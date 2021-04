Matláci Češi. Vrbětice? Jejich chyba. Rusko právě tvrdě zaútočilo

reklama

„Česká vláda byla nedbalá, neudržovala žádný dohled nad muničním skladem ve Vrběticích,“ prohlásila mluvčí ruského resortu zahraničí podle ruské zpravodajské agentury TASS.

„V roce 2014 došlo ve skladech ke dvěma výbuchům, poté bylo zahájeno vyšetřování, které odhalilo něco neuvěřitelného. Hejtman Zlínského kraje potvrdil, že od roku 2006 nebyl muniční sklad využíván armádou a že české Ministerstvo obrany tento sklad pronajímalo soukromým zbrojním společnostem,“ uvedla Zacharovová s poukazem na vyjádření tehdejšího hejtmana Stanislava Mišáka (ČSSD).

Mišák pro server Idnes.cz dokonce uvedl, že o skladování výbušnin ve Vrběticích ani nevěděl. „Byli jsme velmi překvapení z toho, že se v areálu skladuje vojenský materiál. To jsme nevěděli. Hasiči jeli k požáru a nevěděli, že hrozí exploze. Ukázalo se, s jakou lehkomyslností se k tomu přistupovalo,“ překvapil Mišák.

Podle Zacharovové neměl o stavu výbušnin přehled ani Český báňský úřad nebo policie. „Nevěděl o tom ani Český báňský úřad, který měl provádět kontroly výbušnin v depu. Ani policie, která to má dělat ze zákona, žádné kontroly neprováděla. Bylo také zjištěno, že byly porušeny všechny bezpečnostní normy. V těchto depech bylo v letech 2006 až 2014 uloženo obrovské množství zbraní, to znamená osm let bez jakéhokoliv dohledu české vlády,“ kritizuje Zacharovová s tím, že jde o selhání české vlády.

Mluvčí poukázala také na to, že neexistují žádné oficiální výsledky vyšetřování události. „Česká vláda nejenže nebyla schopna najít odpovědné osoby, ale ani zjistit co se stalo. Neexistují žádné oficiální materiály. Uplynulo sedm let, dva lidé přišli o život, ale neproběhl žádný soud. Vyšetřovatelé navíc nechtějí žádné informace zveřejnit, protože prý stále probíhá vyšetřování,“ nechápe Zacharovová ve snaze vyvrátit zapojení ruských tajných služeb.

Do situace se vložil také mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Kroky Prahy jsou podle něj destruktivní. Ruský prezident Vladimir Putin prý žádné jednání se špičkami České republiky neplánuje. Peskov hovoří o „starém scénáři“, přičemž odkazuje na údajnou roli USA. „Toto chování Prahy samozřejmě považujeme za absolutně neopodstatněné, destruktivní z hlediska bilaterálních vztahů,“ uvedl mluvčí, podle kterého jde o součást tzv. hybridních válek a o viditelnou linii nepřátelství vůči Rusku, které prý dělá hodně pro to, aby podobným útokům odolalo. Jeho země je prý přístupná dialogu, založenému na principech vzájemného respektu a toleranci vůči rozdílům v názorech, které mohou nastat.

