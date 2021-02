Milion chvilek brousí nože na Babiše. „To mu nesmí projít!“

Milion chvilek se v posledním e-mailu pustil do premiéra Andreje Babiše. Babiš prý rád svaluje problémy na ostatní. Je to ovšem prý on sám, kdo má plnou zodpovědnost za současnou situaci kolem pandemie koronaviru. „Snaží se z toho vylhat, svaluje vinu na opozici, kope kolem sebe. A my musíme udělat vše pro to, aby se tyhle vylhané pohádky neujaly. Proto nesmíme mlčet,“ urgoval předseda spolku Benjamin Roll.

Protivládní spolek Milion chvilek pro demokracii poslal svým odběratelům další e-mail, ve kterém zprvu upozornili na to, že premiér Andrej Babiš si vzal občany České republiky za své rukojmí. „Vždy, když jde do tuhého, přehazuje svoji vinu a zodpovědnost na ostatní. Proti tomu se musíme znovu ozvat,“ psali chvilkaři. Tyto informace je prý třeba rozeslat co největšímu počtu lidí, jinak budou znít ve veřejném prostoru údajně pouze vylhané pohádky.

Andrej Babiš je podle chvilkařů odborníkem mimo jiné ve svalování viny na druhé. Příkladem takového jednání pak jsou údajně okolnosti kolem posledního prodloužení nouzového stavu.

„Nouzový stav dává vládě do rukou téměř neomezenou moc. K jeho prodlužování proto potřebuje souhlas Poslanecké sněmovny. Opozice se už dávno shodla na tom, že vláda nouzový stav využívá špatně. Ano, na začátku krize byl zřejmě opravdu nutný. Bylo třeba jednat rychle a české zákony nebyly na pandemii připraveny. Avšak nouzový stav měla vláda využít k přijetí zákonů, které zohledňují aktuální situaci (pandemický zákon, novelu zákona o bezpečnosti). Nestalo se tak. Vláda nejspíš spoléhala na nekonečné prodlužování nouzového stavu, ve kterém jsme za poslední rok již celkem 207 dnů.

Návrhy opozice na potřebné zákony vláda dlouhodobě odmítala, s opozicí nekomunikovala. Přitom je odpovědností A. Babiše, aby si v Poslanecké sněmovně vyjednal u opozice podporu pro vládní kroky, tedy i pro nouzový stav. Opozice už dlouhé měsíce hlasovala proti nouzovému stavu. Nouzový stav celou tu dobu trval jen díky hlasům komunistů, kteří šli Babišovi na ruku. Takže Andrej Babiš hrál dál vabank o lidské životy. Nakonec i komunisté hodili Andreje Babiše přes palubu a hlasovali proti nouzovému stavu. Takhle dopadá autoritářský způsob vládnutí,“ psalo se v e-mailu, který zastřešil předsedu spolku Benjamin Roll.

Plnou zodpovědnost za současnou situaci má tedy nést přímo sám Andrej Babiš. Ten se z toho nyní údajně snaží vylhat. „Svaluje vinu na opozici, kope kolem sebe. A my musíme udělat vše pro to, aby se tyhle vylhané pohádky (v překladu: jeho kampaň) neujaly. Proto nesmíme mlčet,“ myslí si iniciátoři největších polistopadových protestů.

Lidé tedy mají tento e-mail přeposlat co největšímu počtu lidí, neboť každé další přeposlání se údajně počítá. Další věcí, co mohou kritici Andreje Babiše dělat, je, že si promluví s voliči premiéra. „Mnoho lidí už jeho hru prokouklo, avšak stále jich není dost,“ myslí si chvilkaři. K e-mailu přiložili tedy deset pádných důvodů, proč by Andrej Babiš neměl být premiérem.

Následně se obsah e-mailu přesunul k historickému datu. 25. února si totiž připomeneme 72 let od chvíle, kdy v Československu proběhl komunistický puč. Kromě této události si však podle Rolla připomínáme i výzvu Chvilka pro rezignaci. Ta byla spuštěna 25. února 2018 a získala 430 000 podpisů. „Pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!“ psalo se ve výzvě k odstoupení Andreje Babiše. Ta je prý stále aktuální a lidé ji mají podepsat.

Milion chvilek by prý ani ve snu nenapadlo, jak hluboko může Andrej Babiš stáhnout Českou republiku. I když tedy za samotnou pandemii přímo nemůže. „Je ale plně zodpovědný za to, že stát není schopen bránit občany před nemocí, že není schopen kompenzovat následky vlastních zákazů ani zajistit očkování, ke kterému se upínají naděje na normální život,“ myslí si Roll.

Na závěr ještě předseda spolku připomenul nedávný volební průzkum, podle kterého již nevede hnutí ANO, ale štafetu přebrala koalice Pirátů a Starostů. „Teď je třeba vytrvat a zabojovat o hlasy všech, kteří mají Andreje Babiše plné zuby. Do voleb zbývá už pouhých 226 dní! Přeji Vám hodně sil a pevné zdraví,“ zakončil předseda spolku Benjamin Roll.

Zaslání e-mailu ovšem nebyla jediná včerejší činnost Milionu chvilek. Na Facebooku sdíleli příspěvek o rozhodnutí soudu, který přikázal pražskému gymnáziu obnovit denní formu vzdělávání. Opatření vlády podle soudu povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. K soudu podal žalobu jeden ze studentů prvního ročníku Gymnázia Na Zatlance, který se snažil domoci obnovy denní formy vzdělávání.

Podle Milionu chvilek je to jasná známka toho, že vláda obešla Poslaneckou sněmovnu v rozporu s ústavou. „Začnou teď hromadně studenti a žáci, kterým už ze sezení u počítače hrabe, žalovat své školy? Jak se asi cítí ředitelé škol? Co mají čekat rodiče? A co všechna další opatření vlády, která pokračují na základě (zřejmě) protiústavního nouzového stavu?“ tázali se chvilkaři.

V případě gymnázia to prý nebude zase tak horké, rozhodnutí nám však prý ukázalo, v jakém hlubokém chaosu se nacházíme. „Na soud se zřejmě snese kritika. Jistě, nikdo z nás nechce být v situaci, kdy na vrcholu pandemie ruší soud krizová opatření. Jenže za současný stav nemohou soudci. Ti musejí postupovat podle práva. Na rozdíl od politiků a úředníků se nemohou vymlouvat na přírodní katastrofu. Ústava si nemůže dát dovolenou ani zajít na fotbal, protože už dlouho nikde nebyla,“ uzavřeli.

