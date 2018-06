Milan Štěch si podal Babiše ze studia ČT: Porušuje dohody, které ještě ani neplatí. Ale já to spolustraníkům říkal...

Předseda ČSSD Jan Hamáček chce znát jména kandidátů na ministry za hnutí ANO. Andreje Babiše o ně požádá zítra. Šéf hnutí ANO chce ale počkat, až prezident dokončí kolečko jednání s lidmi, které do vlády oba koaliční partneři nominují. Dá se situace okolo Miroslava Pocheho nazvat podrazem? V pondělním Interview na ČT24 odpovídal předseda Senátu Milan Štěch, který také Babiše zkritizoval za to, že porušují dohody, které ještě ani nevstoupily v platnost.

Ani ne den po vyhlášení vnitrostranického referenda ČSSD je tu první střet s hnutím ANO o Miroslava Pocheho. To, co se okolo europoslance a kandidáta ČSSD na ministra zahraničí nyní děje, podle Štěcha nedělá u občanů vůbec dobrý obraz o sociální demokracii. „Najednou se to začíná stavět tak, že Poche není kvalitní kandidát, a o tom vlastně ani diskuse není. Je vidět, že vláda se bude opírat velkou vahou o každého jiného, než o ČSSD,“ řekl s tím, že je velmi nerad, jak se celá věc vyvíjí.

Připomněl také, že jeho zkušenosti, které má s Andrejem Babišem a v poslední době i s přístupem prezidenta Miloše Zemana, jsou velmi negativní. „Proto jsem považoval za potřebné a slušné je spolustraníkům sdělit ještě předtím, než referendum proběhlo,“ vysvětloval.