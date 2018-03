Milan Štěch po Zemanově projevu: Českou televizi teď musí demokraté střežit jako oko v hlavě

Poslankyně ODS Miroslava Němcová jako první opustila inauguraci na protest proti slovům prezidenta Miloše Zemana. Pro iDNES.cz uvedla, že Zeman křivě přísahal, když říkal, že bude vykonávat mandát ve prospěch všeho lidu. „Je škoda, že nevyužil šance inaugurace a toho, že přišlo takové množství zákonodárců. Některá slova, která vyslovil, ničemu nepomůžou,“ uvedl Štěch s tím, že podle něj je naopak zásadní být co nejvíce sjednocení. „Mohl říci některé vize, kudy by se Česká republika měla ubírat,“ dodal pro iDNES.cz.

Zda neporušil svůj slib, že úřad bude zastávat v „zájmu všeho lidu“, se Štěch domnívá, že takto to hodnotit nelze. To by pak mohlo být napadnutelné u každého prezidenta. „Já to vystoupení považuji z velké části za nešťastné, ale jsem dalek toho, abych tvrdil, že porušil slib. To by se muselo říci i to, že se má dojít na žalobu nebo něco podobného,“ myslí si Štěch.

Někteří zákonodárci při urážkách prezidenta Zemana vůči veřejnoprávní televizi i dalším novinářům odešli. „Mě to nenapadlo. Já jsem si samozřejmě vědom svého mandátu i své zodpovědnosti. Musím někdy, a dost často, vytrpět i slova, se kterými nesouhlasím,“ uvedl Štěch s tím, že kolegům se nediví s ohledem na hodnotovou orientaci.

Otázka je, zda bude pokračovat útok prezidenta na veřejnoprávní televizi. Zeman byl premiérem v době opoziční smlouvy a už tehdy část ČSSD a ODS útočila na Českou televizi. „Pamatuji, když byl pokus převzít ČT2. Já si myslím, že on nebyl tehdy tím hlavním hráčem. Kdyby byl tím hlavním hráčem, mohlo to dopadnout špatně. A neměl pro to podporu v sociální demokracii,“ míní Štěch a dodává, že i on sám vedle Sobotky nebo Špidly nesouhlasil s útokem na veřejnoprávní televizi. „Lidé objektivní a demokraticky smýšlející z celého politického spektra musejí dávat pozor, aby tu televizi teď nechtěl někdo opanovat,“ varoval s tím, že občané by měli být pozorní a hlídat TV jako oko v hlavě.

Štěch se dále domnívá, že prezident si trochu protiřečí, když říká na jednu stranu, že chce být méně konfliktní a jeho projev je s tím pak v rozporu. Podle něj dokonce zahlédl mnoho lidí sympatizujících s prezidentem, kteří z projevu nebyli nadšení.

Na nedávném sjezdu ČSSD se senátor snažil prosadit tvrdší usnesení, které by znemožnilo vládu s osobou trestně stíhanou, tedy s Andrejem Babišem. „Pokud by měl být Andrej Babiš premiérem, bude na sjezdu dost vážný problém, protože podmínka, že by tam Andrej Babiš neměl být, velmi často zaznívala,“ řekl a dodal, že se budou o věcech týkajících se dalšího sjezdu radit v senátorském klubu.

autor: sla