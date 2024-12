Máslo za 70 Kč, jenže s rakouským platem. „Jezdí sem Ukrajinci, berou je za Čechy.“

Nacpaná parkoviště před supermarkety pár dní před Vánocemi? Nic takového jsme v rakouském pohraničním městečku nezaznamenali. Ocenili to zejména Češi, se kterými jsme mluvili. „Balzám na nervy,“ smál se muž středního věku, který se představil jako David. Do Freistadtu prý přijel spolu s přítelkyní z Českých Budějovic. „U nás šílenství, tady pohoda. V Čechách jsou už snad dva týdny obchody plné, narvaná parkoviště, fronty u kas, lidi mají plné vozíky. Co s tím vším budou dělat?“ pomalu se chytal za hlavu.

„Dva týdny? To přidej. Už před měsícem jsem měla o víkendu problém zaparkovat v Praze v obchodním centru,“ nebyla očividně příliš vánočně naladěná jeho přítelkyně. A dodala: „Bála jsem se, že to bude i tady, a ani si neumíte představit, jak jsem ráda, že ne,“ konečně vyloudila úsměv. Obchody, kde doslova nezakopáváte o jiné zákazníky, nadchly i nás. Šli jsme se podívat na ceny.

Máslo kolem 70 korun, ovšem průměrný plat více než dvojnásobný oproti ČR

Prošli jsme si hned několik obchodů. Některé zboží je zhruba na stejné cenové úrovni jako u nás, některé dražší, jiné zase o něco levnější. Zjistili jsme, že ceny másla jsou podobné jako u nás. Záleží samozřejmě na značce. Objevili jsme například máslo 250 gramů za 2,79 eur, při kurzu 25 korun za euro (v těchto dnech je maličko víc) vyjde na necelých 70 korun, tedy zhruba jako u nás, pokud zrovna není v akci. Hrubý měsíční plat v Rakousku je ale více než dvojnásobný oproti ČR.

Ve slevě bylo cukroví, kilo vyšlo na necelých 24 eur, tedy asi 600 korun. Právě na cukroví jsme se zeptali dvou rakouských zákaznic. „Máme cukroví a celkově sladké pečivo myslím dobré, ale já si stejně na Vánoce vozím krabici z cukrárny od vás, z Česka. Mám tam kamarádku a když jsem ho u ní ochutnala, tak od té doby jsem ho začala kupovat,“ usmívala se starší paní. Žena, která nakupovala spolu s ní, přitakala s tím, že při každé návštěvě Česka ona osobně nikdy nezapomene zajít si na kávu a zákusek. „Vždycky, když jsem v Krumlově, tak musím do cukrárny na náměstí. Miluji malinový dort,“ prozradila a se šibalským úsměvem doporučila: „Tam si určitě zajděte.“

Pokračovali jsme v nákupu. Zaujala nás například makrela v zelenině v plechovce, 125 gramů, vyšla na 1,79 eura. Stejná gramáž v tomatě pak dokonce jen za 0,90 eura, tedy ani ne za 25 korun. Kilovku zrnkové kávy jsme našli i za 7,49 eura, v přepočtu tedy za necelých 190 korun.

Balík čtyř půllitrových plechovek piva Pilsner Urquell za 5,96 eura, tedy zhruba za 150 korun, což je podobná cena jako u nás. Ovšem opět připomínáme více než dvojnásobný průměrný rakouský plat oproti českému.

Už minule jsme zjistili, že se tady vyplatí nakupovat v „množstevní akci“. Tentokrát byl v nabídce například 450 gramový jogurt ve sklenici od dvou kusů 1,19 eura za kus. Pokud si koupíte jen jeden, vyjde vás na 1,85 eura.

Co si Češi vesměs v Rakousku opravdu pochvalují, to jsou ceny drogerie. „Když sem jedu, vždy si nakoupím tělová mléka. Mám zkušenost, že zde většinou vyjdou opravdu o dost levněji,“ prozradila nám paní Hana z Českých Budějovic.

Za velmi zajímavou cenu jsme objevili také například zubní pasty, 75 ml, kdy jedna vyšla na 1,15 eura.

