Miloš Zeman vyzývá slovy Reagana: Pokud vláda snižuje vaši životní úroveň, vykopněte ji

„Pokusy zavádět u nás cenzuru nápadně připomínají návrat k totalitní ideologii,“ komentoval bývalý prezident Miloš Zeman ve své kanceláři pro pořad Aby bylo jasno současný stav české politické scény. „Chci upozornit na to, že jestliže vláda snižuje vaši životní úroveň, vykopněte takovou vládu,“ prohlásil exprezident. Stranou nezůstaly ani události, které rezonují v české společnosti. Jednou z nich je česko-americká dohoda o obranné spolupráci, jež vyvolává silné kontroverze, a to tak silné, že by podle někdejší hlavy státu bylo vhodné vypsat o ní referendum.

Moderátorka Jana Bobošíková se rozhodla pojmout rozhovor tak, že společné porovnají některé desítky let staré výroky, které Miloš Zeman pronesl, a zkonfrontují je s jeho současnými názory a děním. Exprezident předem zopakoval slova, která k němu dodnes neodmyslitelně patří: „Budu citovat výrok, který mi nevzdělaní novináři přisuzují, ale jeho skutečným autorem je Winston Churchill, a ten výrok zní: ‚Jen idiot nemění své názory‘,“ uvedl.

Připomenut byl například jeho 33 let starý výrok, že „komunismus je nebezpečnější než fašismus, protože je neprůhlednější a více maskuje svou podstatu“. Za touto definici si stále stojí: „Stojím si zatím, protože hnutí, které otevřeně vyznává nenávist vůči jinému národu nebo vůči jiné rase je alespoň upřímné, je to zločinná upřímnost, ale upřímnost. Hnutí, které se tváří jako všeobjímající humanismus, ale přitom vyvražďuje ne statisíce, ale miliony lidí...“ A zmínil politické procesy z 50. let, i lidi, kteří nemohli za komunismu dělat to, co chtěli.

„To je svým způsobem horší než otevřený a brutální fašismus. A víte proč? Protože u fašismu rychleji poznáte jeho negativní vlastnosti, a když to rychleji poznáte, tak se můžete dřív bránit. U komunismu vám to hrozně dlouho trvá,“ říká exprezident.

Dnes žijeme v době tzv. liberální demokracie a jsme svědky toho, že někteří lidé stojí před soudem za svá slova, že někteří lidé jsou za svá slova zbavování veřejných funkcí, viz třeba děkan Ševčík na VŠE, zmiňuje moderátorka Bobošíková.

Dá se podle Zemana říci, že jsou to určité prvky komunismu v dnešní demokracii? „No, minimálně totalitarismu... což nemusí být nutně komunismus. Nacismus nebo fašismus byly také totální hnutí,“ uvedl. A k situaci kolem Ševčíka dodal: „Já jsem se pana docenta Ševčíka veřejně v jednom rozhovoru pro Mladou frontu Dnes zastal a nevidím důvod, proč bych to odvolával. Myslím, že na rozdíl od současného ministra financí je to erudovaný ekonom,“ řekl Zeman.

A doplnil: „Ty pokusy zavádět u nás cenzuru samozřejmě nápadně připomínají návrat k totalitní ideologii.“ Citoval Karla Marxe ze stati o ruské cenzuře, kde Marx říkal, „když někomu dojdou ideje, sahá ke klacku“. „A já se obávám, že lidé, kterým došly ideje, sahají ke klacku cenzury, ať to byl ten zlověstný Klíma, který byl nakonec vyhozen, tak vstali noví Klímové a kdokoli jiný, kdo si hraje na cenzora,“ zmínil bývalého vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací.

I když Ústava ČR říká, že je naše země demokratická, od médií a politiků stále zní, že žijeme v tzv. liberální demokracii. Miloš Zeman se rozhovořil o tom, jaké jsou podle něj rozdíly mezi těmito dvěma termíny: „Budu parafrázovat jeden vtip: je to stejný rozdíl jako rozdíl mezi aktem a pietním aktem,“ zasmál se prezident. „A všimněte si, že tady je zase určitá podobnost – my jsme tu měli tzv. lidovou demokracii. A liberální demokracie je něco podobného. Každá demokracie je svým způsobem liberální, a to v tom smyslu, že je svobodomyslná, tedy že připouští, toleruje a neostrakizuje různé názory. A jestliže tu je ta zmíněná cenzura, tak ti, kdo se vydávají za liberální demokraty, což je opravdu nadbytečná název, tak demokraty, natož liberálními demokraty, nejsou...“ konstatoval Miloše Zeman.

Na sklonku 60. let se začal Zeman zabývat prognostikou, založil futurologickou společnost. Kdyby nyní v roce 2023 založil podobnou společnost, jak by viděl budoucnost České republiky?

