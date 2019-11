Milion chvilek: Šok! Zdeněk Svěrák na speciálním místě. A také ČT. Další VIDEO

Na Letné budou mít zájemci možnost nejen protestovat, ale i nahrát vzkaz pro Václava Havla. A to v jeho „stříbrném blesku“ VW Golf. Tři umělci mají náskok, je mezi nimi i Zdeněk Svěrák. Už poreferovali Havlovi, jak se rozšířily pojmy havloid, sluníčkář a pravdoláskař. A jak se to má s demokracií v Česku. Na Letnou zve i dokumentaristka Helena Třeštíková. Vadí jí útoky na ČT.

K atrakcím plánovaným na tento víkend, kdy se bude slavit třicáté výročí sametové revoluce, se přidá i možnost nahrát vzkaz Václavu Havlovi. O tom, jak společnost v posledních třiceti letech naložila se svobodou slova.

Příležitost k tomu budou mít v automobilu Volkswagen Golf, v němž tehdejší disident prožil přelomové události roku 1989 i první měsíce v prezidentské funkci. Akci nazvanou Autodialog s Václavem Havlem připravili pořadatelé výstavy Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu. Anketa Má předseda ÚS Pavel Rychetský vaši důvěru? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 2488 lidí

Nejzajímavější videa se stanou součástí připravovaného dokumentu, který se bude promítat 24. a 25. listopadu na velkoplošnou obrazovku symbolicky umístěnou na tribuně letenského stadionu, sdělili organizátoři agentuře ČTK. Právě odtud během revoluce promlouval Havel a další řečníci dvou masových demonstrací na Letné namířených proti totalitnímu režimu.

Slavný volkswagen stříbrné metalízy bude parkovat před výstavním stanem naproti fotbalového stadionu Sparty. Václav Havel, který zemřel v roce 2011, v něm bude symbolicky přítomný na fotografii Bohdana Holomíčka, který ho zachytil za volantem vozu. Zájemci mohou nahrávat své vzkazy v sobotu od 13:00 do 18:00 a v neděli mezi 13:00 a 16:00.

Nicméně, někteří umělci už mají náskok a své vzkazy už nahráli. Jako první svůj vzkaz Václavu Havlovi poslal scenárista, textař a herec Zdeněk Svěrák, komik Bolek Polívka a jeden z herců Divadla Járy Cimrmana Marek Šimon.

„Tohleto je auto, ve kterém dělal Václav Havel sametovou revoluci,“ prohlásil ve voze Volkswagen Golf Zdeněk Svěrák. „Já jsem pomyslný spolujezdec Václava Havla a mám možnost říct mu, jak to tady po 30 letech svobody a demokracie vypadá. Pane prezidente, možná, kdybyste to tady viděl, tak se vám zatočí hlava, protože ta naše demokracie je taková nemocná. Vznikla nadávka: pravdoláskař. Já patřím mezi ty pravdoláskaře. A taky vzniklo slovo pro nás: havloid. Že jsme havloidi. To vás možná potěší, že tady s náma pořád jste,“ vzkazuje Svěrák zesnulému. Fotogalerie: - Magický Havel

Svěrákův divadelní kolega Marek Šimon vzkazoval toto: „Vašku, já bych vzpomenul tvoji hru Spiklenci, kde jsi naprosto geniálně vystihnul naši politickou situaci. Tam předseda vlády říká: Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kteří to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce. Zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše. A to myslím, že to opravdu vystihuje.“

Do třetice mluvil komik Bolek Polívka: „Jak je to s cenzurou, Václave... Prostě, jak je to rozdělený na ty dva tábory, tak někdo začerňuje, někdo očerňuje, takže těžko se v tom člověk vyzná. Taky nám říkají sluníčkáři, asi proto, že čekáme na lepší počasí, na lepší klima, který pořád nepřichází. Nevím, jestli bys měl radost, ale ty to stejně všechno vidíš. Ale pravděpodobně to zatím nemůžeš ovlivnit.“

A Svěrák na závěr dodal: „A ještě vás potěší, že pražské letiště se pořád ještě jmenuje Letiště Václava Havla. Ostatní vám řeknou ostatní.“

Jak píše Komunikace89, automobil Volkswagen Golf druhé generace ve stříbrné metalíze, přezdívaný bývalým prezidentem „stříbrný blesk“, vlastnil Václav Havel mezi lety 1987 až 1990 a prožil s ním celou sametovou revoluci. Pořídil si jej ještě jako disident a v průběhu listopadových dní s ním jezdil na místě řidiče i spolujezdce coby lídr Občanského fóra na různá jednání. Krátce ho využíval i ve funkci prezidenta republiky, odmítl totiž jezdit v socialistických vozech svého komunistického předchůdce. „Pro mě je toto Havlovo auto symbolem svobody, k níž nás doslova dovezl,“ říká současný majitel VW Golf David Hubáček, který organizátorům akce vůz zapůjčil.

Na Letnou zve i režisérka dokumentárních filmů Helena Třeštíková. „V současné chvíli jsem hodně znepokojená situací, kdy lidé se rozdělují, a co cítím jako velký problém, jsou stálé útoky na veřejnoprávní média, která považuji za základ demokracie. A tak myslím, že je zvlášť potřeba, abysme se my občané sjednotili a dali výrazně a hodně nahlas najevo, co nechceme. Takže všechny vás zvu na Letnou 16. listopadu od dvou hodin, ať nás přijde co nejvíc a ať jsme co nejhlasitěji slyšet,“ říká ve videu, které spolek Milion chvilek pro demokracii sdílel.