Cena piva v rakouském supermarketu Aldi. Foto: Zuzana Bednářová

Ceny zubních past v rakouském supermarketu v Aldi. Foto: Zuzana Bednářová

Do Rakouska za prací… Stále se to vyplatí…

Už osmým rokem jezdí za prací do rakouského pohraničí, do obchodu, kde najdete nejen značkové oblečení, ale například i luxusní kabelky či boty, Sandra Grieger z Českobudějovicka. Do Freistadu to má autem něco přes 70 kilometrů.

„Stále se to vyplatí,“ říká s úsměvem. A dodává: „Jezdí sem hodně Čechů. Jen tady v obchodě je nás asi osm nebo devět,“ vysvětluje s tím, že nejvíc Čechů ale pracuje v supermarketech s potravinami. „Tam berou hodně lidí a nabízejí i víc peněz. Ale zase je to dřina,“ říká.

Jak říká, ceny potravin se prý za poslední dobu v Rakousku příliš nezvedly.

„Jen třeba u zeleniny, to ano. U nás (v ČR) ale šly ceny nahoru celkově asi víc,“ zamýšlí se. „Kolik tady stojí máslo, to nevím, moc ho nekupuji. Kupuji tady ale maso, přijde mi kvalitnější než u nás. Rozhodně kuřecí. Má úplně jinou chuť a barvu než u nás. A také tady kupuji různé mléčné výrobky,“ prozradila.

Zeptali jsme se, jestli lidé v rakouském pohraničí, dle jejích zkušeností, řeší hodně politiku, například Ukrajinu nebo nedávné volby v Rakousku.

„O Ukrajině se tady moc nebaví. V Čechách se to řeší asi víc. Ale jezdí sem hodně Ukrajinců, nakupují i u nás. Místní si kolikrát myslí, že jsou to Češi, “ usmívá se a dodává, že ani nedávné volby se, alespoň v jejím okolí, příliš neřešily.

Sandra Grieger pracující v rakouském pohraničí. Foto: Zuzana Bednářová

Řízek u vídeňské radnice? Za 17,90 eura. A v Krumlově?

Z rakouského pohraničí jsme se rozhodli zajet i do Vídně. A zašli jsme zde do restaurace, jen pár metrů od vídeňské radnice a tedy i od vyhlášeného vánočního trhu. Je to oblíbená restaurace, mezi místními i mezi turisty, ve které bývá většinou plno. Zajímalo nás především, jaká je tady cena řízku. Vídeňský řízek z kuřecího nebo z vepřového masa vyšel na 17,90 eura. K němu byl vynikající bramborový salát, zde dělaný bez majonézy. Pokud opět vezmeme kurz 25 korun za euro, vyšel řízek se salátem na necelých 450 korun. Vzpomněli jsme si, že jsme v jedné z restaurací v Krumlově, která láká mimo jiné na krásný výhled na zámek, objevili pár dní předtím na jídelním lístku vepřový či kuřecí řízek, s hranolkami a tatarkou za 399 korun, tedy jen zhruba o padesát korun levnější, než v přímém centru Vídně.

Zašli jsme i na vyhlášené vánoční trhy hned před vídeňskou radnicí. Nabízeli tady například svařené víno za 5,80 eura, za stejnou cenu pak byl i „orange punch“. Čaj s rumem vyšel na 5,50, horká čokoláda na 5 eur, pokud jste si ji chtěli dopřát s rumem, zaplatili jste o euro navíc. Jablečný kouzelný dětský punč vyšel na 4,50 eura.

Ceny alkoholických nápojů na vánočních trzích v Rakousku. Foto: Zuzana Bednářová

Češka před vídeňskou radnicí: na korunu koukat nebudu...

I tady jsme narazili na poměrně dost Čechů, které jsme oslovili.

„Levné to tu úplně není, ale to u nás také ne. Punč nebo svařené víno vyjde dráž, ale za tu atmosféru nám to stojí,“ usmívala se žena, jež prozradila, že si do Vídně vyrazila s kamarádkami z Prahy. „Ty zrovna stojí frontu na toalety. To je tady docela problém. Dlouhé fronty jsou u každé z nich,“ povzdechla si.

A vrátila se k místním cenám. „Vždycky to byl můj sen, podívat se sem na Vánoce. A tak jsem si ho splnila. Na nějakou tu korunu tady koukat nebudu,“ vysvětlovala. A že by ráda ještě ochutnala „ten jejich vyhlášený Sacher dort“. Zjistili jsme, že například v námi navštívené restauraci, nedaleko radnice, ho nabízejí za 6,50 eura.