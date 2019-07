Marek Benda to řekl nahlas: Vraťme se k nepřímé volbě prezidenta

Moderátor Čestmír Strakatý na začátek zmínil Bendovo oblíbené téma: narůstání moci státu a počtu zákonů. Babišova vláda podle Bendy překvapivě neprosadila velké množství zákonů, na rozdíl od přechozí Sobotkovy vlády. Prošla hlavně další vlna EET, kterou prohlásil poslanec za velmi škodlivou. Ale stát prý zvyšuje svou moc kvůli Babišovým „mocenským choutkám“ v jiných oblastech. „V tom, jak začíná být státní úřednictvo kontrolováno, také jakým způsobem fungují ty další složky, proto podle mě jsou i ty demonstrace, které říkají: ‚Nemůžete se pokoušet ovládat úplně všechno‘,“ říká poslanec. Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 5% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 4% hlasovalo: 22531 lidí

Na tyto choutky se Strakatý zeptal do detailu. „Andrej Babiš přece nemá vůbec žádnou koncepci, co by s tou zemí chtěl dělat. Všechno je schopen řešit jenom personálně, jenom tím, že si tam dosadí svého člověka a ten mu to ohlídá,“ řekl Benda. Strakatý argumentoval růstem a relativním fungováním státu, ale Benda opáčil, že ANO neudělalo nic s povoleními ke stavbě nebo se stavbou dálnic, takže je namístě otázka, zda stát opravdu funguje.

Z hlasování pro nedůvěru vládě byl prý smutný. Řekl, že nechce, aby sociální demokracie zanikla, ale rozesmutnilo ho údajně to, že si z této strany prý hnutí ANO i prezident Zeman dělá legraci, a ČSSD stejně vládu podpořila. Naopak ocenil pořadatele demonstrací Mikuláše Mináře, že hnutí Milion chvilek pro demokracii nepolitizuje, že jen upozorňuje na problém a politiku nechává dělat politiky. Fotogalerie: - Nedůvěra vládě

Přímou volbu prezidenta prohlásil za chybu a podle něj by bylo lepší se vrátit k volbě nepřímé. Strakatý uvažoval, zda to není jen reakce na prezidenta Zemana a jeho kroky jako neodvolání ministra Staňka. „Odhlédněme od stávajícího prezidenta,“ vyzval Benda. „Obávám se, že příště to bude stejné, najednou vystavuje dvě legitimity v tom státě, tu legitimitu toho parlamentu, která se odvozuje od vůle lidu, a legitimitu toho prezidenta, která se odvozuje od vůle lidu, který se navíc bude prsit, že těch hlasů má víc, protože v tom druhém kole se každý musí nějak rozhodnout.“ Benda se obává, že toto všechno, i „ústavní krize“ Jana Hamáčka, pochází právě od přímé volby. „Vedle toho také s tím, že současný prezident má pocit, že všechna pravidla jsou trhací kalendář,“ dodal. Také Zemanovi vytkl, že se tvářil uraženě, když si Senát dovolil odmítnout jeho návrh na ústavního soudce. Problémy s přímou volbou prezidenta podle něj ilustruje i Slovensko, kde byl zvolen Andrej Kiska, ale po jednom volebním období šel raději zakládat svou politickou stranu. Marek Benda ODS



Strakatý se také ptal, zda je Marie Benešová ohrožením české justice, jak to prohlašují demonstranti. „Ohrožením českého systému je Andrej Babiš, včetně justice. A všechno, co se kolem něj splétá, to už taky ty demonstranti… Jestli ty první demonstrace byly hodně proti Marii Benešové, tak ty poslední už jsou jasně... Základním problémem našeho systému je, že v čele vlády stojí muž, který se jenom snaží okolo sebe budovat kruhovou obranu, aby nebyl stíhán,“ řekl Benda a dodal, že to je ta tragická situace, která způsobuje všechny současné problémy.

autor: kas