Média během covidu ničila kariéru uznávaným odborníkům. Tíží dnes novináře svědomí?

Čtvrtá sezóna očkování proti covidu nabírá na obrátkách a „covidoví experti“ opět defilují na televizních obrazovkách i stránkách novin, aby podpořili aplikaci další dávky Comirnaty „rizikovým skupinám“. Mají těžký úkol. Ministerstvo zdravotnictví nám na letošek objednalo 700 tisíc dávek, přestože může počítat už jen se skalními zájemci, zejména z řad seniorů, zdravotníků či zaměstnanců v sociálních službách. Pro pravidelné účastníky vakcinačního kolečka půjde o šestou dávku. Většina společnosti skončila na dvou či třech dávkách, další nechce a mnozí lidé litují i těch dvou. S odstupem času si začínají připouštět, že odborníci, kteří byli pro své kritické názory nazýváni antivaxery a dezinformátory, měli v mnoha věcech pravdu a že je čím dál zjevnější, že mainstreamová média silnou cenzurou mnoho důležitých vědeckých názorů eliminovala, a navíc ničila životy lidem, kteří vakcinaci mRNA produkty odmítali. Domníváme se, že je na čase vracet se k příběhům těch, jejichž život novináři poškodili obzvlášť citelně.

V červnu 2023 novinář Vojtěch Blažek ze SeznamZpravy.cz vítězoslavně publikoval článek „Lékař Voráček prohrál spor o covid na palubě olympijského letadla“. Není divu, že se radoval, protože z prohry doktora Voráčka zůstává rozum stát ještě dneska. Bývalý lékař olympijského týmu se snažil u soudu očistit své jméno od nařčení, že svým nezodpovědným chováním způsobil onemocnění covidem u několika sportovců cestujících na olympiádu v Tokiu. Tato kauza se v létě 2021 propírala v tisku několik týdnů. Novináři ze Seznamu, i někteří další, zveřejnili články, v nichž čtenářům podstrčili výsledky své „investigace o zdroji nákazy“. Více než o hledání pravdy o tom, od koho se mohli sportovci nakazit, jim šlo o dehonestaci lékaře, který si svého zdraví vážil natolik, že se odmítl naočkovat nedostatečně testovanou mRNA vakcínou. Sám Voráček to komentuje jednoduše: „Očkování nebylo k účasti na olympijských hrách povinné. Kdyby bylo, zůstal bych doma.“

Český olympijský výbor zpočátku tajil jméno prvního pozitivně testovaného, protože doufal, že nepřibudou další. V krátké době ale musel zveřejnit jména nakažených sportovců, kterým byla omezena účast na hrách, a novináři postupně vypátrali i jméno prvního člena výpravy s pozitivním testem. Za normálních okolností by se za zdroj nákazy považoval spíše ten, kdo byl nemocný, jenže novináři se dozvěděli politicky zajímavější informaci – první nakažený byl zdravotník, který odmítl vakcinaci. V nových článcích popsali Vlastimila Voráčka jako nezodpovědnou, neohleduplnou osobu, která „pravděpodobně nakazila“ sportovce. Zda se tak stalo ve skutečnosti, už je nezajímalo. Dalších několik týdnů si nejen pan doktor, ale i jeho rodina, užili doslova peklo.

Proti mediální kampani se ozvali členové Zdravého fóra – právní pomoc mu nabídl JUDr. Tomáš Nielsen, zakladatel ZF a předseda institutu Pro Libertate, odborného posouzení případu se ujali epidemiolog prof. Jiří Beran a odborníci ze sdružení SMIS. Pomohla i novinářka Angelika Bazalová, která se s doktorem Voráčkem po jeho návratu sešla a zveřejnila obsáhlý rozhovor v Reflexu. Tam je možné dohledat i detaily tokijské anabáze. Proti nařčením, jejichž hlavním nositelem byl portál Seznam Zprávy, se nakonec Vlastimil Voráček rozhodl bránit u soudu.

Připomeňme si nejprve, jakými slovy Vojtěch Blažek, novinář Seznam Zpráv, následující soud s Voráčkem popsal: „Lékař národního tenisového týmu Vlastimil Voráček byl podle dva roky starého pátrání hygieniků nejspíš tím, kdo zanesl covid mezi české sportovce cestující do Japonska. Někteří přišli o možnost bojovat o medaile. Soudy pravomocně zamítly žalobu ortopeda Vlastimila Voráčka, který podle hygieniků před dvěma roky zřejmě zanesl koronavirus mezi české olympioniky cestující na hry do Japonska. Lékař podal žalobu kvůli článkům Seznam Zpráv, které závěr šetření pražských hygieniků popsaly. Ten zněl, že jeden z účastníků letu do Tokia přišel před cestou do styku se třemi nakaženými – a je tedy s největší pravděpodobností tím, kdo covid-19 na palubu letadla zanesl…“

S Tomášem Nielsenem jsme se vrátili k soudním spisům a vyhledali jsme klíčové záznamy z výslechů svědků. V rámci soudního sporu vystoupili tři svědkové – Zdeňka Jágrová, tehdejší ředitelka pražské hygieny, Vojtěch Blažek, investigativní novinář Seznam Zpráv, a Zdislava Pokorná, investigativní novinářka Deníku N. Navíc byla soudci předložena dvě odborná stanoviska. Jedno z dílny prof. Jiřího Berana, který v té době působil i jako odborný lékařský poradce pro Český olympijský výbor, a byl tak o věci detailně informován. Druhé vzniklo v týmu Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS).

