Mašina na oblbování národa. Vláda a média? Černocký to vzal po svém

„Dámy Černochová a Langšádlová rozdmychávají nenávist k Ruské federaci. Uplakánek, prázdný žvanil Fiala se lísá do přízně našeho německého protektora,“ vidí „směřování“ vlády v neradostných obrysech publicista Pavel Černocký. Rázně se opřel i do Farského. Pekarová je podle něj „hloupá nána“. Radost nebude mít ani Lipavský nebo Jurečka. V komentáři mluví Černocký také o tom, že „naše země už přestává být naší“, vzpomíná „spacákovou revoluci“, zmiňuje také Ústavní soud. Dostává se i do zahraničí a Bidena označuje za „dementní loutku“. Promluvil i o Putinovi. Na závěr pak nevynechal situaci v Kazachstánu.

„Naše země už přestává být naší,“ říká na úvod komentáře pro ParlamentníListy.cz publicista Pavel Černocký a pokládá řečnickou otázku, na kterou hned odpovídá. „Proč? Postupně ztrácíme všechny demokratické instituce ve státě. Jsou nahrazovány institucemi ‚liberálně‘ demokratickými. Přišli jsme o Ústavní soud, který ovládl soudruh Rychetský a spol. Už v roce 2010 nás připravila ‚spacáková revoluce‘ o názorovou pluralitu v ČT. Euroliberálové plíživě získali majoritu i v ČR,“ pokyvuje smutně a pokračuje. Anketa Má Viktor Orbán vaše sympatie? Má 98% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19043 lidí

„O Senát jsme přišli díky hlouposti voličů, kteří si myslí, že není důležitý, a tak není třeba k volbám chodit. Výsledky už vidíme. Poslední baštou skutečné demokracie byla nakonec Poslanecká sněmovna. Tu naši liberálové, ve spolupráci s Rychetským, ovládli obratným podvůdkem nakonec také…“ podotýká a dostává se k médiím.

Různí darebáčci… A „nezpochybnitelné“ pravdy z euronadšených médií

„Většinu klíčových tištěných i internetových médií získali různí darebáčci, financovaní lidmi jako Bakala a nebo Soros. Poslední baštou nezávislého myšlení je pár internetových médií. Nezbylo nám tedy prakticky vůbec nic. Národ je vystaven masivní ideologické indoktrinaci,“ míní Pavel Černocký a pokračuje.

„Ze všech euronadšených médií se na lidi hrnou ‚nezpochybnitelné‘ pravdy… Členství v EU je tedy nezpochybnitelné. Vystoupit možné není. Znamenalo by ekonomický krach. Naším úhlavním nepřítelem je Putin a Rusko. Chtělo by nás znovu uchvátit. O vystoupení z NATO nemůže být ani řeč. Referendum o klíčových otázkách naší svébytnosti je zcela nepřípustné. (Občané jsou přece většinou idioti, a tak by mohli rozhodnout špatně.) O naší budoucnosti mají jedinou legitimitu rozhodovat mladí, nadšení, vysokoškoláci z regionů. Oni přece nejlépe vědí, co je pro lid dobré a co špatné. (Neslýchali jsme to od mládežníků už v padesátých letech?),“ nešetří ironií publicista a dodává.

„Častá krůpěj i kámen vymílá. To věděl už Joseph Goebbels, ale i Džugašvili. Když získáte ve státě téměř všechna média (tehdy film a rozhlas), už vás nemůže nic zastavit. Bohužel to platí dodnes. Servírujte národu každý den stejné lži, a oni nakonec uvěří. Prostý občan, který musí každý den do práce, nemá čas získávat neoficiální informace. Musí pracovat, a tak si koupí noviny a večer se podívá na zprávy na ČT. Bylo to tak vždy. Za socíku, i dnes,“ pokyvuje Černocký a podotýká.

„Platí to i na řadu inteligentních lidí. Nevěří, že by mohli být manipulováni. Když to říká tolik vzdělaných lidí, tak to přece nemůže být nesmysl! ... ale může. Účelem každé propagandy je přece eliminace nezávislého myšlení. Bezpečná cesta k totalitě. George Orwell to popsal naprosto přesně. Jak to vypadalo tehdy a jak dnes? V padesátých letech nás lidé jako Gottwald, Zápotocký, Kolder, Bilak, Šiklová, Nejedlý, Dientsbier, a řada dalších ochotně prodávali sovětskému politbyru. A dnes? Fanatici jako Pekarová, Rakušan, Fiala, Stanjura, Bartoš, Černochová, Langšádlová, Farský a řada dalších nás klidně zbaví národní svébytnosti a svobody na další desetiletí. Vlastenectví a hrdost, to jsou pro ně neznámé pojmy. Oni rozumí jen svému, finančnímu prospěchu…“ obává se publicista.

