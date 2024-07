Masakr v Británii. Levičák Starmer je blízko k rekordnímu triumfu

Celkem 650 poslanců ve čtvrtek vybíralo přes 46 milionů britských voličů. Volební místnosti se uzavřely úderem 23. hodiny středoevropského letního času. První odhady výsledků jsou tvořeny na základě průzkumů provedených před volebními místnostmi, tedy na základě tzv. exit pollů.

Labouristé drtivě zvítězili v parlamentních volbách a ukončili 14 let vlády konzervativců, vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Podle průzkumu agentury Ipsos UK si levicoví labouristé pod vedením Keira Starmera zřejmě zajistí vítězství s odhadovanou celkovou většinou 170 křesel v Dolní sněmovně.

Průzkum naznačuje, že labouristé vedeni Starmerem pravděpodobně dosáhli očekávaného drtivého vítězství, ale možná se jim nepodaří získat 418 křesel, které v roce 1997 získal lídr Labouristické strany Tony Blair a drtivě tak porazil vládní Konzervativní stranu vedenou premiérem Johnem Majorem, informovala Sky News.

Pokud se labouristé po 14 letech opravdu dostanou k moci, ministerským předsedou se stane Keir Starmer, který stranu vede od roku 2020 a v minulosti působil jako advokát v ostře sledovaných procesech.

BREAKING: Keir Starmer set to become the next Prime Minister of the ???? United Kingdom pic.twitter.com/3S9lDaFdMG — The Spectator Index (@spectatorindex) July 4, 2024

Podíl konzervativců na hlasech i počet mandátů by mohl být nejnižší v historii strany. Pro vytvoření většinové vlády v Dolní sněmovně musí strana získat alespoň 326 křesel. Zdá se, že konzervativci silně utrpěli v místech, kde má více než třetina domácností hypotéku – což je možná odrazem škod, které měla „fiskální událost“ Liz Trussové.

V 650členné Dolní sněmovně by mohli konzervativci získat 131 křesel a labouristé 410. Třetí strana, liberální demokraté, by mohli dostat 61 hlasů. A 13 křesel zřejmě připadne i straně Reform UK euroskeptika Nigela Farageho. 10 sněmovních křesel by mělo připadnout SNP, čtyři křesla Velšské straně a dvě křesla by mohli získali zelení.

Zdroj: YouTube Sky News

„Pokud to plus minus takhle dopadne, bude to pro torye, navzdory velikosti porážky lepší, než se čekalo. Tohle by byla ‚jenom‘ veliká porážka…“ komentuje na platformě X předběžné výsledky pro konzervativce profesor Martin Kovář.

Pokud to plus minus takhle dopadne, bude to pro torye, navzdory velikosti porážky lepší, než se čekalo. Tohle by byla “jenom” veliká porážka… https://t.co/6LjfbIUL7A — Martin Kovář (@maaarty1965) July 4, 2024

V den voleb Sunak pronesl, že je „čas zastavit labouristickou supervětšinu, která by znamenala vyšší daně po zbytek vašeho života“. Volby mohl posunout až na podzim, nechtěl ale riskovat, že se ocitne v ještě horší politické pozici, uvedl list The Guardian.

Sunak dlouhodobě čelil kritice za zvyšující se náklady na život nebo za jeho kontroverzní plán posílat migranty do Rwandy. Labouristé avizovali, že v případě vítězství okamžitě zastaví migrací účinněji a po svém.