Novináři si však informaci přebrali po svém. Vojtěch Blažek ze Seznam Zpráv při výslechu uvedl, že „… si ověřoval informaci o ‚pacientovi nula‘ od zdrojů a dostal dva druhy informací, jednu oficiální informaci od hygieny, kde bylo bez uvedení jmen uvedeno, jak mělo k nákaze dojít, a dále měl neoficiální informaci od svého druhého zdroje, jehož jméno odmítl sdělit. Informace byla, že nelze určit, kdo byl ‚pacient nula‘, ale pravděpodobným zdrojem nákazy byl dr. Voráček“. Podobně novinářka Deníku N si vyložila informaci od hygieny tak, že „pacientem nula“ měl být doktor Voráček, ale nezajímala se o to, co tím doktorka Jágrová myslí nebo jak k takovému závěru došla.

Ještě zajímavější byly výsledky serologických vyšetření. Odborníci SMIS analyzovali dostupná data o vyšetření protilátek a výsledcích PCR vyšetření u Vlastimila Voráčka a v odborném posudku uvedli, že: „Dr. Voráček velmi pravděpodobně prodělal infekci SARS-CoV-2 v řádu několika měsíců před olympiádou, o čemž svědčí přítomnost IgG a IgA protilátek a negativita IgM. Pozitivní výskyt mRNA viru detekovaný PCR testem neznamenal vzhledem k vysokým hodnotám Ct automatický průkaz živého viru. Imunita dr. Voráčka ochránila před rozvojem onemocnění. K jeho infekci mohlo dojít při cestě letadlem od kohokoliv ze spolucestujících včetně očkovaných nebo od personálu letadla, který testovaný nebyl, případně k nákaze mohlo dojít při tranzitu na letišti. Z uvedeného vyplývá nejen to, že nelze tvrdit, že pravděpodobným zdrojem nákazy olympijské výpravy byl dr. Voráček, ale právě naopak – lze tvrdit, že s největší pravděpodobností zdrojem nákazy nebyl.“ K podobnému závěru došel ve druhém posudku i prof. Beran. Mimochodem, z průběhu soudního řízení vyplynulo, že nikdo z novinářů se těmito otázkami nezabýval, že nikdo z novinářů nekontaktoval žádného odborníka, aby si závěry ověřili. Pokud máte pocit, že tímto je v celém případu jasno, mýlíte se. Rozhodující slovo neměla laboratorní vyšetření, ale trasování.

Novináře dovedlo k závěru, že Voráček byl zdrojem nákazy, zjištění, že se doma před odletem setkal s lidmi, kteří o několik dní později onemocněli na jiném místě, než byl Voráček. Jenže zatímco větší váhu přiklepli kontaktu, který měl v Praze, zcela ignorovali kontakty v letadle a pobyt na letišti. U soudu se přiznali, že kontakty ostatních účastníků před odletem nezkoumali vůbec. Mimochodem, trasování zdrojů nákazy bylo úkolem pražské hygieny. A jak vyplynulo z výslechu doktorky Jágrové, pracovníci hygieny po kontaktech nijak nepátrali, nepoužívali žádný sofistikovaný postup. Omezili se se jen na dotazování účastníků, zda byli před odletem v kontaktu s někým pozitivním, nebo ne. A zatímco Voráček uvedl své kontakty včetně těch pozitivních, ostatní to zřejmě neudělali. Nakonec, nemuseli o tom ani vědět. Už se nedozvíme, zda sportovci přiznali účast na různých marketingových akcích, které měli před odletem, a zda tušili, jestli byl na těchto akcích někdo nakažený.

Na přílet do Prahy a postup hygieniků ještě dnes Voráček vzpomíná s hořkostí: „Dva dny po ukončení karantény jsem byl linkovým spojem přes Frankfurt odsunut do Prahy. Po přistání byli všichni pasažéři vyzváni, aby zůstali sedět, jen já jsem byl vyvolán, abych jako první vystoupil a byl jsem přivítán medicínsko-policejní eskortou s následným odvozem v sanitce k pohovoru s pražskou hlavní hygieničkou a k provedení dalšího PCR testu. Divadlo pro cestující bylo kompletní a šílenství s covidem mohlo pokračovat dál.“

O prohře u soudu tedy rozhodly skutečnosti, které už po pár letech vypadají jako zcela absurdní. Jedno je ale jisté – o pravdu zde evidentně nešlo.

Jak říká Tomáš Nielsen: „Celá kauza, která byla založená jen na nepodložených spekulacích Vojtěcha Blažka, Zdislavy Pokorné a dalších novinářů, vedla k poškození osobní i profesní cti renomovaného lékaře. Bohužel, novináře nezajímala pravda, pražská hygienička Zdeňka Jágrová rezignovala na odbornou pravdivost a soudy ignorovaly právo a ochranu důstojnosti člověka a jeho cti. Výsledek? Zničená kariéra uznávaného ortopeda a opory našeho fedcupového týmu, další podpora pavědeckých myšlenek a další důvod k prohloubení nedůvěry veřejnosti ve státní instituce. To vše za potlesku mainstreamových médií a s posvěcením českých soudů.“

Domnívám se, že je načase se vrátit k soudním kauzám z doby covidové. Nejen pro očištění jména poškozených, ale hlavně proto, abychom se poučili a v budoucnu znova nepodlehli podobným manipulacím ze strany médií.

