Migrace? Vidíte to v Evropě. Holec rozebral Pospíšila

Komentátor Petr Holec o kampani prohlásil, že všechny zarazila svou „estetickou výrazností“. „SPD se tam věnuje svým tradičním tématům i tématům, které rezonují společností,“ uvedl Holec. „Některé plakáty jsou vtipně a výstižně zpracované – vycházejí z rétoriky i z počínání vlády,“ dodal.

Holec zmínil, že největší pozornost vzbudil plakát s černochem držícím kudlu v ruce. „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu. Stop migračnímu paktu EU,“ píše se na plakátu. Kvůli tomuto plakátu politik TOP 09 Jiří Pospíšil na SPD podal trestní oznámení.

„Téma nelegální migrace rezonuje celou Evropou. A bohužel teď vidíme tragické důsledky nelegální migrace, která byla hlavně západoevropskými státy dlouho přehlížena,“ řekl Holec. A že lidé, kteří upozorňovali na nebezpečí této politiky a na selhávání integrace, byli často označováni za extremisty.

Holec uznává, že vizuální stránka plakátu je velmi výrazná a že někteří lidé v ní našli rasistický podtext. Podle něj však kampaň již splnila svůj cíl tím, že vzbudila velkou pozornost, a to i mezi těmi, proti kterým byla zaměřena, jako je například politik Jiří Pospíšil, který na SPD podal trestní oznámení. „Jiří Pospíšil šel okamžitě plačtivě podat trestní oznámení, kvůli tomu, že je to prostě rasismus,“ poznamenal Holec. „Pospíšil se stal marketérem TOP 09, dodal tomu grády. Myslím, že v SPD si říkali: koho lapíme do téhle sítě, kdo to asi bude. Protože jim ta viktimizace jde jako málokomu,“ upozornil na skutečnost, že strana SPD se často staví do pozice ostrakizované strany.

Jiřího Pospíšila označil Holec za „největšího oportunistu české politiky“. SPD už dle jeho názoru tak nepotřebuje, aby se více šířila, protože už se i právě díky vládním politikům rozšířila maximálně.

Zdařilejší, než plakát upozorňující na důsledky nelegální migrace, je podle Holce i politologa Jana Kubáčka plakát s heslem: „Jablka padají z nebe, drahé ceny nikoliv“. SPD plánuje sazby DPH u základních potravin snížit a hodlá také „umravnit řetězce“.

„To bych řekl, že je tradiční téma SPD, věnují se tomu dlouho… Samozřejmě snížit DPH u základních potravin můžou, dělají to i okolní vlády. A do řetězců se pustit můžou taky,“ řekl Holec. „V tomhle je Fialova vláda velmi liknavá – až trestuhodně. A že drahota za Fialovy vlády v lidech rezonuje, to je taky fakt,“ dodal.

Na dalším plakátu je vyobrazena smutná malá holčička, která říká, že „maminka nemohla uplést svetr, protože šla na noční“. Podle Okamury je to reakce na slova předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové, že když lidé nemají na drahé energie, ať si vezmou dva svetry. SPD, Trikolora a PRO slibují snížení cen energií.

Na rady Pekarové si vzpomněl i Holec. „Já bych řekl, že tohle je vlastě i vtipný a vychází to z reálné rétoriky i konání – čí spíše nekonání – vlády,“ shrnul svůj názor na plakát Holec. A že v Česku je energie nejdražší, v přepočtu dle kupní síly. Vláda v tomto aspektu dle jeho názoru „taky selhala“.

„Díky asociální vládě se více než 100.000 obyvatel naší země dostalo do situace, že opravdu nemají na topení. Dětem je zima a rodiče musí mít tři práce, aby zaplatili,“ vysvětlil na sociální síti X vyznění plakátu předseda SPD.

Toto je reakce na arogantní slova Pekarové, že když lidé nemají na drahé energie, ať si vezmou dva svetry. Díky asociální vládě se více než 100.000 obyvatel naší země dostalo do situace, že opravdu nemají na topení. Dětem je zima a rodiče musí mít tři práce, aby zaplatili… pic.twitter.com/wlZDeB4Zez — Tomio Okamura (@tomio_cz) August 12, 2024

Kubáček vidí ve vysokých cenách energie příčinu ostatních problémů České republiky. „Tam je opravdu zakopán pes,“ zdůraznil.

„Souvisí to i s naším ekonomickým ‚nerůstem‘,“ souhlasil Holec, a že premiér Petr Fiala je, dle jeho slov, premiérem „ekonomického nerůstu“.

