Mazat se s vámi už nebudeme. Po dalším „atentátu“ na Fica varování

Premiér Fico promluvil pro slovenský deník Štandard. Témat bylo hodně, od postoje k Ukrajině až k domácí politické scéně. Na závěr rozhovoru se ale řešil atentát na Roberta Fica, který proběhl 15. května tohoto roku. Moderátor zmínil, že Fico od svého prohlášení, že odpouští atentátníkovi, o pokusu o atentát na jeho život nehovořil.

Fico se otázal, co měl „osobně“ říci. „Co byste řekli veřejnosti, že mě to bolelo?“ žertoval a dodal, že nějak nehodlá atentát řešit ani teď. Osoba střelce ho prý nezajímá, jedná se dle Fica o nešťastného člověka, který se stal rukojmím atmosféry vytvořené médii a opozicí. „Byl to politický aktivista konkrétní politické strany, chodil na konkrétní mítinky, kde byl velmi aktivní,“ popsal Juraje Cintulu.

„Chytili jsme velmi militantního člověka, který mě nenávidí kvůli mému postoji k Ukrajině. Měl zbraň, naštěstí se nedostal do zóny, kde jsme byli my politici, a šel do zóny, kde byli lidé. Tam prošel rámem na detekci kovů a zjistilo se, že má nabitou zbraň,“ pokračoval v popisu a dodal, že podle jeho úsudku by se dotyčný také o něco pokusil, kdyby se dostal do zóny, kde byli politici.

I za tento incident jsou dle Fica zodpovědná média a opozice. „Protože když někomu neustále říkáte, že je to mafie, že jsem nejhorší zločinec na světě, který zemi ožebračuje, ničí právní stát a demokracii, jako to lidem vkládali do hlavy média od prvního dne, kdy jsme se stali součástí vlády, tak pak není překvapivé, že někdo vezme do ruky zbraň a řekne, že to vyřeší. Už předtím tu byla prohlášení, že Fico si zaslouží kulku do hlavy,“ zmínil. Uvedl, že na celý problém nahlíží racionálně, že není ještě kompletně uzdraven, ale že není tak omezen, aby nemohl vykonávat funkci premiéra. Ale situace se prý lepší.

Pro opozici a média měl Fico vzkaz: „Milá opozice, milá média, pokud chcete, aby na Slovensku byl někdo skutečně zastřelen, ať už předseda vlády, prezident nebo nějaký jiný představitel vládní koalice, pokračujte dále v tom, co děláte teď. K takovému atentátu dojde.“ Dodal, že ochrana činitelů je zvýšená. „Ale co když někdo přijde a hodí granát na prvomájové demonstraci Smeru, nebo přijde do restaurace, o které bude vědět, že je tam setkání představitelů některé vládní strany?“ spekuloval o možnostech atentátníků. „Toto všechno se může stát, ale potom ať se netváří, že mi přejí uzdravení. My nejsme hloupí, dobře víme, jak se plácali do stehen,“ řekl Fico.

„O čem to tu mluvíte? Vždyť nás zavírali,“ reagoval premiér. „To ne, nikdo vám nepřál smrt,“ trval si na svém moderátor. „Počkejte, ti lidé, o kterých teď říkáte, že jsou milí, hodní a asi usměvaví, neměli problém nás na rok zavřít. Kdyby mě tehdy zavřeli do vazby, jak bylo plánováno, dostal bych se z vazby až po parlamentních volbách, to jsou ti hodní a milí lidé, o kterých všichni mluvíte, to jsou ti demokraté... Já žádnou zášť nechovám,“ připomínal Fico.

Moderátor se ještě dotázal, zda si Fico položil otázku, zda mu to za to stojí. Premiér odvětil, že právě to všichni chtěli, aby si takovou otázku pokládal. „Co bylo cílem atentátu? Buď mě nadobro fyzicky vyřadit, tedy zabít. Nebo mě dostat do stavu, že se budu třást, že začnu v posteli, v nemocnici nebo doma, myslet na to, že mě opravdu mohou kdykoli zastřelit, kdyby chtěli. Viděli jste, že ani tak chráněný člověk jako Trump nebyl chráněn. Dneska není problém někoho zabít, pořád všem připomínám, že to riziko tu je,“ zmínil a doplnil, že o tomto tématu mluvil se srbským prezidentem Vučičem a maďarským premiérem Orbánem, a i oni si uvědomují, že se jim něco takového může stát. Nehodlá se prý chovat tak, aby splnil přání těch, kdo atentát schvalují.