„Víte, já jsem se zabýval tzv. varovnými prognózami. A varovné prognózy se dělají proto, aby se nesplnily. A v mém případě byly varovné prognózy především varováním před neschopnými politiky. V jednom článku, který vyšel krátce před revolucí v Technickém magazínu, za který mě mimochodem vyhodili potřetí z práce, jsem citoval jednoho funkcionáře, který zastavil výrobu polovodičů se zdůvodněním, že si počkáme na celovodiče. No, a takových debilů, nejenom v komunistickém vedení, byla celá řada. Já se obávám, že něco podobného zažíváme dnes, ale se zdvořilostí sobě vlastní nebudu zatím jmenovat,“ řekl Miloš Zeman.

Na přetřes přišla i otázka týkající se jeho prezidentského nástupce. Jak se dívá na to, že na Hradě sedí člověk s takovou komunistickou minulosti? „Po mužích listopadu přicházejí muži před listopadem,“ použil Zeman jako odpověď citaci slov novináře Koreckého z Mladé fronty Dnes.

„O Petru Pavlovi dobře mluvit nemohu, a špatně o něm mluvit nechci. Chtěl bych připomenout, že prezident České republiky samozřejmě může například, bez uvedení konkrétních osob, mluvit o Berndu Posseltovi jako o člověku, který má obrovské zásluhy o česko-německé vztahy. A pro doplnění historické paměti bych k tomu rád dodal, že Posselt kromě jiného byl ještě jako europoslanec jeden z europoslanců, kteří hlasovali proti vstupu České republiky do Evropské unie. Víte, já si hodně pamatují, zajímám se o historii a přiznávám se, že mě dost štvou lidé, kteří zejména o moderní historii nevědí vůbec nic,“ poznamenal Zeman.

Další věc, před kterou Zeman pozvedl varovně ukazováček, bylo téma klimatické změny, které má zakrýt skutečně důležité problémy: „Domnívám se, že tzv. klimaticky alarmismus, který se ztělesňuje v Green Dealu, je varováním před něčím, co se v historii naší planety trvale opakuje miliony a miliony let a na co lidská civilizace prakticky nemá žádný vliv, tj. pravidelné střídání globálního oteplování a globálního ochlazování.

Tito alarmisté odvádějí pozornost od skutečných rizik, před kterými máte varovat, a to je kromě té hlouposti politiků, což je dle mého názoru to největší riziko, je například riziko podcenění toho, čemu se říká socioekonomická problematika. Jinými slovy – my si vůbec neuvědomujeme že v tomto státe žijí miliony a miliony lidí, kteří nemají vysoko, ale hluboko do kapsy, na rozdíl od těch vládních potentátů. A tito lidé mají problém, jak koupit základní potraviny, jak zaplatit nájem, jak udržet děti na škole, i to něco stojí.

Čili bych varoval před podceněním této ekonomické dimenze našeho života. V zájmu rovnováhy chci upozornit na to, co říkal Ronald Reagan – jestliže vláda snižuje vaši životní úroveň, vykopněte takovou vládu,“ připomněl Miloš Zeman, že životní úroveň je ekonomická kategorie.

„Protože u nás je hodně slimáčků a málo kapustičky, a protože u moci je pět politických stran, z nichž každá má nejenom předsedu, ale i místopředsedy a další a další funkcionáře, tak je zapotřebí rozmístit do funkcí lidi, kteří sice, pravda, svému oboru nerozumí, ale jsou funkcionáři, neříkám bafuňáři, použiji zdvořile slovo funkcionáři,“ podotkl Zeman.

Exprezident pak vyjádřil svůj názor k obranné dohodě mezi ČR a USA, která prošla ve Sněmovně prvním čtením.

„Pokud jde o smlouvu s Američany, je argument, že takovou má většina členských zemí Evropské unie. Tam je určitá nejasnost ve výkladu této smlouvy. Paní ministryně Černochová nás ujišťuje, že se nejedná o americkou základnu nebo o pobyt amerických vojáků. Dobře, chtěl bych jí věřit. Ale v té smlouvě dáváte Američanům právo vybudovat na českém území zařízení, aniž by byl obsah těchto zařízení dále specifikován. A co je to vojenská základna? Vojenská základna je zařízení svého druhu. Čili já bych nebyl meritorně proti této smlouvě, ale přál bych si její upřesnění,“ řekl s tím, že jako prezident „by velmi váhal nad jejím podepsáním“. „Svolal bych experty, ptal bych se na jejich názory a možná, protože jsem zastáncem referenda, tak bych na toto téma vypsal referendum,“ řekl Zeman s tím, že zákon o celostátním referendu je u nás, bohužel, stále sabotován, protože se někteří politici „bojí lidí“.

Také Istanbulská smlouva je podle Zemana „naprosto prázdný a zbytečný dokument, který nás k ničemu nezavazuje“. „On nás zavazuje, abychom nepovolovali dětské sňatky, to je opravdu vážná hrozba v České republice,“ řekl s jistou dávkou ironie Zeman. „Dokument nás zavazuje, abychom nepovolovali ženskou obřízku, která je rozšířená v islámské světě, a já jsem se tedy s ženskou obřízkou v České republice ještě nikdy nesetkal ani v kriminální rubrice ne. Právě proto se domnívám, že Istanbulská smlouva je vyprázdněný dokument,“ dodal bývalý prezident Miloš Zeman, že ideálně může být aplikována na islámské země.

