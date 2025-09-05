Miliarda z Bruselu k Václavu Moravcovi. Zjistili jsme, co za to

Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
hlasovalo: 7827 lidí
Národní plán obnovy coby česká reakce na unijní Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF) vznikl v rámci pobídky Evropské komise na předložení plánů, skrze které se měly evropské státy vzpamatovat z covidové pandemie a vyjít z ní udržitelnější a odolnější. „Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím,“ zní v rámci tohoto plánu, který má skrze investice Česko posunout kupředu.
Za jednu z „nezbytných investic“ pro náš stát, který má dle webových stránek NPO zajistit „upgrade Česka“ a být „cestou k lepší budoucnosti“, byla vybrána právě též Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO). A to v rámci pilíře digitalizace.
„Cílem je zvýšit konkurenceschopnost firem, usnadnit život občanům a snížit náklady státu. Součástí této proměny je rovněž podpora inovativních start-upů a nových technologií a zrychlení stavebního řízení,“ píše web NPO
k pilíři v podobě digitalizace, do nějž se v rámci unijního Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) počítá
také projekt CEDMO.
Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu
Projekt, který působí při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) pod vedením známého moderátora České televize Václava Moravce, se prezentuje coby nezávislé nestranické multidisciplinární centrum, jehož cílem je identifikovat, zkoumat a poukazovat na hlavní zdroje a příčiny „nežádoucích informačních poruch“ ve střední Evropě (především v České republice, na Slovensku a v Polsku).
„Naše mezinárodní konsorcium bylo vytvořeno s cílem navrhnout soubor krátkodobých a dlouhodobých opatření a doporučení, která umožní občanské společnosti, veřejným institucím a soukromému sektoru reagovat na klesající důvěru v klíčové instituce a která zároveň pomůže společnosti, aby sílícímu působení nepravdivých a zkreslených informací dokázala odolávat,“ uvádí CEDMO, které při startu v roce 2022 Václav Moravec dle svých slov
zahajoval s 36,5 miliony korun na 30 měsíců provozu, které měly pocházet ze tří čtvrtin z grantu Evropské komise.
Od doby již uplynul delší čas a mohlo by se tak zdát, že se tyto miliony krátí a hlavní koordinátor projektu Moravec počítá každou korunu. Ve skutečnosti tomu tak není.
Evropská komise totiž odhalila
, že CEDMO již dávno nemusí počítat miliony, nýbrž jejich stovky. Z unijních prostředků určených na obnovu Česka a jeho modernizaci mělo dle Komise být přiklepnuto přibližně 43 milionů eur, což v českých korunách činí rovnou miliardu korun.
Vznik a činnost Středoevropské observatoře digitálních médií byl financován z těchto prostředků s cílem „odhalovat dezinformace, mimo jiné i pomocí strojového učení, připravovat školení a materiály v oblasti digitálních a mediálních technologií a vyvíjet platformy pro ověřování faktů, které vyvracejí dezinformace o ruské agresi na Ukrajině, vakcínách proti COVID-19, sítích 5G a dalších tématech“. „CEDMO, vedené Univerzitou Karlovou, zaměstnává multidisciplinární tým technických vědců, humanitních vědců, novinářů a odborníků na ověřování faktů, kteří pomáhají regionu v boji proti dezinformacím,“ podotýká dále web unijního fondu.
FOTO: Webové stránky CEDMO
Co přesně si pod tím představit a jaká je vazba univerzity na projekt? Na to se již dříve ParlamentníListy.cz ptaly garanta projektu, kterým je Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. „Děkujeme za dotazy, nicméně se k nim nebudeme vyjadřovat, jelikož nechceme poskytovat jakýkoliv obsah webu ParlamentníListy.cz,“ uvedla dříve za fakultu Klára Hyláková z oddělení pro vnější vztahy.
