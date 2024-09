Migrace. Problém. Já to říkal. Petr Fiala vstoupil do zděšení nad vítězstvím AfD

Zemské volby v Durynsku a Sasku vynesly do čela obou zemí pravicovou stranu AfD, kterou média nazývají extrémně pravicovou či krajně pravicovou. V obou zemích bude velmi obtížné postavit bez AfD vládu. Přesto všechny ostatní strany před volbami deklarovaly, že s AfD do koalice nepůjdou.

K situaci v Německu se vyjádřil i premiér České republiky Petr Fiala. „Posilování radikálních a extrémních politických hnutí v Německu není dobré pro Německo, ale ani pro nás,“ napsal na síti X.

A co vidí jako příčinu volebního vítězství AfD? Jednoznačně migraci. „Jednou z často zmiňovaných příčin je nezvládnutá nelegální migrace. To je v Evropě čím dál větší problém. A uznávají to už i ti, kteří mě označovali málem za xenofoba, když jsem před tím už před lety varoval,“ připomněl Petr Fiala svou kritiku promigrační politiky Německa v minulosti.

A ukázal na počty nelegálních imigrantů v České republice. „Počty nelegálních migrantů u nás, v ČR, sice dlouhodobě klesají, problém ale musíme řešit na evropské úrovni,“ zdůraznil premiér.

Jak si to představuje? „Rychlejší azylové řízení mimo území EU, účinnější návratová politika, přísnější kontroly a ráznější postup proti pašerákům – jiná cesta z této situace není,“ ukázal tvrdou politiku, která by měla promigrační politiku nahradit.

Posilování radikálních a extrémních politických hnutí v Německu není dobré pro Německo, ale ani pro nás. Jednou z často zmiňovaných příčin je nezvládnutá nelegální migrace. To je v Evropě čím dál větší problém. A uznávají to už i ti, kteří mě označovali málem za xenofoba, když… — Petr Fiala (@P_Fiala) September 2, 2024

Nad výsledky voleb v Durynsku a Sasku se vyděsil i Fialův protějšek Olaf Scholz. Ten výsledek komentoval s krajním znepokojením. „Nemůžeme a nesmíme si na to zvykat. AfD Německo ničí. Oslabuje hospodářství, rozděluje společnost a ničí pověst naší země,“ uvedl kancléř. Zdůraznil u toho, že komentář dává jako poslanec Sociální demokracie (SPD), nikoliv jako kancléř Německa, uvedla CNN Prima NEWS.

Ve světle kritiky výsledků voleb pak vyšly na světlo okolnosti, za kterých došlo k první „velké“ deportaci kriminálníků z Afghánistánu, kteří si v Německu odpykávali tresty za závažné zločiny, jako jsou vražda, znásilnění nezletilé, loupež či ublížení na zdraví. Do deportace z Německa se dostalo 28 Afghánců, kteří byli nuceni nastoupit do letadla a nechat se deportovat do své domoviny.

„Spolková vláda je i nadále odhodlána tyto repatriace provádět. Bezpečnost Německa jednoznačně převažuje nad zájmem o ochranu pachatelů a nebezpečných osob,“ uvedl mluvčí spolkové vlády Steffen Hebestreit dva dny před zemskými volbami v Durynsku a Sasku.

Do rukou pak deportovaným dalo Německo každému 1 000 eur, což je ekvivalent šesti průměrných platů v Afghánistánu. S nápadem dát odsouzeným kriminálníkům do ruky takové na afghánské poměry jmění přišla ministryně vnitra Nancy Faeserová za SPD, kterou vede právě Olaf Scholz.

„Tisíc eur, to je absolutní výsměch každému daňovému poplatníkovi a důkaz naprostého vytržení vládních politiků z reality,“ rozkatila informace Ottilii Kleinovou, generální tajemnici opoziční CDU. CDU se dlouhodobě staví proti migrační politice vládní koalice. Ministryně vnitra odvětila, že „deportace těžkých zločinců by neměla selhat kvůli německým soudům, které maří deportace kvůli tomu, že dotyčným hrozí v jejich domovské zemi chudoba,“ uvedl server Novinky.

Psali jsme: Volby v Sasku: Jak AfD v noci ztratila klíčového poslance Zahradil (ODS): 34 let po znovusjednocení zde máme dvě zcela odlišná Německa AfD jako vítěz. S blokační menšinou. V Durynsku si zvykají na novou realitu Drtivé vítězství AfD v Durynsku. Úspěch i v Sasku