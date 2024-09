Michal Půr: Tajná zpráva o digitalizaci. Proto skončil Bartoš

Novinář Michal Půr v rámci Datarun po odborné stránce upozorňoval na potíže s digitalizací stavebního řízení. A také s Národním geoportálem územního plánování, který byl rovněž součástí nepovedené stavební digitalizace.

„Mají v něm být zveřejňovány výstupy z územně plánovací činnosti orgánů územního plánování, zabezpečen má být přístup k evidenci územně plánovací činnosti, systém má ale poskytovat prostorová data k plánovanému využití území a zpřístupňovat a poskytovat další data, která souvisejí s územním plánováním,“ vysvětloval Půr.

NGÚP byl Ministerstvem pro místní rozvoj rovněž spuštěn od prvního července. A také se nachází v zásadních problémech, jen na něj nebyla upřena taková pozornost jako na stavební digitál, s jehož problémy přišly do styku tisíce lidí.

„Připomeňme na tomto místě, že digitalizace celého stavebního řízení měla už od roku 2019 spočívat v tom, že v polovině roku 2023 dojde k zavedení systémů jako Portál stavebníka, Národní geoportál územního plánování, Evidence stavebních postupů, Evidence elektronických dokumentací, Informační systém identifikačního čísla stavby a Informační systém stavebního řízení. Stejně jako na původní systémy a projekty v rámci digitalizace stavebního řízení i na NGÚP byla vystavena žádost na odbor hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, proběhl průzkum trhu a byly odsouhlaseny finanční zdroje z Evropských fondů. Byl to vicepremiér Ivan Bartoš, který tyto projekty zastavil a pustil se do digitalizace po svém, což vede ke stavu, jaký panuje dnes. A pokud dnes argumentuje nutností spuštění systémů od 1. 7. 2024 kvůli čerpání dotací, je nutné připomenout, že o výše uváděné komplementární systémy a dotace za stovky milionů korun jeho rozhodnutími stát přišel,“ napsal do svého textu z 9. 9. mimo jiné novinář Půr.

Řadu jeho argumentů převzali kritici Bartošovy digitalizace včetně lidí z vlády.

Toto úterý se s Ivanem Bartošem, ministrem pro místní rozvoj a vicepremiérem pro digitalizaci, sešel premiér Fiala. Několik hodin po jednání nečekaně svolal tiskovou konferenci a na ní oznámil, že ke konci září Bartoše z vlády odvolá.

Na to reagovali Piráti tiskovou konferencí, na které hovořili o kmotrech ODS, kteří mimo jiné měli poškodit Bartošovu digitalizaci.

Zmínili konkrétně oborový podnikatelský svaz ICT UNIE, který je dlouhodobě spojen se Zdeňkem Zajíčkem, dnešním předsedou Hospodářské komory, ale v minulosti také místopředsedou ODS a podle mnohých vlivným zákulisním hráčem.

Také hovořili o tom, že při rozjíždění systému ušetřili peníze, které nejspíš byly připraveny na „tunel“.

Premiér však trvá na tom, že systém nefunguje a Bartoš ho nejen nedovede dát dohromady, ale ani si není vědom, že nefunguje.

Je fakt, že vysvětlování Ivana Bartoše, že systém je „průchozí, i když ne komfortní“ se v minulých dnech stalo zdrojem pobavení i zděšení.

A kromě ICT UNIE se pro jeho odvolání vyslovila například i Asociace developerů. „Na problémy s digitalizací jsme upozorňovali již od února 2024. Vždy to pro nás bylo věcí odbornou a obsahovou, nikoli politickou. Bohužel pan ministr zcela podcenil celý proces a také neposlouchal odborné skupiny, které vybízely k včasnému odložení a dopracování systémů. To vše korunovala velmi nešťastná komunikace,“ sdělil v tiskové zprávě zaslané ParlamentnímListům.cz její generální sekretář Zdeněk Soudný.

Premiér, který po poledni oznámil odvolání Bartoše, při vysvětlování uvedl: „Po projednání analýzy digitálního stavebního řízení na vládě minulou středu a po dnešním ranním rozhovoru s Ivanem Bartošem jsem bohužel nabyl jistoty, že není schopen tuto digitalizaci manažersky dotáhnout do úspěšného konce. A nedokáže si ani připustit, v jakém reálném stavu proces digitalizace stavebního řízení je,“ napsal premiér na Facebook.

Novinář Půr, jehož text byl asi nejucelenější kritikou Bartošova digitálního experimentu, ale pro ParlamentníListy.cz odmítá, že by „popravil“ ministra a možná i odstranil jednu koaliční stranu, protože Piráti naznačili, že vyhazovem jejich předsedy v koalici končí.

„Takhle to úplně nevnímám, protože to je politické rozhodnutí a my jsme upozorňovali na manažerské selhání. Premiér neměl jinou možnost a tuto možnost využil, což je určitě pozitivní. Ivan Bartoš by nebyl schopen digitalizaci dotáhnout, což jasně potvrdila tajná zpráva Karla Trpkoše,“ odkázal na dokument, který měli projednávat ministři.

Důležité! Podle našich informací proběhla schůzka mezi ministry a Karlem Trpkošem, který přinesl zprávu analyzující DSŘ. Došlo k velkému konfliktu, protože se ukázalo, že dopracování systému bude trvat dalších 18 měsíců. Ministři obvinili Ivana Bartoše, že jim lhal. Náklady na… — Michal Půr (@michalpur) September 20, 2024

Karel Trpkoš, který působí na ministerstvu práce a sociálních věcí jako odborný náměstek v čele sekce informačních technologií, měl pro vládu udělat analýzu stavu Bartošovy digitalizace.

Michal Půr již dříve napsal, že podle Trpkošovy zprávy dopracování stavební digitalizace bude trvat osmnáct měsíců a stát 300 milionů korun.

Její prezentace vládě měla být spojena s poměrně dramatickým konfliktem Ivana Bartoše s kolegy, kteří jej dokonce měli obvinit, že jim lhal.