Později redakci odmítla zodpovědět se stejným vyjádřením i navazující dotazy. „I nadále platí mé předcházející stanovisko, a to, že nebudeme webu ParlamentníListy.cz poskytovat obsah,“ zaslala nám k otázkám týkající se podpory z veřejných financí. Vyjádření nám tak nepřišlo ani například ve vztahu k dotazu ohledně zajištění proti střetu zájmů Václava Moravce, zejména kvůli spolupráci s agenturami IPSOS a MEDIAN, jež dodávají průzkumy České televizi.
Upřesnění možné spolupráce s CEDMO nikterak nekomentovalo rovněž Ministerstvo obchodu a průmyslu, pod nějž podpora z NPO spadá.
K samotnému vybrání projektu do unijní podpory v rámci pilíře digitalizace novinář a pedagog Jozef Ftorek podotýká, že jde o politické rozhodnutí. „Tohle je rozhodnutí politické, kde toho z mého, čistě odborného hlediska komunikace a PR, není příliš ke komentování. Je to, dost možná, i výraz doznívající podpory nynější podobě tzv. informační války,“ komentoval pro ParlamentníListy.cz.
A co nabízí samotný web miliardového projektu? Najdeme na něm odkazy na jednotlivé ověřované informace zejména od projektu Demagog.cz či část věnující se mediální gramotnosti. „Zůstaňte informování. Zůstaňte inteligentní,“ hlásá.
„S rozvojem internetu roste i množství neověřených informací. Mediální gramotnost je klíčovou dovedností v dnešní digitální době, kdy naprostý objem informací může zahltit i ty nejzkušenější mediální konzumenty. Ať už jste pedagog formující myšlení příští generace, student orientující se v digitálním světě, profesionál v oblasti PR řídící komunikaci, rodič provázející své dítě nebo senior přizpůsobující se novým technologiím, CEDMO je zde, aby vás podpořilo. Nabízíme širokou škálu zdrojů, které vám pomohou s jistotou zavést mediální gramotnost do vaší třídy, pracoviště nebo domova,“ uvádí sekce, v níž lze najít odkaz na podcasty ohledně dezinformací či odkaz na přednášku pro pedagogy.
V sekci týkající se šířených dezinformací aktuálně přidružený projekt Demagog na stránkách CEDMO například varuje
před zavádějícím příspěvkem, chválícím plánování investic současné Fialovy vlády, který šíří poslanec Stanislav Blaha (ODS). Projekt varuje, že se od poslance občanských demokratů šíří informace o rekordních investicích, které však zavádějícím způsobem opomíjí zohlednit vysokou inflaci.
Kromě toho je nedílnou součástí CEDMO též výzkum. V posledních dnech miliardový Moravcův projekt mimo jiné zkoumal
, zdali má dospělý člověk pít mléko. Čeho se dobral? „Přes potíže některých lidí po požití kravského mléka je dobré mléko pít. Je důležitým přírodním zdrojem vápníku, obsahuje celou řadu dalších biologicky aktivních prvků, jako železo, zinek, draslík nebo selen a paletu vitamínů skupiny B (thiamin/B1, riboflavin/B2, niacin/B3, všechny tři pyridinové deriváty/vitamin B6, kobalamin/B12), a dále vitamíny C a E a stopy vitamínu D. Pro zdravotní kondici starších lidi je pití mléka a konzumace mléčných výrobků vhodné,“ zjistil projekt podpořený z Nástroje pro oživení a odolnost EU.
Zdroje:
https://cedmohub.eu/cs/letosni-rozpocet-s-rekordnimi-investicemi-nominalne-ano-v-realnem-srovnani-ne/
https://cedmohub.eu/cs/myty-kolem-mleka-ma-jej-dospely-clovek-pit/
https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_en#map
https://commission.europa.eu/projects/central-european-digital-media-observatory-hub-cedmo_en
https://planobnovy.gov.cz/hlavni-pilire/digitalni-transformace/
https://www.mediar.cz/vaclav-moravec-predstavil-stredoevropsky-projekt-pro-boj-s-dezinformacemi/
Líbil se Vám tento článek?
Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:
131-981500247/0100
QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.