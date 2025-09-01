Miliarda dolarů měsíčně. Zelenskyj nám vystavil cenovku
Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně obrací na mezinárodní společenství s žádostmi o finanční a vojenskou pomoc, aby jeho země mohla pokračovat ve válečném úsilí.
Zelenskyj v poslední době zdůrazňuje potřebu nejméně jedné miliardy dolarů měsíčně na nákup amerických zbraní, což odráží rostoucí náklady na vedení války a snahu o posílení ukrajinských ozbrojených sil.
Po vypuknutí ruské invaze v únoru 2022 se Ukrajina ocitla v kritické situaci, kdy její armáda potřebovala rychlé posílení zbraněmi a municí. Ukrajina měla po rozpadu SSSR v roce 1991 jednu z nejsilnějších armád v Evropě, včetně jaderných zbraní, kterých se však vzdala v rámci Budapešťského memoranda z roku 1994 výměnou za bezpečnostní záruky. Po roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym, začala Ukrajina modernizovat své ozbrojené síly a spolupracovat s NATO. Země dramaticky navýšila svůj obranný rozpočet, v roce 2025 má dosáhnout přibližně 34,8 miliardy dolarů, což představuje přes 18 % HDP.
Spojené státy se staly hlavními dodavateli zbraní a finanční pomoci. Podle Seznam Zpráv schválily USA v dubnu 2024 balík pomoci ve výši 60,8 miliardy dolarů, z čehož značná část byla určena na vojenskou pomoc včetně dělostřelecké munice a raket dlouhého doletu ATACMS. Mluvčí Pentagonu Pat Ryder uvedl pro PBS, že cílem je dodat Ukrajině „dostatečné množství zbraní k zajištění úspěchu“. Již v roce 2022 USA slíbily zbraně v hodnotě 350 milionů dolarů, včetně protitankových střel Javelin, zatímco Evropská unie schválila financování zbraní za 450 milionů eur, což bylo poprvé, kdy EU financovala vojenský materiál pro nečlenskou zemi.
Objevily se také obvinění z korupce. Investigace deníku Financial Times odhalila už v květnu, že Ukrajina prohospodařila přibližně 770 milionů dolarů za neuskutečněné nebo předražené zbrojní zakázky. Například americká společnost OTL Imports nedodala slíbenou munici za 17,1 milionu eur, což vedlo k arbitráži ve Vídni, která Ukrajině přiznala odškodnění.
V prosinci 2022 ukrajinský náměstek ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis uvedl, že Ukrajina potřebuje pět miliard dolarů měsíčně na udržení ekonomiky, přičemž prioritou zůstává podpora armády a získávání modernějších zbraní. Zelenskyj v roce 2025 zdůraznil potřebu nejméně jedné miliardy dolarů měsíčně na nákup amerických zbraní, aby Ukrajina mohla pokračovat v boji proti Rusku. Tento požadavek odráží rostoucí potřebu munice, dronů a systémů protivzdušné obrany, jako jsou Patrioty, které USA slíbily dodat v prosinci 2022.
Ukrajina čelí nejen vojenským, ale i ekonomickým a logistickým výzvám. Vysoký počet dezertérů, odhaduje se až na 200 000 do konce roku 2024, a tlak USA na snížení věku branců na 18 let ukazují na nedostatek lidských zdrojů. Navíc rostoucí závislost na zahraniční pomoci vyvolává otázky o udržitelnosti současného stavu.
Zatímco Západ včele se Spojenými státy poskytl od roku 2022 desítky miliard dolarů, budoucnost podpory zůstává nejistá. Jak prohlásil Zelenskyj: „Nehovořím jen o Ukrajině, ale o zabezpečení každé země světa před agresí.“ Svět nyní stojí před otázkou, jak dlouho a v jakém rozsahu dokáže tuto vizi podporovat.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