Nenávist k Ruské federaci, „uplakánek“ Fiala i ožebračení důchodců

„Směřování naší nové vlády je jasné,“ míní Černocký a vypočítává. „Dámy Černochová a Langšádlová rozdmychávají nenávist k Ruské federaci, a jsou rozhodnuté vyhazovat miliardy na armádní výdaje, které nepotřebujeme. Uplakánek, prázdný žvanil Fiala se lísá do přízně našeho německého protektora. Pan Farský se rozhodl udělat si dovolenou v Oregonu, kde se naučí na univerzitě jak zrušit naši nezávislost a servilně pomáhat vytvářet jakési Spojené státy evropské. Že zklame svoje voliče? Co na tom záleží, už je přece zvolen,“ neodpustí si rýpnutí na adresu poslance a pokračuje.

„Co nás čeká? No přece Zelený kšeft, gigantické platby za energie, ožebračení důchodců, absolutní podřízení diktátu EU a nástup nové, liberálně demokratické totality… O Babišovi si můžeme myslet cokoliv, ale současné problémy naší země, neschopnost nastupující vlády a její absolutní pokrytectví pojmenoval v projevu při schvalování vlády pětikoalice naprosto přesně. Brilantní projev přednesl i Tomio Okamura, médii zatvrzele a nesmyslně označovaný za populistu a extremistu,“ nechápe Černocký.

Naše nové politické hvězdy: Pekarová, Lipavský, Jurečka…

Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 2% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 19483 lidí

„Nová vláda se zatím raduje, ale jaká je realita? Volební vítězství je zdánlivě přesvědčivé, ale… nejsilnější stranou ve sněmovně je stále hnutí ANO, a máme zde ale ještě velkou masu lidí, kteří se k volbám neobtěžovali v domnění, že jejich hlasy nejsou zapotřebí, že to Babiš stejně vyhraje. Občané ale mohou procitnout, a nechat nové vládě ochutnat její vlastní medicínu, tedy aktivity podobné demonstracím Milionu chvilek. Otázkou je, kdy nespokojeným lidem dojde trpělivost. Demonstrace pak mohou být ještě daleko důraznější, možná i násilnější. Pokud v příštích měsících vláda potvrdí svoji neschopnost a amatérismus, může tu být ještě hodně veselo,“ varuje.

Nová garnitura v USA, napětí s Ruskou federací… A Kazachstán?

„Svět se mění… k lepšímu?“ zamýšlí se dál a smutně pokyvuje hlavou. „Obávám se, že ne. S nástupem nové garnitury v USA, v čele s dementní loutkou Bidenem, vzrůstá napětí ve světě. USA překotně prchají z Afghánistánu a rozdmýchávají napětí s Ruskou federací. Naše média nám sugerují myšlenku, že se snad Putin chystá napadnout Ukrajinu. Naprostý nesmysl. Proč by to Putin dělal? Není přece blázen. Soustředění ruských branných sil na hranici s Ukrajinou má jediný důvod. Obavu z toho, že ukrajinská armáda zřejmě eskaluje válku s Luhanskem a Donbasem, kde žije velká většina ruských občanů. Jejich práva na sebeurčení je třeba ochránit. Když měli právo na sebeurčení albánští muslimové v Kosovu, proč nemají mít stejná práva Rusové na rusko-ukrajinském pomezí?“ ptá se.

„Zastavme se u pokusu o převrat v Kazachstánu,“ dostává se k dalšímu aktuálnímu problému a zamýšlí se. „Byl to opravdu jen spontánní protest občanů proti zvýšení cen pohonných hmot… anebo jakýsi nový pokus o ‚Majdan‘ organizovaný CIA ve spolupráci s Al-Káidou? Bidenovy Spojené státy se obávají rostoucí síly Ruské federace a Číny, a snaží se Rusko oslabit a rozvrátit. To rozhodně nehodlá Putin dopustit, a nikdo se nemůže divit. NATO se pokouší obklíčit Rusko ze všech stran. Tedy z Pobaltí, Ukrajiny a hodila by se i Gruzie, a teď nově Kazachstán. Tam to ale nevyšlo… Agresivní politika USA je nebezpečná a hrozí nebezpečím válečného konfliktu. Zatímco Donald Trump se snažil o nastolení rozumné, nekonfliktní spolupráce s Ruskem, nová „liberální“ demokratická garnitura v USA se snaží o vyprovokování konfliktu s Ruskem, a naši pětikoaliční poskoci se pilně snaží zavděčit,“ uzavírá neradostně publicista.

