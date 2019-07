Masakr na ČT. Prokremelská média manipulují důchodce! láteřil Bartošek. A pak moderátor vytáhl seznam závadných textů

Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve své výroční zprávě uvádí, že „činnost takzvaných alternativních médií je hrozbou do budoucna“. Varuje také před šířením dezinformací a snahou manipulovat lidmi i od politických subjektů. Jak vážně ale berou politici varování bezpečnostních složek a co by se proti dezinformacím mělo dělat? Na to téma v Událostech, komentářích promluvili poslanci Pavel Jelínek (SPD) a Jan Bartošek (KDU-ČSL), který se pořádně obul do SPD za šíření lživých zpráv a manipulaci s lidmi.

Národní centrála proti organizovanému zločinu neupřesňuje, o která média se konkrétně jedná, upozorňuje ale, že můžou podporovat radikální názory svých konzumentů. V této souvislosti připomíná třeba případ důchodce odsouzeného za terorismus Jaromíra Baldu. Anketa Chcete, aby byl prezident Zeman sesazen z funkce? Chci 9% Nechci 91% hlasovalo: 15699 lidí

Člen sněmovního výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu Jan Bartošek si je dle svých slov velmi dobře vědom nebezpečí zmíněných alternativních médii pro demokratický vývoj v České republice. Jelínek připojil poznámku, že kybernetický prostor bude čím dál tím více zasahovat do každodenního života českých občanů. „V žádném případě si nevytvářím svůj světonázor na základě těchto alternativních médií,“ doplnil člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Jelínek.

„Je třeba napřímo říct, že tady se jedná o prokremelská média, která upravují obraz Ruska jako spasitele České republiky a která útočí na autority demokratických hodnot a na svobodu,“ míní Bartošek a dodává, že tato média mají za cíl zvyšovat nenávist v české společnosti. „Evropský prostor se tak stává novým bojištěm na úrovni těchto lživých webů, které útočí,“ všímá si lidovecký poslanec.

Už nyní jsme podle Bartoška těmto útokům „lživých webů“ vystaveni a je třeba s tím pracovat hned, a v kontextu s tím vychovávat i dorůstající generace. Zopakoval, že se to však netýká jen mladých lidí, jelikož nejvíce manipulováni jsou právě senioři a důchodci, kteří snadno uvěří těmto lžím. „Vždy je to zabaleno do dobře uvěřitelného hávu a dost často prezentováno v argumentační lince, které chtějí věřit,“ upozornil a varoval například před sociální sítí Facebook, který na základě algoritmů servíruje svým uživatelům ty „správné“ informace.

Ve výroční zprávě Národní centrála proti organizovanému zločinu píše mj., že „velmi často je patrná určitá synergie mezi alternativními médii a populistickými subjekty, které vzájemné sdílejí stejná témata i názorové postoje“. Jelínek odmítá, že by se tato zpráva vztahovala na některé jeho kolegy z SPD. „V tom vidím spíše snahu těchto webů se rádoby přiklonit na nějakou stranu a tvářit se, jako že spolupracují, ale v konečném důsledku podrývají bezpečnost a obranu naší země,“ nabídl svůj pohled poslanec SPD.

Moderátor Martin Řezníček ale vytáhl papír s konkrétními texty, které se objevily na alternativních webech a které někteří Jelínkovi kolegové z SPD včetně předsedy Tomia Okamury pouštějí dále. „Stačí se podívat na podobnost těch sdělení a je to naprosto zřejmé,“ namítl moderátor. „Je třeba si ty informace ověřovat, jsou to dezinformační kampaně, které něčemu slouží. Na Facebooku jich je mnoho, podkopávají snahu našeho hnutí přistupovat vlastenecky k naší obraně,“ sdělil Jelínek k poplašným zprávám šířeným na internetu.

„Počkejte, vy tady posouváte hnutí SPD do role oběti,“ zamračil se moderátor na Jelínka a připomněl, že řeč byla o členech SPD, kteří se řadí do skupin lidí majících podle svých veřejných vystoupení na sociálních sítích velmi často názory podobné těm, které se objevují na alternativních webech. „Já sleduji, co kolegové sdíleli a jak to komentují. Neshledávám tam shodu s hoaxy a s nesmyslnými sděleními,“ hájil členy hnutí Jelínek.

Alternativní média mají i moc spolurozhodovat o výsledku voleb tím, co píší a kolik lidí jim naslouchá, je přesvědčen Bartošek. „I Rusko skrze tyto své prokremelské weby ovlivňuje atmosféru ve společnosti v České republice,“ dodává lidovec.

Prozradil, že ho mrzí, že na toto téma nepřišel do studia diskutovat Radek Koten (SPD), právě on totiž prý šíří lživé informace. „Když si projedete Kotenův facebook, tak patří k těm, kdo šíří informace, že naší armádě bude velet bundeswehr, že francouzská jaderná elektrárna má havárii, nebo uvidíte útoky na veřejnoprávní média,“ popsal Bartošek.

Podobně je na tom podle jeho slov předseda hnutí SPD Tomio Okamura. „To není žádný vlastenec, ale zbabělec,“ vzpřímil se Bartošek a dodal, že Okamura prý nepřináší žádná témata, která povzbuzují, ale jen společnost straší. „Například když psal, že rozmístění betonových zátarasů svědčí o teroristickém útoku, který přijde. Nebo že tisíce migrantů míří do Česka a mají nás rozvrátit,“ pravil lidovec Bartošek o „lžích, které Okamura šíří“ a které útočí na národní hrdost a bezpečí.

„Jestli sdílí příspěvky těchto lživých webů, tak negativně ovlivňuje a je spoluzodpovědný za to, že rozvrací Českou republiku a zpochybňuje demokratické autority,“ shrnul Bartošek.

Na mnohá obvinění vůči svým kolegům z hnutí SPD Jelínek reagoval slovy, že v jejich sdíleních příspěvků a komentářů vždy shledává pouze diskusi ohledně toho, zda je něco správně, nebo není. „Posledním příspěvkem pana Kotena byla otázka nákupu vrtulníků za vysokou částku a zde diskuse, zda je to vyhodné, či není, byla namístě a v pořádku,“ konstatoval Jelínek.

Závěrem Bartošek zhodnotil, že SPD je společně s komunisty jedna z těch stran, které se skrze manipulaci s veřejným míněním snaží destabilizovat společnost. Český terorista Jaromír Balda, který způsobil nehody dvou osobních vlaků na Mladoboleslavsku je podle něj toho přímým důkazem. „Zradikalizovali pana Baldu, zmanipulovali ho. Je to jediný člověk u nás, jenž byl řádně odsouzen za teroristický čin. To vše je důsledek práce SPD a strašení lidí,“ dodal na závěr lidovecký poslanec.

