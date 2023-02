Martin Nejedlý proti redaktorce Seznam Zpráv. Více neprozradíme

reklama

Po odchodu z Pražského hradu se Martin Nejedlý vrátí podle svých slov tam, kde byl. „Dobře, ne do Lukoilu, ale i vy sama v historii dokážete dohledat, co se o mně psalo. Je tam spousta věcí, které jsem zanechal, a moc se těším, že se vrátím,“ zmínil Nejedlý, nechtěl však být konkrétnější. „Budu krásně vzpomínat na to, že jsem prožil cyklus života s Milošem Zemanem. Ukázal mi svět, který jsem díky němu poznal,“ sdělil Nejedlý.

Když měl zhodnotit působení Miloše Zemana v čele České republiky, například plány v rámci ekonomické diplomacie, uvedl, že na každý Zemanův krok mu byl vždy nasypán hrách pod boty. „Proč všichni ostatní chtěli, aby to tak špatně dopadlo? Nehodnoťme Miloše Zemana. Za dalších 10 let se třeba o něm bude psát úplně jinak,“ zmínil Nejedlý.

Kromě Číny pak hovořil Nejedlý i o Rusku, kdy podle něj Zeman byl v Rusku stejně jako Angela Merkelová či Emmanuel Macron či Angličané. „Všichni s Ruskem jednali daleko častěji než Miloš Zeman. Ty nejlepší demokracie a země, které se učily v té demokracii žít, byly ve vztahu k Rusku daleko aktivnější než Česká republika. Jsem v jakémkoliv aspektu proti jakékoliv válce na jakémkoliv kontinentu a proti jakémukoliv násilí. To, co se stalo, je něco, co změnilo náš svět. Ale hledat viníky, jak všichni říkají, k tomu se nechci vyjadřovat, já nejsem politik. Miloš Zeman přece nebyl nikdy ten, kdo by podlézal nebo podléhal Rusku. Miloš Zeman tvrdě stál na té strategii win win,“ sdělil Nejedlý.

A co bylo podle Nejedlého největším úspěchem Miloše Zemana za těch deset let, kdy byl prezidentem? „Já si myslím, že největším úspěchem za prvé bylo, že se stal prezidentem v roce 2013. A za další, že dokázal ve svém období změnit naši zemi a vytvořit období stabilní vlády. To se týká jak pana Sobotky, tak pana Babiše. Začala tedy alespoň nějaká stabilita této země,“ sdělil Nejedlý. Odmítl, že by kdy Zeman společnost rozděloval.

Zvolený prezident Petr Pavel v minulosti uvedl, že chce po své březnové inauguraci nechat důkladně prohlédnout prostory na Pražském hradě. Týdeníku Respekt řekl, že prostředí na Hradě považuje za nevyhovující z bezpečnostního hlediska, obává se mimo jiné odposlechů. Výhrady má k fungování Útvaru pro ochranu prezidenta ČR, který podle něj často nerespektoval základní pravidla a unikaly z něj informace.

Od voleb bezpečnost zvoleného prezidenta zajišťuje policie na základě žádosti policejního prezidenta Martina Vondráška. Pavel dříve v rozhovoru pro Reflex.cz uvedl, že k části útvaru pro ochranu prezidenta nemá důvěru.

Deník N v minulých dnech také napsal, že zhruba v polovině ledna hledala soukromá firma odposlouchávací zařízení v kancelářích prezidentova poradce Martina Nejedlého a kancléře Mynáře. Kromě toho se uskutečnila i kontrola sousedících kanceláří. Podle serveru není jasné, zda se nějaké odposlechy našly.

