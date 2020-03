Milá ČT, strč si tyhle kreatury... Zpívat „Není nutno“, když po světě umírají lidé?! Petr Štěpánek je ve varu

Hudebník a člen Trikolóry Petr Štěpánek se po hudebním výstupu a promluvě umělce Zdeňka Svěráka, kterou mohli spatřit diváci České televize, na Facebooku rozepsal, co si o tom myslí. „Zpívat na povel ‚Není nutno, není nutno, hlavně nesmí býti smutno‘ v časech, kdy všude po světě umírají lidé, to může vymyslet jen dokonalý dramaturgický bezmozek,“ kritizoval. A přidal, co si o hudební chvilce myslí další lidé na této sociální síti. „Asi by si to měli přečíst i v České televizi,“ poznačil. Nutno podotknout, že ve veřejnoprávní televizi asi z reakcí šťastni nebudou.

reklama

Anketa Kterou písničku by měl hrát rozhlas pro zlepšení nálady? Svěrák, Uhlíř: Není nutno 5% Karel Gott: Kávu si osladím 11% Jarek Nohavica: Tři čuníci 69% Michal David: Nonstop 4% Kotvald, Hložek: Holky z naší školky 4% Ivan Mládek: Jožin z bažin 7% hlasovalo: 12972 lidí



„Není nutno, není nutno, abyste tomu rozuměli. Buď je to tak, že ‚Ten, který si se svým národem nerozumí‘ se nacpal do ‚Televize, která na svůj národ kašle, protože si mnohem víc rozumí s Bruselem‘, aby si tam zapěl, že ‚není nutno, není nutno‘, anebo je to tak, že ‚Televize, která na svůj národ kašle, protože si mnohem víc rozumí s Bruselem‘ si ‚Toho, který si se svým národem nerozumí‘ pozvala, aby si tam zapěl, že „není nutno, není nutno‘,“ rozkrýval ve svém příspěvku včera Štěpánek na Facebooku.



„Ať tak, anebo tak, oba, jak ‚Ten, který si se svým národem nerozumí‘, tak ta ‚Televize, která na svůj národ kašle, protože si mnohem víc rozumí s Bruselem‘ mají rádi peníze toho národa, se kterým si nerozumějí a na který kašlou. A to je také jediný důvod, proč se národu vnucují, ačkoli si s ním nerozumějí a kašlou na něj,“ poukázal a tázal se, zdali je teď jeho sledujícím jasné, proč „není nutno?“ „Už tomu rozumíte, proč není nutno, není nutno?“ napsal.



A dnes České televizi poslal ostrý vzkaz: „Milá Česká televize, strč si tyhle kreatury..., no však víš, kam. Zpívat na povel ‚Není nutno, není nutno, hlavně nesmí býti smutno‘ v časech, kdy všude po světě umírají lidé, to může vymyslet jen dokonalý dramaturgický bezmozek. Tvůj problém, milá televize, je, že takových vás je tam celý barák.“



Svěrák včera svůj hudební výstup v České televizi uvedl slovy: „Tak, vážení spoluobčané, takovou patálii, jako nám nadělal ten koronovanej virus, nepamatují ani tak věkovití jedinci, jako jsem já. Ale to neznamená, že se z toho zblázníme, a to neznamená, že to nebude mít konec. Bude to mít konec, zase budeme chodit do školy, do práce a do divadla, a budeme se družit, a dokonce objímat. A víte proč? Protože nepanikaříte. Protože jste obětaví, spolehliví a neztrácíte smysl pro humor a taky jste vynalézaví,“ chválil Čechy Svěrák.



„Zazpíváme si teď písničku, která je pro tyhle časy jako dělaná. Říkali mi, že si mohu vybrat, komu ji věnovat jako poděkování. Jestli hasičům, záchranářům, policistům, vojákům, unaveným prodavačkám, těm, co šijí tyhlety ústenky, nebo těm, kdo nosí osamělým lidem potraviny. Nebo doktorům či sestřičkám. A koho myslíte, že jsem si vybral? Ano, sestřičky. Ne proto, že jsou daleko hezčí než doktoři, co si budeme povídat, ale hlavně proto, že ač nejsou tak vyzbrojeny, jak by měly být, vykonávají svou práci s úžasnou samozřejmostí. Já jsem došel k závěru, že pravá sestřička vznikne, když se něha a odvaha spojí v jedinou bytost,“ vysvětlil Svěrák svou volbu věnování.



