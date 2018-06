Merkelové budeme ještě děkovat, že otevřela uprchlíkům hranice! Jiří Pehe práská „české migrační chytrolíny“

Pehe připomíná současný trend aneb kritiku směřující na adresu německé kancléřky Angely Merkelové za to, že otevřela německé hranice zhruba jednomu milionu uprchlíků v roce 2015, a za její údajnou otevřenost k uprchlíkům. „Pokud by ale Merkelová v roce 2015 udělala to, co jí doporučují rozumbradové ze střední Evropy, už dávno by zkolaboval schengenský prostor s volným pohybem osob,“ kontruje Pehe. Podle něj, kdyby se Merkelová vydala směrem, který prosazuje současný ministr vnitra Horst Seehofer, tedy zavřít hranice a uprchlíky posílat zpět tam, odkud poprvé vstoupili do Evropy, tak by mnoho uprchlíků zůstalo na Balkáně a v Maďarsku. Pokusy dostat se na sever Evropy by mohly směřovat také přes Českou republiku. Pehe se domnívá, že v tomto případě by ještě dnes detenční centra „praskala ve švech“. Pehe příliš s jeho postojem nesympatizuje, podle něj by tato strategie vedla ke konci Schengenu.

„Pokud jde o nás, hraje se o to, že při našich současných postojích vážně hrozí, že země, které v migrační politice chtějí opravdu společná řešení, odsunou ty ostatní na vedlejší kolej,“ píše Pehe s tím, že taková kolej začne rychle „ekonomicky rezivět“.

Závěr patří oslavným větám na adresu německé kancléřky, které jednou budeme možná děkovat. „I navzdory českému nadávání riskovala svoji politickou pověst s cílem udržet EU jednotnou a bez hranic mezi členskými státy. Pokud bude muset ustoupit Seehoferovi, kterého u nás leckdo velebí jako realistu, bude zajímavé sledovat, co budou čeští migrační chytrolíni říkat.“