A nehodlá se ani nijak měnit. „Poté, co jsem začal chodit do práce, tu nikdo neprojevil ani špetku smířlivosti nebo uznání vůči mně. Nevadí, Fico je zpátky, když je to tak, je třeba se s ním vypořádat, nebo ho zase nechat zastřelit. Tak to prostě je. A já se s tím musím vyrovnat. Nejsem člověk, který teď bude plakat, že se mu to nelíbí. Nemám důvod měnit svůj životní styl. Stalo se to, a pokud mám v téhle práci podávat výkony, nemůžu si myslet, že teď něco změním. A co budu měnit? To budu chodit o dvě hodiny později do práce? Nebo budu mít asi 37 členů ochranky a začnu se chodit modlit do kostela?“ ptal se opět.

Fico trvá na tom, že mu v opozici smrt přejí. „Já vím, s kým mám tu čest, vy ne. Nezapomeňte prosím, že jsem tyto lidi sledoval v parlamentu i všude jinde. Kdysi jsem se zabýval trestem smrti. Vzpomínáte si na to? Ať už mi věříte, nebo ne, jsou to lidé, kteří by neváhali, kdyby dnes existoval politický režim, v němž by bylo možné za politické delikty uložit trest smrti,“ řekl a dodal: „Proto se vůbec nedivím tomu, co se stalo, a vůbec se nedivím – a upozorňuji na to, varuji – že se něco podobného ještě může stát, protože pokračují přesně v tom, co vedlo k tomu, co se stalo.“

Stejného názoru je místopředseda Smeru Ľuboš Blaha, který také informoval, že před pár dny byl zadržen muž, u kterého bylo podezření, že by mohl spáchat atentát na premiéra Slovenska. „Je to výsledek práce Progresivního Slovenska a liberálních médií. Řekl jsem to v květnu, říkám to znovu. Nic se nezměnilo, opozice vede džihád proti Smeru a ještě přitvrdila. Po atentátu pár týdnů žvanili o smíru a z nás dělali viníky. Mezitím jsem jen já osobně dostal spoustu výhrůžek a probíhá několik trestních stíhání,“ vyjádřil se Blaha.

Dodal, že premiér byl opět v ohrožení života, protože si dovolil mít jiný názor než progresivci a chce mír. „Pokud se ani po tomto opozice nevzpamatuje, můžeme o ní plným právem mluvit jako o vražedné mašinérii. Poštvávají své příznivce a aktivisty a vytvářejí takovou atmosféru nenávisti, že výsledkem je násilí a krev. Ne, Cintula nebyl náhoda. Byl potvrzením pravidla – o tom je moderní neoliberalismus. To jsou oni – progresívní gang. Tuny nenávisti od rána do večera. Denník N, Sme, Aktuality, Pravda... A tohle je výsledek. Politický boj redukují na apokalyptické parametry – vláda Smeru pro ně znamená, že ani slunce nevyjde. Absolutní fanatismus. Absolutní nenávist,“ napsal.

A pokračoval: „Všichni jsme byli na Dukle. Spolu se stovkami dobrých lidí, kteří si váží obětí Rudé armády a ruského národa v boji proti fašismu. A nějaký ozbrojený fanatik tam mohl vytáhnout pistoli a začít střílet. Tohle chcete, pokrokáři? Takhle se vám to líbí? Řekl jsem to v květnu, říkám to znovu – nemůžeme se s nimi mazat. Málem nám zabili premiéra a nestačilo jim to.

Podání ruky pro ně není aktem smíření, ale aktem slabosti. A my se podle toho musíme chovat. Tady jde už skutečně o život. Takhle je vyhecovali. Opozice zcintulovatěla. A nebude dobře, dokud to nedáme do pořádku. Stojíme za Robertem Ficem. Oni nás nezastaví.“

