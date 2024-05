Máte internet? Zaplaťte ČT. Rajchl na nohou: Zrušit tu „STAN“ televizi. A vytvořit novou

reklama

Rajchl v rozhovoru na XTV vysvětloval, že ho vůbec netrápí předvolební průzkumy, kde má PRO většinou kolem tří procent. „Já průzkumům nevěřím, podle mě ty průzkumy vůbec neodrážejí tu náladu lidí, kteří už jsou unaveni z naší vlády. Navíc jsou různé průzkumy a v některých máme i k šesti procentům. Třeba takový Kantar pro ČT, tam doufám, že až se ukážou ty diametrálně odlišné výsledky, tak tam za to někdo ponese odpovědnost,“ prohlásil Rajchl.

Vysvětloval také své rozhodnutí, že chce být zvolen jako europoslanec, ale poté chce odstoupit a soustředit se na volby do Poslanecké sněmovny. „Je to fér, když se to říká dopředu. Já to těm voličům říkám všude, kde jezdím. Mě nezajímá to křeslo v Bruselu ani ten europoslanecký plat 250 tisíc, kvůli kterému tam mnozí jdou. Mě to nemotivuje, já jsem si vydělal už v životě peněz dost. Mě motivuje měnit věci tady v České republice, a to nezměníte v Evropském parlamentu, ale jedině tady v českých volbách,“ uvedl Rajchl.

Fotogalerie: - Rajchl, Hašek, Růžička...

V Bruselu by prý chtěl pohnat k odpovědnosti Ursulu von der Leyenovou a přispět ke vzniku nové frakce ve spojení s maďarskou stranou Fidesz. „Ale jinak chci vést PRO a případně nějakou koalici do českých parlamentních voleb. Z mého pohledu je zásadní to, že my musíme dát dohromady spojení národoveckých stran, abychom měli šanci. Zcela jistě by to mohli být Svobodní, pevně doufám, že to bude i SPD, ale ti se s námi budou bavit až po kvalitním volebním výsledku,“ vysvětloval předseda PRO.

Krátce okomentoval také zprávy, že ministr kultury Martin Baxa (ODS) plánuje zvýšení koncesionářských poplatků a podle novely by také platily poplatky všechny domácnosti připojené k internetu. To je podle Rajchla zcela neakceptovatelné.

„Oni chtějí zkasírovat úplně všechny. Tam je ten krásný dovětek, že koncesionářský poplatek bude platit každý, kdo dnes vlastní mobilní telefon nebo počítač, a to je dnes samozřejmě skoro úplně každý. A poskytovatelé internetu mají hlásit České televizi, komu všemu to připojení poskytují. To je naprosto šílené a já jsem v tomhle na tom stejně jako Robert Fico. ČT je zakonzervovaná, nereformovatelná, stala se novou politickou silou, je to STAN televize a měli bychom ji zrušit a vytvořit novou veřejnoprávní televizi,“ dodal Rajchl.

