Milion ostudy pro Mináře: Zchudl. Už nemá na dodavatele. A tohle ho dorazí

Hnutí Mikuláše Mináře Lidé PRO je v nesnázích. Jak informuje Ondřej Leinert v Hospodářských novinách, sběr podpisů, který Minář vyhlásil jako podmínku pro svůj vstup do politiky, se nedaří. Místo očekávaných sto tisíc jich v současnosti je pouhých 29 360. Což podle milníků vytyčených na stránce Lidí PRO není dost ani na ustavující sjezd a představení plánu pro Česko.

Anketa Jste pro návrat dětí do škol za podmínek, které určila vláda? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 845 lidí

„Naše kampaně byly vždy postaveny na principu vlny. Ale bohužel je tady jiná vlna. A jestli má vláda omezovat pohyb, tak přece nemůžeme mobilizovat tisíce dobrovolníků a objíždět republiku,“ vysvětlil Hussar, s nímž odchází i další lidé z agentury. Podle něho by Minář myšlenku sbírání podpisů měl opustit, označil ji za strategickou chybu a cíl získat půl milionu podpisů za nereálný. Pro srovnání, Minářův bývalý spolek Milion chvilek pro demokracii začal také sběrem podpisů. A i přes masivní demonstrace na Letné sesbíral „pouhých“ 439 145 lidí.

Dle článku si ovšem Minář za tímto cílem stojí. „Před týdnem na sjezdu Strany zelených prohlásil, že do konce března chce mít podpisů 100 tisíc a pak věří, že se projekt víc rozjede,“ píše Ondřej Leinert a dodává, že i David Ondráčka, bývalý ředitel české pobočky Transparency International tento cíl považuje za reálný.

„Kontaktní kampaň je komplikovaná, ale při dodržení ochranných opatření naši dobrovolníci a kandidáti v ulicích být mohou,“ řekl. „V posledních pár dnech jsme sběr podpisů v ulicích začali pořádně rozjíždět, dobrovolníci dostali stánky, tvoří se jejich regionální buňky, vyrážejí do ulic. Funguje to skvěle, stejně jako naše on-line komunikace. Už nyní máme o stovky podpisů denně víc a chceme dál akcelerovat,“ uvedl Ondráčka dále dle HN.

Leinert také zkoumá variantu, že by se Lidé PRO nevydali do voleb sami, ale ve spolupráci s jinou stranou. Ovšem s Piráty a STAN to zřejmě nebude, ti dali prý najevo, že Minář už správný čas na spojenectví s nimi promeškal. O spolupráci naopak stojí Zelení, ovšem záleží na tom, kdy se Minář rozhoupe. „Pro nás to bohužel v dubnu může být pozdě i vzhledem k připravovanému harmonogramu vyjednávání s ČSSD,“ řekla spolupředsedkyně Zelených Magdaléna Davis.

Pokud Minář skutečně promeškal příležitost spojit se se STAN a Piráty, znamená to, že se úplně nepotvrdila teorie komentátora Petra Holce. Ten pravděpodobný krach Minářova hnutí předpovídal již v lednu a zmínil i starostu Čižinského. „Teď oba vidí, že Lidé PRO jednoduše netáhnou, ale oba taky chtějí být ve Sněmovně, kam Čižinského poprvé vytáhli lidovci. A právě tady si taky podle kuloárních zpráv měli domluvit kandidaturu za hnutí STAN,“ tvrdil Holec. Za tuto kandidaturu mělo Čižinského hnutí Praha Sobě dát hlasy k tomu, aby Piráti mohli odvolat Pavla Janečka. A vzhledem k tomu, že Minář dlouho tvrdil, že se na politiku nedá, ale pak obrátil, tak dle Holce by neměl problém vysvětlit, proč kandidoval za jinou stranu než původně.

K odchodu První prezidentské od Mináře se vyjádřil i analytik Štěpán Kotrba. Ten připomenul, že kromě Pavla Fischera dělala agentura kampaň i pro jiný subjekt. Napsal: „Nahradili jím (Minářem) hnutí Pavla Teličky. Aneb jeden větší blb jak druhý. Finální objekt prezidentského marketingu bude někdo třetí...“ Dodejme, že Pavel Telička se svým hnutím Hlas získal pouhých 2,38 % hlasů. O něco úspěšnější byla agentura při prezidentských volbách, kdy byl Pavel Fischer třetí za Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. Ovšem Minář, jak HN připomínají, se zatím na žebříčky průzkumových agentur ani neprobojoval.

Mináře se naopak zastal komentátor Petr Honzejk, taktéž z Hospodářských novin. Pokud se panu Minářovi někdo pošklebuje, tak prrr. Díky němu se demokratické partaje, vyděšené z toho, že by Milion chvilek mohl jít do voleb, spojily do koalic. Takže jestli Babiš padne, bude to hlavně jeho zásluha. I když jinak než si představoval,“ tvrdil.

Anketa Koho z těchto kandidátů byste volili za prezidenta republiky? Andrej Babiš 77% Miroslav Kalousek 2% Václav Klaus 16% Miroslava Němcová 1% Petr Pavel 1% Pavel Rychetský 3% hlasovalo: 10219 lidí

„Vždycky jsem na Vás obdivoval, že motivy mnohých z nás jste znal mnohem lépe než my sami. A nikdy jste o své pravdě nezapochyboval. Párkrát jsem se tak od Vás dozvěděl, proč jsem udělal to či ono, byť jsem byl naivně přesvědčen, že mé důvody byly úplně jiné,“ rýpl si lehce bývalý poslanec. Honzejk ho nepřímo obvinil, že se tímto spojuje s prezidentem, který komentátory označuje za pitomce. „Neberu Vám samozřejmě právo se k panu prezidentovi připojit. Leč jiní nazývají umění těch druhých hermeneutikou. Protože, sorry, politik těžko může reflektovat sám sebe,“ řekl Honzejk.

„Vkládáte mi do úst něco, co jsem neřekl. Já si Vaší práce vážím a z pitomosti jsem Vás nikdy nepodezíral. Jenom mi vždycky přijde srandovní, když někdo mé motivy zná lépe než já sám. Nic víc, nic míň. V úctě,“ rozloučil se Kalousek a Honzejk ještě dodal: „Jenže to spojování nemělo moc společného s Vašimi motivy. Vás svého času, když jste to skrze své motivy navrhoval, všichni poslali do odmítnutí. Pak se to stalo, fajn, děkuju za to. Faktorů bylo hodně. Hlavně ať se to nerozesere, což je, žel, teď zase reálná možnost.“