Pak se spojil s Jaroslavem Uhlířem a začal zpívat „Není nutno“. Psali jsme: Zpívánky na ČT: Než Svěrák spustil, promluvil k národu. Sestřičky budou koukat! Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Petr Štěpánek dnes shrnul některé z reakcí na onu „hudební vložku“ a se slovy „hlas lidu, hlas boží“ se jal jmenovat vybrané komentáře, které by si prý „měli přečíst i v České televizi“.



„Já na tyhle lidi mám už alergii. Nemám chuť je slyšet, vidět. Nejdříve polovinou národa pohrdají, dehonestují, a pak se tváří jako hrdinní sjednocovatelé s pocitem, že bez nich by to národ nedal,“ zní první z reakcí.



Další diskutér přirovnal Svěráka ke spolku „chvilkařů“: „Milion úchylek s rouškou, a to jsem ho dříve ráda. Teď už si nepustím ani Cimrmany.“



A v podobném duchu se nesly i další ohlasy: „‚Bude otravovat do poslední koruny. Vidět ho mi už činí potíže.‘, ‚Pitomí vesničané‘ s ním zpívat nebudou. Ten člověk je bezpáteřní.‘, ‚Ten pán, co uměl za socialismu rozesmívat republiku, nám zdegeneroval na úroveň vojína Jasánka.‘, ‚Nenávistný lidumil najednou miluje nenáviděné.‘,Ti, kteří nedávno vykřikovali na náměstí svůj nesmírný stud za "češství" a stále se oháněli odchodem za hranice, nám nyní káží o vlastenectví a soudržnosti.‘, ‚To je to správné slovo. Vnucují. A vnucují se i herci, kteří si se svým národem nerozumí a považují ho za hloupý (hlavně ten vesnický, viz Gajslerka) a "poučují", proč nosit roušku. A já přepínám, protože jim to vůbec nevěřím.‘“ Mgr. Petr Štěpánek Trikolóra



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„‚Pan Svěrák by měl brzdit v těch hloupostech, kterými se chce pouze zviditelnit. Spousta Čechů to vnímá úplně jinak než on.‘, ‚Šašek.‘, ‚K smrti komunismem vyděšení pozdní disidenti s typickými bolševickými tendencemi. Nic víc, nic míň.‘, ‚Děkuji všem komediantům, všem těm samozvaným elitám, rádoby morálním vzorům, že se takto dobrovolně odkopávají. Mám díky tomu představu, co tito ve skutečnosti jsou zač. Mám i díky nim dobrý přehled o tom, koho si můžu vážit, kým pohrdat, koho jen tak bezemočně ignorovat jako naprosto bezcennou existenci,‘“ zaznělo dále v komentářích.



Nebyl to však konec a kritika pokračovala: „‚Co znamená ta parodie, kdy nás místo reklamy poučují komedianti, jak si umývat ruce a že máme určitě nosit roušky? Vrcholem jsou Klus a Mádl s výzvami k národu, ať se máme všichni rádi a držíme spolu. To je fakt už k blití. Sorry, jinak to vyjádřit nelze.‘, ‚Jediná naše odpověď by měla být – ignorovat jejich činnost! Nechodit do divadel, na filmy, ignorovat festivaly.‘, ‚Samozvané elity!? S vámi rozhodně ne. To jste si měli rozmyslet dříve, za koho budete kopat a do koho.‘, ‚Kdyby blbost nadnášela, lítali by u toho zpěvu jako holubičky.‘, ‚Je nutno... udržovat Dělání píár,‘“ či zaznělo, že to „budou tantiémy...“



„Tolik hlas lidu, hlas boží. Já si neodpustím jinou poznámku. Když už chce Česká televize v těchto těžkých časech vlévat národu optimismus, měla by lépe volit, kdo bude jeho parlamentářem. Profláklý chvilkař z nechvalně známé kulturně-mediální fronty to dozajista není. Ten, jak vidno, mnohé spíše odpuzuje,“ doplnil ke zmíněným reakcím Štěpánek. Psali jsme: Štěpánek (Trikolóra): Není nutno, není nutno aneb Hlas lidu, hlas boží Psali jsme: Zpívánky se Svěrákem: Češi, nezpívali jste! Opakovat, zvažují pořadatelé Taškařice! Patlal! Ohrožení zdraví. Svěrákovo zpívání už má ohlasy, velmi tvrdé Svěrák je nadšen z Čechů. Nejdřív prý sice v krámech vybílili nudle, ale... To nechcete vidět: Dominik Hašek zpívá Svěrákovo „Není nutno“. VIDEO+AUDIO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.