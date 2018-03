Mě tam nedotlačíte. Nula, nula, nula. Co by bylo, kdyby bylo... Hynek Kmoníček si „povodil“ redaktora rozhlasu, když hájil Zemana

Českou republiku navštívil v posledních dnech Paul Ryan. Zavítal do Sněmovny i do Senátu. Jen na Hrad nikoliv. „My máme tradici, že prezident se schází s hlavami států a premiéry. U čísla tři to není automatické, je to možné, nikoliv nutné. Hrad chce držet preferenci, aby první kontakt byl se slovenskou stranou,“ poznamenal Kmoníček. Prezident Miloš Zeman byl v době návštěvy Ryana podle Kmoníčka v Lánech, kam si zve jen osobní přátele. „Jako třeba Tony Blair. Návštěvy tam víceméně nejezdí,“ dodal Kmoníček.

„Myslím, že ten nejpodstatnější, který jsme chtěli, jsme vyslali tím, že Paul Ryan byl třetí osobou v historii, která mluvila k oběma komorám Parlamentu. Tím se nám podařilo dostatečně pozitivně ovlivnit jeho již tak pozitivní vztah k České republice,“ sdělil Kmoníček a prozradil, že Ryan pozval na oplátku předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka do Spojených států. Když se Rozsypal stále ptal na to, zda nechyběl kontakt s prezidentem, Kmoníček odvětil s dávkou ironie: „Bylo by to možné, není to nutné. Co by bylo, kdyby bylo, aby bylo, já vím, do čeho mě chcete dotlačit, ale já se tam dotlačit nenechám.“

Své pak Kmoníček řekl také k tomu, že Zemanovi nepopřál ke znovuzvolení americký prezident Donald Trump. „Bílý dům pověřil velvyslance Stephena Kinga, aby blahopřání ústně předal,“ zmínil Kmoníček s tím, že písemná blahopřání Trump zrušil. „Americko-české vztahy jsou stále na dobré úrovni,“ podotkl Kmoníček a odmítl, že by Zeman nechtěl přijmout Ryana právě proto, že nedostal gratulaci.

Kmoníček rovněž odmítl, že by Spojené státy byly pobouřeny Zemanovým inauguračním projevem. „Kdyby tomu tak bylo, pravděpodobně by na toto téma se mnou alespoň jeden z množství amerických partnerů mluvil. Nula, nula, nula, prázdná množina. Další česká story,“ dodal Kmoníček.

Své vyjádření pak Kmoníček poskytl k tomu, zda upadl u prezidenta v nemilost. „Jak to mám vědět? Naše vztahy jsou přátelské jako vždy, to znamená, že si nadále tykáme,“ řekl Kmoníček. O zhoršeném vztahu diplomata se Zemanem se začalo hovořit poté, co Zemana stále nepozval k návštěvě Bílého domu Donald Trump.

A kdy se Zeman podívá do Bílého domu? „Až americká strana určí termín. Ale není to tak, že nemáme pozvání. Máme,“ sdělil Kmoníček. „Témata jednání budou ve chvíli, až budeme mít vládu, která bude mít důvěru a bude moci rozhodovat věci, které jsou tématy česko-amerických vztahů. Do té doby je to velice obtížné, protože o čem by si vyprávěli?“ ptá se velvyslanec.

Jedním tématem pak jistě bude ekonomika i tendr ohledně prodeje amerických vrtulníků do České republiky. „Je obtížné o tomto tématu u jakéhokoliv ministra v demisi rozhodnout,“ míní Kmoníček a rozhovořil se i o vydání ruského hackera Jevgenije Nikula, o něž usiluje kromě Spojených států i Rusko. Rozhodnutí je na ministru spravedlnosti v demisi Robertu Pelikánovi (ANO).

„Žádost americké strany byla první a z pohledu českého práva vše směřuje spíše tímto směrem. Předpokládáme, že bude asi vydán do USA,“ reaguje Kmoníček.

