Miloš Zeman podle odhadu zvítězí, zaznělo u Veselovského, zrovna když Tabery tepal prezidenta

„Pokusil se dvakrát svrhnout vládu. Dvakrát neuspěl. Ale kdybychom se pokusili najít odpověď na otázku, čím vlastně on svým voličům pomohl, tak vlastně moc toho nenajdeme, ať už vezmeme to téma uprchlíků nebo Bruselu, tak on moc nejezdí do zahraničí a nevyjednává," konstatoval Tabery na adresu Miloše Zemana.

Zeman je podle jeho názoru často zavřený v Lánech, ale i odtud dokázal do značné míry opanovat domácí politickou scénu. I proto, že čeští politici se s prezidentem příliš nepouštěli do křížku. Své voliče si získal i tím, jakým způsobem mluvil poměrně vulgárně, čímž zbořil představu o prezidentovi jako o kultivátorovi společnosti.

Martin Veselovský posléze dodal, že agentura Median předvídá výsledek voleb v poměru 53 procent pro Miloše Zemana ku 47 procentům pro Jiřího Drahoše. Ten přibližně ve 14:40 přijel do Kongresového centra a podle fotoreportéra serveru ParlamentníListy.cz vypadal poměrně zasmušile a nešťastně. Podporovatel Jiřího Drahoše Petr Hanák před Kongresovým centrem prohlásil, že si z těchto průběžných výsledů nic moc nedělá. Zásadní bude, jak budou vypadat výsledky při sčítání hlasů ve velkých městech.

autor: mp