta éra má dokonce jména: Fridrichová, Wollner, Lutonský, Mrzena, Moravec. Jsou to lidé, kteří třeba nebudou souhlasit s následujícím vedením a skončí, na to mají svaté právo,“ uzavřel.

Připomeňme, že Rada ČT je kontrolní orgán televize a jejího managementu. Má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Členové jsou voleni na funkční období šesti let, přičemž každé dva roky je volena jedna třetina členů. Ti mohou být zvoleni opětovně.

