Milan Lasica nekompromisně kvůli uprchlíkům: Takto dělat politiku je svinstvo!

Slovenský moderátor, bavič, herec Milan Lasica v rozhovoru pro Lidové noviny prozradil, že se stále cítí být Čechoslovákem. Zdá se mu také, že naše dva národy se dnes mají tak dobře, jak jsme se dosud nikdy neměli. Odmítl se vyjadřovat k chování prezidenta Miloše Zemana, zato si rýpl do maďarského premiéra Viktora Orbána i do dalších politiků, kteří straší uprchlickou krizí.

Když se debatovalo o rozdělení Československa, Lasica prý nepatřil mezi příznivce rozdělení státu. V Československu prožil většinu života a dodnes na něj s nostalgií vzpomíná. Když si v roce 2013 Slovensko připomínalo dvacáté výročí nezávislosti, herce překvapila jedna věc. „Ovšem při dvacátém výročí založení Slovenské republiky mě velmi překvapilo, jak se mnozí slovenští politici, a i ti, kteří byli u toho, vyjadřovali k rozdělení. Všichni to svalovali na Václava Klause, takže to vypadalo, jako by to oni vlastně vůbec nechtěli.“

A ještě jedna věc se změnila. Češi dnes nenadávají na Slováky a Slováci na Čechy. Teď je to prý tak, že oba národy svorně nadávají na Brusel. A stejně jako se mu nelíbilo dělení Československa, nelíbí se mu ani dělení EU na staré a nové země.

Nechtěl se vyjadřovat k chování prezidenta Miloše Zemana, ale slovenského prezidenta Andreje Kisku si pochvaloval. Pokud se Kiska rozhodne vstoupit do klání politických stran, může to být podle herce zajímavé.

Přes všechny problémy se mu zdá, že se jak Češi, tak Slováci mají tak dobře, jak se ve své historii dosud neměli. A možná bychom se měli ještě lépe, kdyby zůstalo zachováno Rakousko-Uhersko. „Teď je velmi lehké přemýšlet o tom, co se mělo stát před sto lety. Už to neovlivníme. Rozpad Rakouska-Uherska byl pravděpodobně nevyhnutelný, a já si stále myslím, že je to škoda. To byl velký stát, na který se dalo spolehnout. Československo bylo svým způsobem zmenšené Rakousko-Uhersko, také tam bylo hodně národností, hodně Němců, Slováci, Maďaři, a možná že by bývalo bylo rozumnější, kdyby vznikla federace, ale možné to asi nebylo. Zkrátka teď radit Masarykovi, jak to měl udělat, je už pozdě,“ podotkl Lasica.

Důrazně se vymezil proti politikům, kteří své spoluobčany straší migrační krizí, když přitom jasně vidíme, že ani do České republiky, ani na Slovensko žádní uprchlíci ani migranti v podstatě nepřicházejí. „Takto dělat politiku je, upřímně řečeno, svinstvo. Samozřejmě, že lidé se hned leknou, když se jim poví, že se na ně valí nějaké hordy, to máme v sobě už z dob tureckých nájezdů,“ podotkl.

Do dalších sta let by přál České republice, aby se u nás, ale i na Slovensku rozvíjela demokracie, aby lidé chodili k volbám. Lidé by zkrátka neměli zapomínat, jak důležitá demokracie je.

