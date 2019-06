Milion chvilek: Pravda o Mikuláši Minářovi

Anketa Myslíte, že globální oteplování způsobuje člověk? Ano 29% Ne 71% hlasovalo: 1592 lidí

Minář se jal vyjmenovávat fakta o sobě. Prozradil tak o sobě, že jeho otec vlastní hospodu a je druhý nejlepší výčepní Prazdroje v Jihočeském kraji a že žádná z jeho babiček není katolička. K údajnému podezření z distribuce drog píše, že se jedná o „zoufalost par excellence“ a už prý „chybí jenom dodatek, že zneužívám děti, každé ráno hajluji a jím koťátka za úplňku“.

Minář se ohradil i vůči tomu, že by ho cokoliv pojilo s Klinikou, ve které dle svých slov nikdy nebyl, a také vůči tomu, že by byl „vyhozen“ ze školy. Minář studoval dvouobor filozofie–bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor evangelická teologie na Evangelické teologické fakultě téže univerzity. Po založení spolku Milion chvilek prý přerušil studium a začal se naplno věnovat organizování demonstrací.

Vyloučil, že by ve spolku Milion chvilek hrál jakoukoli roli Člověk v tísni. „K německé Antifě a českým politikům chybí dodat už jen ilumináty, islámský stát a George Sorose. Jo a vlastně ještě americkou ambasádu a zednáře,“ posmívá se obvinění Minář.

Nyní se prý zaměřuje na přípravy demonstrace na Letné, která je dle jeho tvrzení plně hrazena z transparentního účtu, na nějž přispívají „stovky drobných dárců“. Nemáme mít ani očekávání, že na pódiu bude Kalousek, ani se prý nebudou rozdávat žádné peníze.

Ohledně příspěvku potvrdil, že zvažují právní kroky a žalobu, jelikož se uživatel, jenž napsal svůj hanlivý příspěvek, zároveň dopustil i trestného činu pomluvy podle § 184 trestního zákona.

Na závěr se Minář vrací ke smyslu jím organizovaných protestů. „Respektuju to a respektuju, že jste třeba volili pana Babiše. Myslím, že nasliboval správné věci, ale že zklamal a ty sliby nesplnil. Není jiný než zkorumpovaní politici před ním. Je ještě horší, povýšil lež na normální stav,“ vyjmenovává důvody, jež ho vedly k organizaci demonstrací.

Píše, že mu nejde o revoluci ani o zpochybnění výsledků voleb, v nichž vyhrálo ANO, ale jde mu především „pouze“ o výměnu na premiérském postu: „Nechceme žádnou revoluci, chceme jen vyjádřit svůj názor, na to máme ústavní právo. Nezpochybňujeme výsledky demokratických voleb, volby vyhrálo ANO a má mít premiéra. Ale měl by to být někdo jiný než pan Babiš, někdo, kdo nemá tolik problémů, které poškozují celou naši zemi. I jiní premiéři přece odstoupili, když měli problém (Gross, Nečas) – proč to najednou Babišovi tolerujeme? Každý politik byl demokraticky zvolen. Znamená to, že si může dělat cokoliv, porušovat pravidlo za pravidlem a my máme prostě mlčet?“

„A až se zeptáte – proč jste nekřičeli dřív, když se kradlo před Babišem, tak odpovím jednoduše – proto, že jsme byli moc mladí. Často nám nebylo ještě ani dvacet. Teď se konečně zajímáme o politiku a je to zase špatně. Ale proč jste tehdy neprotestovali vy? Kdybyste se pořádně ozvali vy, tak by tu dneska nebyl ani Babiš, ani bychom nemuseli protestovat my,“ dodává.

Celé vyjádření Mikuláše Mináře:

„To je výborný, tak velkou slátaninu a snůšku lží už jsem dlouho nečetl

– Autor nemůže uvést jména zdrojů, protože žádné nemá

– Můj otec nepracuje jako „pingl“, má v nájmu vlastní hospodu a je to druhý nejlepší výčepní Prazdroje v Jihočeském kraji

– Žádná z mých babiček není katolička

– Říká se „školní řád“ ne „školský řád“.

– Podezření z distribuce drog je zoufalost par excellence. Už chybí jenom dodatek, že zneužívám děti, každé ráno hajluji a jím koťátka za úplňku. :D

– S Klinikou nemám nic společného a nikdy jsem v ní nebyl.

– Nebyl jsem ze školy vyloučen, formálně stále ještě studuji, na prospěch se můžete přeptat mých profesorů.

– Milion chvilek pro demokracii jsem založil já spolu s přáteli, Člověk v tísni v tom nehrál žádnou roli.

– A zbytek těch lží jsou už vyslovené bláboly, kterým snad nemohou uvěřit ani ti nejpošetilejší :D. K německé Antifě a českým politikům chybí dodat už jen ilumináty, islámský stát a George Soroše. Jo a vlastně ještě Americkou ambasádu a zednáře.

– Neslehla se po mně zem a nikdo mě nikam neodstavil, pracuji na přípravách Letné. Přijeďte se osobně podívat, že tam na pódiu nebude Kalousek ani se nebudou rozdávat žádné peníze. Máme transparentní účet a stovky drobných dárců, kteří nám věří. Nemáme ani korunu z veřejných zdrojů, ze zahraničí nebo od záhadných miliardářů.

– Nevěřte všemu jen proto, že to anonymní trollové bez profilové fotky píšou na internetu.

– Nenechte se zblbnout, ověřujte si zdroje.

– Zvažujeme právní kroky a žalobu na toho lháře, který si tyto lživé pomluvy vymyslel a dopustil se tím trestného činu pomluvy podle § 184 trestního zákona.

Díky všem, kteří to dočetli až sem a kteří třeba alespoň trošičku pozmění názor. Chápu, že Vás třeba štve to, co děláme. Respektuju to a respektuju, že jste třeba volili pana Babiše. Myslím, že nasliboval správné věci, ale že zklamal a ty sliby nesplnil. Není jiný než zkorumpovaní politici před ním. Je ještě horší, povýšil lež na normální stav. Jen proto protestujeme. Je tak těžké to pochopit? Nechceme žádnou revoluci, chceme jen vyjádřit svůj názor, na to máme ústavní právo. Nezpochybňujeme výsledky demokratických voleb, volby vyhrálo ANO a má mít premiéra. Ale měl by to být někdo jiný než pan Babiš, někdo, kdo nemá tolik problémů, které poškozují celou naši zemi. I jiní premiéři přece odstoupili, když měli problém (Gross, Nečas) – proč to najednou Babišovi tolerujeme? Každý politik byl demokraticky zvolen. Znamená to, že si může dělat cokoliv, porušovat pravidlo za pravidlem a my máme prostě mlčet?

A až se zeptáte – proč jste nekřičeli dřív, když se kradlo před Babišem, tak odpovím jednoduše – proto, že jsme byli moc mladí. Často nám nebylo ještě ani dvacet. Teď se konečně zajímáme o politiku a je to zase špatně. Ale proč jste tehdy neprotestovali vy? Kdybyste se pořádně ozvali vy, tak by tu dneska nebyl ani Babiš, ani bychom nemuseli protestovat my.“

Příspěvek uživatele Přemysla Horsta Habarta na Facebooku, na nějž Minář reaguje:

Článek, ve kterém na „hoax“ upozornil aktivista Jan Cemper, si můžete přečíst ZDE.

