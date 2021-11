Miliardy Africe. Skrytá čísla. O čem klima-summit mlčí

Ve skotském Glasgow hovoří státníci z celého světa a padají sliby, kdy která země dosáhne takzvané uhlíkové neutrality. Právě tyto sliby hodnotí kriticky dánský klimaskeptik Bjorn Lomborg. Říká, že slibovat je pro politiky snadné. Ale když přijde na placení, je to mnohem horší, jak se ukázalo ve Velké Británii, Francii nebo Švýcarsku. Američané nejsou ochotni na boj proti změně klimatu platit ani 24 dolarů ročně. A pak jsou zde země rozvojového světa. Pokud by měly přestat používat fosilní zdroje, musely by se jim platit astronomické sumy.

Jak si povšimla už řada kritiků, v Glasgow se kupí tryskáče, které rozhodně nepatří k nejekologičtějším způsobům přepravy. Podle amerického komentátora Dineshe D'Souzy je jich celkem 400. „V soutěži o cenu za největší pokrytectví bude evidentně tvrdá konkurence,“ podotkl.

These are the 400 jets used by #COP26Glasgow attendees to get to a conference on reducing emissions and fossil fuels. Clearly there will be fierce competition here for the Hypocrisy Awards pic.twitter.com/3awCaJFnlc — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) November 1, 2021

Do prohlášení amerického prezidenta Bidena se pustil také Bjorn Lomborg, dánský autor a známý klimaskeptik na stránkách amerického deníku New York Post. Biden na summitu řekl, že Spojené státy jsou nejen zpátky ve hře, ale doufá, že budou vést příkladem. „Americké elity slíbí drahé snížení emisí, ale to bude mít pramalý efekt, když ani jejich voliči, ani lídři v rozvojovém světě nejsou ochotni se vzdát levných a spolehlivých zdrojů energie,“ říká Lomborg.

Připomíná, že podobné sliby padly už dříve a skutek vždycky utekl, naopak se emise zvýšily. Podotýká, že vyhlašovat grandiózní plány a varovat před nebezpečím klimatické změny je pro politiky snadné, ale když přijde na to, aby občané za politická rozhodnutí platili, tak už je to horší. „Když prezident Macron zavedl jen malou daň na benzín, narazil na roky trvající protesty Žlutých vest. V červnu švýcarští voliči odmítli novou daň z uhlíku a britská vláda ustoupila od plánů nahradit plynové vytápění,“ shrnuje neúspěchy konkrétních opatření.

Biden na summitu řekl, že Spojené státy chtějí být uhlíkově neutrální do roku 2050. Ale dle Lomborga, i kdyby Spojené státy nakrásně tuto metu dosáhly a udržely ji do konce století, podle klimatického modelu OSN by z předpokládaného zvýšení teploty ukrojily jen 0,15 stupně Celsia. A pak je zde otázka ceny. 95procentní snížení by dle časopisu Nature stálo skoro 12 % HDP neboli 11 000 dolarů na jednoho občana ročně (242 356 Kč – pozn. red.). List Washington Post přitom zjistil, že většina obyvatel USA není ochotná za boj proti klimatické změně platit ani 24 dolarů ročně (přibližně 530 korun).

Lomborg také říká, že většina emisí v 21. století bude pocházet z Číny, Indie a dalších chudých zemí v Asii, Africe a Jižní Americe. Řešení změny klimatu pak podle něho musí být takové, aby vyhovovalo jim. „Pro rozvojový svět je současný přístup, kdy se platí horentní sumy za nepatrné zlepšení za sto let, ohromně neatraktivní,“ soudí klimaskeptik a dodává: „Občané těchto zemí žijí na pár set dolarech ročně a pochopitelně je víc zajímá to, aby jejich děti neumíraly na malárii nebo podvýživu. Chtějí pryč z mizérie, kde není ani vzdělání, ani práce. Chtějí dostat sebe i své děti z chudoby přes ekonomický růst.“

Jak uvádí, ještě před summitem v Glasgow se 24 zemí včetně Indie a Číny vymezilo, že požadovat od nich uhlíkovou neutralitu do roku 2050 je nespravedlivé, protože to zastaví jejich rozvoj. Prezident Ugandy to vyjádřil jasně: „Afričané mají právo používat spolehlivou a levnou energii.“ Indický ministr pro životní prostředí pak prohlásil, že pokud vyspělé země budou chtít po rozvojových, aby snižovaly emise, tak budou muset platit a bude to víc než jen 100 miliard dolarů ročně. „V Glasgow se mluví o tom, že vyspělé ekonomiky budou platit 750 miliard nebo dokonce 1,3 bilionu ročně. Ale většina voličů v těchto zemích takový účet platit nehodlá,“ konstatuje dánský autor.

Klíčem jsou podle něho inovace, které by měly udržitelnou energii zeefektivnit. „I když politici často tvrdí, že zelená energie je levnější, důkazy hovoří proti nim. Kdyby skutečně byla, tak bychom se nemuseli roky a roky hádat, aby nakonec stovky zemí s brbláním slíbily, že budou zelenější,“ argumentuje. Pokud by světoví lídři něco měli udělat, je to dle Lomborga právě investovat do výzkumu, který povede k levnějším technologiím, u kterých nebude nutné někoho přemlouvat.

